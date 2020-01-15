Уйти от Бисмарка: что будет с пенсиями

Правительство не отказывается от идеи провести через Госдуму законопроект о новой разновидности пенсионных накоплений — гарантированном пенсионном плане (ГПП). Об этом на Гайдаровском форуме заявил один из разработчиков законопроекта замминистра финансов РФ Алексей Моисеев.

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«Сейчас мы вносим поправки в законопроект и планируем подготовить его к общественному обсуждению во второй раз», — сообщил чиновник. По его словам, в обновленном законопроекте будут учтены многие замечания, поступившие от коллег из социального блока правительства, от экспертов, негосударственных пенсионных фондов.

Как Бисмарк завещал

Ранее сообщалось, что законопроект не попал в план законотворческой деятельности правительства, что породило недоумение у участников рынка. Моисеев уточнил, что законопроект о гарантированном пенсионном плане может быть принят Госдумой в весеннюю сессию.

«Но это задача максимум», — предупредил Моисеев, дав понять, что подготовка нового механизма добровольных накоплений на старость проходит с большим трудом.

Тем не менее в Минфине уверены, что ГПП существенно лучше действующей системы накоплений. Гибче и демократичнее.

Например, в систему ГПП можно вступить без всякого принуждения и получить налоговый вычет.

Кроме того, пенсионные взносы можно варьировать, уменьшать и увеличивать. Предусмотрен и полугодовой «период охлаждения», во время которого можно ничего не вносить на свой пенсионный счет.

Но главное отличие ГПП от действующей системы, основы которой заложил в ХIХ веке еще первый канцлер Германии Отто фон Бисмарк: свои пенсионные накопления в пределах 6% от зарплаты можно будет забрать досрочно.

Правда, есть два «но». Нужен будет весомый повод для досрочного выхода из накопительной системы. Должен наступить форс-мажор. «Если возникает тяжелая жизненная ситуация, сгорел дом или болезнь, тогда деньги можно забрать раньше срока», — пояснил Моисеев.

Второе условие: при досрочном варианте придется заплатить налог на доход — 13%.

«Но все-таки забрать накопления можно будет досрочно без штрафов и пеней!» — уточнил Моисеев.

Еще одна новация, заслуживающая внимания, — замороженные в негосударственных пенсионных фондах средства будут разрешено перенести в ГПП. То есть фактически деньги вернутся под государственное управление.

Других изменений, по крайней мере, масштабных, в ближайшее время можно не ожидать. Как минимум до 2024 года, когда планируются очередные президентские выборы, уточнил модератор панельной дискуссии Владимир Назаров, директор Научно-исследовательского финансового института Министерства финансов РФ.

Введут налоги на расходы

Но и готовящихся сейчас изменений более чем достаточно. Кроме того, никуда не делись текущие проблемы действующей пенсионной системы. На это обратил внимание Юрий Горлин, заместитель директора Института социального анализа и прогнозирования РАНХиГС. Это невысокий размер пенсий, низкий коэффициент замещения (в каком размере пенсия замещает заработную плату), слабая зависимость размера пенсии от трудового стажа и зарплаты.

Даже при 35-40-летнем стаже пенсия ниже границы бедности, возмущался эксперт.

«Но все уж так ужас-ужас! При росте экономики даже в 1,5% в России не будет проблемы индексации пенсий. Но, правда и то, что при ВВП в 3% пенсии будут расти, хотя разница между размером пенсий и зарплат увеличится», — предупреждает Горлин.

Эксперты не исключают, что правительство в будущем активнее возьмется за серый сектор экономики, который не платит страховые взносы. Но выводить из тени придется методом, который никому не понравится. Лоуренс Котликофф, заведующий Международной лабораторией математического моделирования экономических процессов Института экономической политики имени Е.Т. Гайдара, считает, что обелить теневую часть экономики можно при помощи введения налогов не на доходы, а на расходы.

Новая система пенсионных накоплений была представлена общественности 25 октября 2019 года. Ее разработали совместно Минфин и Центробанк, она получила название «гарантированный пенсионный план» — ГПП.

В законопроекте о ГПП говорится, что россияне смогут добровольно подключаться к этой системе.

Взносы в пенсионные фонды будут приниматься через централизованную систему «пенсионный администратор». То есть граждане смогут копить на свою пенсию самостоятельно, но при поддержке государства.

При этом россияне получат возможность самостоятельно решать, в каких фондах они будут это делать.

Для заключения договора о пенсионном обслуживании будет достаточно заполнить и подать заявление, а также совершить первый перевод денег в выбранный пенсионный фонд.

Пенсию по новой системе можно будет получить после наступления пенсионного возраста или через 30 лет после начала накоплений. В зависимости от того, что наступит раньше.

Эксперты в целом скептически оценили новую систему накоплений.

«ГПП — это очередная попытка создать хоть как-нибудь работающую систему индивидуальных пенсионных накоплений. При этом разработчики системы пока сами до конца не знают, как в итоге все это будет работать, так как окончательные контуры ГПП постоянно корректируются. Много доработок еще впереди», — говорит Алексей Коренев, аналитик ГК «Финам».

Мешает провести полноценную пенсионную реформу и неприятие гражданами готовящихся нововведений. Это воспринимается как очередная попытка обмануть. И такое отношение неудивительно, отмечает эксперт.

«Уже несколько проектов, должных заставить работать систему независимых пенсионных фондов, потерпели неудачу, а поспешная «пенсионная реформа», вылившаяся, по сути, в увеличение возраста выхода на пенсию, принятая без должного обсуждения, без соответствующих экспертиз, подсчитанная «на глазок», только добавила недоверия к любым реформам в данной сфере», — резюмирует Коренев.