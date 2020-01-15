«Отдали российский газ туркам»: о чем жалеет Болгария

— Трубопровод «Балканский поток», который пройдет через территорию Болгарии, должен быть введен в строй до конца 2020 года. Успеют ли в оговоренные сроки подрядчики завершить работы, несмотря на то что в 2019-м строительство проекта не раз откладывалось?

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— Задержка была связана с тем, что Болгария является членом Евросоюза и по закону должна была проводить тендеры на проведение работ. По этой причине на полгода отложилось начало строительства. Когда ты становишься членом огромного Евросоюза, ты теряешь часть своей независимости. Получится ли, что в апреле этого года уже будет завершено строительство и будет запущен газ, мне трудно утверждать. По-моему,

несколько лет назад под натиском и нажимом ЕС мы совершили ошибку. Изначально российская сторона нам предлагала создать «Южный поток» и запустить газ из России в Европу через наш порт в Варне. Но мы упустили шанс и отдали российский газ Анкаре

Сейчас это «Турецкий поток», который снова проходит через Болгарию, но на менее выгодных для нас условиях. Но это по-прежнему важный проект для нас. Он и очень значимый для Западной Европы. Я не понимаю, почему Брюсселю это трудно понять. Потому что газ, который проходит через Болгарию, идет в европейские страны: Словению, Венгрию и Австрию.

— Когда «Балканский поток» заработает и российский газ пойдет к европейским потребителям?

— Думаю, что до лета этого года у нас уже газ потечет. Хотя так утверждает и так вещает наше правительство. И могу вам обещать, что его запустят раньше, чем «Северный поток — 2».

— Вы думаете, что «Турецкий поток» через Болгарию будет запущен раньше, чем «Северный поток — 2»? Почему?

— Я, как председатель Комитета экономики болгарского парламента, имею доступ к менее открытой для широкого обсуждения информации. Исходя из нее могу прогнозировать, что «Северный поток — 2» наполнится газом не раньше конца этого года или начала следующего. Не последнюю роль в этом вопросе играют санкции США, которые те наложили на швейцарскую компанию-партнера проекта.

Так что я убежден, что «Балканский поток» заработает раньше



— Уже более десяти лет Болгария является членом ЕС, но в зону евро так и не вошла. Почему страна до сих пор не перешла на европейскую валюту?

— Это дискуссионный вопрос. Правительство обещало, что в этом году нас запустят в так называемый «коридор ожидания ERM II». С другой стороны, у нас идут дебаты, а стоит ли это делать. Потому что другие страны, такие как Чехия, Польша и Румыния, не спешат войти в валютный союз. Дело в том, что с экономической точки зрения есть большая разница между Болгарией и этими странами.

Мы и так 20 лет назад пошли на условия ЕС, вошли в так называемый валютный союз и потом за это поплатились двукратной девальвацией своей нацвалюты. Кроме того, мы практически сейчас уже не имеем права на проведение своей монетарной политики и зависим от решения Брюсселя. Поэтому тут нужно действовать осторожно, чтобы не повторить судьбу Греции, которая столкнулась с сильнейшим кризисом и выбирается из него до сих пор.

— Что даст вход Болгарии в еврозону самим болгарам? Например, граждане смогут рассчитывать на ту же пенсию, которую получают сейчас жители Германии?

— Нет, какие пенсии получают в Германии немцы и какие получают у нас, это невозможно. Вы знаете, что это совершенно другие структуры, совершенно другие основы. Тем более что Болгария и сегодня продолжает являться самым бедным государством-членом Евросоюза. Но в чисто экономическом плане я считаю, что плюсов будет больше, чем минусов. В числе плюсов — снижение процентов по кредитам и возможность более быстрых валютных операций с членами ЕС.

— Когда Болгария может стать полноценным членом еврозоны?

— Если Болгария получит официальное приглашение в апреле-мае этого года, как нам гарантирует правительство и министр финансов, то процесс сдвинется с мертвой точки. В итоге переход на другую валюту займет еще несколько лет, и окончательно

Болгария войдет в еврозону к 2025 году.

— Россия в условиях санкций существует с 2014 года. Как санкционный режим влияет на отношения Болгарии как члена ЕС и России?

— Отношения в политическом плане между нашими народами никаким санкциям не поддаются. Там отношения абсолютно нормальные: у нас только в прошлом году больше полумиллиона русских посетили Болгарию. Также больше 200 тыс. русских имеют здесь недвижимость.

— Стоит ли говорить о том, что Болгария будет предпринимать попытки ослабления санкционного режима?

— Я считаю, что отмена санкций ничего не решает. Ряд государств десятилетиями живут с санкциями, и ничего не меняется, кроме бедноты народа и проблемы политиков. Дело в том, что решение о санкциях принимает не парламент. Даже если все парламенты Евросоюза, даже все эти 27 стран решат, что санкции надо снимать, все равно комиссия Евросоюза на уровне министров иностранных дел и на уровне премьеров решает это, а не парламенты. Хотя мы уже несколько раз вносили предложения в наш парламент, что санкции надо убирать.



— Окончательный выход из ЕС Великобритании вызвал обеспокоенность в союзе. Кто, на ваш взгляд, больше других пострадал от решения Лондона?

— На мой взгляд, от выхода Великобритании больше других пострадает Германия. Парламент страны неоднократно заявлял, что Лондон платил значимый взнос в бюджет ЕС, и теперь

Берлину, как ключевому государству-донору, придется выделять больше средств на поддержку экономически более слабых членов союза.

Также значительные издержки понесут еще шесть-семь стран-доноров.

— Как на двусторонние отношения Болгарии и Великобритании повлияет Brexit?

— В экономическом плане потери Софии не столь велики: во взаимном обороте доля болгарского экспорта не превышает 1%. Иными словами, от прекращения торговых отношений мы не особо пострадаем. В то же время могут возникнуть миграционные сложности. Дело в том, что около 200 тыс. болгар сейчас работают в Англии. Это повлияет на движение рабочей силы в Евросоюзе. Есть еще одна проблема: у нас около 7-8 тыс. живут в Болгарии. Они купили себе дома. Сейчас получается, что они должны стать либо гражданами Болгарии, либо получать какие-то визы. Это может негативно отразиться на рынке недвижимости.