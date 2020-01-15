Назло Москве: Белоруссия купит нефть у Казахстана

Белоруссия направила Казахстану запрос на поставку нефти, сообщил журналистам глава казахстанского Минэнерго Нурлан Ногаев.

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«Заявление, просьба от «Белнефтехима» поступила в наш адрес, в адрес министерства. Представители данного ведомства планируют приехать в Казахстан для обсуждения поставки. Мы на сегодняшний день осуществляем поставки нефти по диверсифицированным направлениям и рассмотрим предложение белорусской стороны», — заявил Ногаев.

Министр добавил, что встреча сторон пройдет до 20 января.

«Если кто-либо <...> изъявит желание при экономически выгодной цене или при условиях, которые их удовлетворяют, я думаю, что сделка возможна», — добавил он.

До этого первый вице-премьер правительства Белоруссии Дмитрий Крутой сообщил, что Белоруссия считает «экономически нецелесообразным» платить российским нефтяным компаниям премию к цене на нефть в прежнем объеме. Он пожаловался, что российские партнеры не идут навстречу Белоруссии по вопросу пересмотра размера премии к цене на нефть.

«Правительство продолжает отрабатывать схему альтернативных поставок нефти, изучаются все возможные варианты. Мы разослали соответствующие коммерческие предложения. Все коммерческие службы наших заводов, Белорусской нефтяной компании находятся на переговорах практически в ежедневном режиме», — заявлял накануне Крутой.

В качестве альтернативных маршрутов Минск рассматривает поставки из Украины, стран Балтии, Казахстана и Азербайджана. Чиновник считает, что вскоре эти переговоры дадут результат.

Потери для бюджета Белоруссии связаны с налоговым маневром, который проходит в России. Реформа предполагает, что к 2024 году поэтапно будут снижены экспортные пошлины на нефть и нефтепродукты — с 30% до нуля (к 2024 году).

Минск оценивал убытки от налогового маневра в России за шесть лет в сумму до $11 млрд, только в 2019 году — в $400 млн (при цене нефти в $70 за баррель).

Предыдущие попытки Белоруссии добиться компенсации не удались. В конце декабря принадлежащее Григорию Березкину РБК со ссылкой на источники сообщало, что Москва договорилась с Минском о компенсации за налоговый маневр. Россия заплатит за введение обратного акциза для НПЗ. Сумма субсидий, по сообщению издания, могла достигнуть $1,5 млрд.

Однако опрошенные «Газетой.Ru» эксперты сильно сомневаются, что Минск такие суммы могут удовлетворить.

«Белоруссии необходимо 6 млн тонн нефти на покрытие внутренней потребности и 12-18 млн тонн ежегодно для производства нефтепродуктов на экспорт. Такие объемы не может дать один поставщик, только несколько стран: Украина, Польша, Казахстан все вместе и только если из каждой из этих стран в республику будет поступать часть объемов. Все вместе они смогут компенсировать необходимые поставки, которые раньше шли из России», — говорит Артем Деев, руководитель аналитического департамента AMarkets.

По его словам, казахстанская нефть может поступать в республику транзитом по нефтепроводу, который проходит через территорию России, — Атырау-Самара.

«Для таких поставок необходимо согласовать вопрос с компанией «Транснефть», но российская сторона вряд ли допустит сырье из Казахстана в свои нефтепроводы до 2025 года, когда должен начать работу общий рынок нефти и нефтепродуктов в рамках ЕАЭС», — предупреждает Нарек Авакян, начальник отдела инвестидей «БКС Брокер».

При этом казахстанская нефть обойдется Минску дороже российской. Потому с экономической точки зрения это абсолютно бессмысленная затея, с политической же — скорее попытка оказать давление на российскую сторону, резюмирует Авакян.

«Белоруссия продолжает судорожные попытки сохранить остатки прежних взаимоотношений с Россией, которые позволяли на протяжении долгих лет зарабатывать на поставках российской нефти. В Москве же недовольны текущим прогрессом в реализации намеченных целей в рамках союзного государства и используют экономический рычаг для воздействия на президента Белоруссии Александра Лукашенко», — говорит Михаил Коган, руководитель отдела аналитических исследований «Высшей школы управления финансами».