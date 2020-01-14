«Круги ада»: почему не заработала льготная ипотека в Приморье

Более 1,1 млрд рублей составила общая сумма по кредитным договорам, заключенным по программе «Дальневосточная ипотека» за первый месяц ее реализации, значится в официальном сообщении Минвостокразвития.

Всего за месяц было выдано около 300 подобных ипотечных займов, а средняя сумма кредита составила 3,5 млн рублей.

Сейчас в Дальневосточном федеральном округе (ДФО) кредиты по льготной ставке выдают пять банков, а всего планируют присоединиться к программе 14 финансовых организаций.

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«Дальневосточная ипотека» в регионе стартовала в начале декабря прошлого года и рассчитана до 1 января 2025 года.

В течение пяти лет власти намерены выдать около 147 тыс. кредитов на общую сумму до 450 млрд руб.

По ее условиям, получить ссуду на покупку жилья под 2% могут молодые семьи, в которых оба супруга моложе 35 лет. Кроме того, хотя бы у одного из супругов должна быть прописка по месту жительства в одном из регионов Дальнего Востока. Один родитель до 35 лет с ребенком, которому еще не исполнилось 18 лет, также может претендовать на льготную ипотеку.

Максимальный размер льготного кредита составляет 6 млн рублей. Он выдается не более, чем на 20 лет. При этом заемщик не имеет право рефинансировать с его помощью ранее выданные ему кредиты. Также нужно учитывать, что кредит семье дают один раз. Если один супруг уже взял льготную ипотеку, то другому ее уже не дадут.

Местные власти рассчитывают, что услугами льготной ипотеки воспользуются 18 тыс. дальневосточных семей, что позволит сократить убыль населения. Несмотря на то, что отток населения с 2005 года снизился почти вдвое, миграционные настроения в регионе по-прежнему сильны.

«Отрицательная динамика в отношении миграционных процессов до сих пор наблюдается в ДФО. Молодое население продолжает уезжать в Москву и Санкт-Петербург за высокими заработками и более мягким климатом, несмотря на все усилия правительства, включая субсидированные перевозки и программу «Дальневосточный гектар». Поэтому льготной ипотекой власти пытаются удержать оставшуюся еще в регионе молодежь», — указал доктор экономических наук, экономист Валерий Сенков.

В 2018 году население Дальнего Востока России сократилось на 30 тысяч человек, в то время как в 2017 году показатель не превышал и 17 тысяч.

«С одной стороны, программа льготного кредитования пока демонстрирует положительную динамику, но только снижением ипотечной ставки главную задачу программы — улучшение демографической ситуации в депрессивных регионах — не решить. Если местные жители не могут найти высокооплачиваемую работу, то даже за дешевую ипотеку им нечем будет платить», — отметила в разговоре с «Газетой.Ru» вице-президент Международной академии ипотеки и недвижимости Ирина Радченко, добавляя, что таким образом власти могут привлечь разве что россиян с других регионов, которые сталкиваются с нехваткой жилья у себя на родине.

Впрочем, желающих надолго перебраться на Дальний Восток не так уж и много, свидетельствуют результаты опроса от кадровиков из Superjob.

Только 23% из 1,6 тысячи опрошенных респондентов готовы переехать на Дальний Восток ради высокооплачиваемой работы, а 64% респондентов отказались ехать в регион за длинным рублем. В качестве препятствий к переезду россияне называли сложность обустройства на новом месте, недостаточность развития инфраструктуры, суровый климат.

Тонны бумаг за проценты

Несмотря на пока еще спорные моменты ипотечного эксперимента, программа стартовала и в Забайкальском крае. Жители региона получили возможность приобрести квартиру или другое жилье по льготное ставке в 2%. Около 250 жителей Забайкальского края уже обратились в банки за получением займа, говорится в сообщении пресс-службы губернатора региона. Однако получили ее лишь 15 местных жителей.

«Не секрет, что для того, чтобы получить средства по льготной ставке, заемщику зачастую приходится пройти несколько кругов бюрократического ада: собрать кипу бумаг, потом самим их оформить и принести в банк. При этом, если хоть одна справка будет заполнена неверно, то заемщику придется заново все оформлять», — указал в беседе с «Газетой.Ru» руководитель блока инвестпродуктов компании «Открытие Брокер» Антон Шабанов.

Впрочем, сложности в оформлении документов — это не единственная причина, по которой россияне не торопятся брать льготную ипотеку. Дело в том, что помимо основных требований, у заемщика должна быть прописка по месту жительства в регионе, или он должен прописаться в новом жилье сразу после его покупки. Это одно из самых важных условий получения кредита, указывают опрошенные «Газетой.Ru» аналитики.

Если заемщик все же не прописался в купленном жилье, а банк узнает о нарушении условий договора, то он вправе повысить ставку кредита до рыночной.

Вдобавок финансовая организация может в одностороннем порядке увеличить на 1% ставку, если заемщик не застраховал жизнь, здоровье и жилье. Или же потом решил не соблюдать условия страховки. Кроме того, получателя кредита ждут штрафные санкции, вплоть до аннулирования договора, если он уже брал подобный кредит в другом регионе России, но предпочел умолчать о нем.