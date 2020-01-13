На красный свет: куда вырулит Nissan

Японский автопроизводитель Nissan ускорил подготовку разрыва с партнерами по альянсу Renault — Nissan — Mitsubishi. Об этом сообщила в понедельник Financial Times со ссылкой на конфиденциальные источники.

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Уточняется, что Nissan планирует завершить сотрудничество в производственной и инженерно-технической сферах, а также изменить состав правления компании.

Если разрыв случится, то он станет убедительным доказательством растущего напряжения в альянсе.

Гасил это напряжение Карлос Гон, теперь уже бывший его глава. Его уволили за злоупотребления и растраты. А побег Гона в Ливан от судебного преследования только обострил противоречия в альянсе и теперь его распад почти неизбежен.

Разрыв отношений в рамках триумвирата Renault — Nissan — Mitsubishi вынудит всех его участников искать новых партнеров, чтобы противостоять конкуренции с другими альянсами. Например, такими как PSA — Fiat Chrysler и совместное производство Volkswagen и Ford, отмечает издание.

В этой истории интересно, как минимум, три момента. Во-первых, насколько реален разлад в стройных рядах партнеров?

Во-вторых, как возможный развал крупнейшего альянса отразится на авторынке и что будет с самой компанией Nissan?

И в-третьих, к чему готовится потребителю? Nissan выпускает реально востребованные модели и потребитель не готов их терять.

$200 млн на кампанию по очернению

Итак, Карлоса Гона арестовали в ноябре 2018 года на территории Японии. А под Новый год он сбежал от японского правосудия в Ливан. Гон имеет два гражданства — французское и ливанское.

Я не скрываюсь от правосудия, а бегу от несправедливости и политического преследования», — заявил Гон, находясь в родном для него Бейруте.

Между тем за беглецом тянется целый шлейф сомнительных историй. Считается, что он занижал размер получаемых им вознаграждений, чтобы не платить налоги. В итоге незадекларированными остались более $80 млн.

Кроме того, Гон якобы купил на средства компании яхту и дорогостоящее жилье в Рио-де-Жанейро и Бейруте.

Всего успешный топ-менеджер, как утверждается, нанес компании ущерб на 35 млрд иен или $327 млн.

Зато Nissan потратила больше $200 млн на кампанию по очернению его репутации, возражает в ответ Гон.

Понятно, что после таких обвинений, даже если суд оправдает Гона, японские власти с подачи Nissan не захотят видеть экспрессивного француза во главе компании.

«Тут надо учитывать еще такой тонкий момент: японцам в принципе тяжело пережить тот факт, что во главе японской компании стоит не японец, что власти не могут контролировать одного из лидеров японской промышленности, а всем заправляют французы», — говорит партнер «Автостата» Игорь Моржаретто.

Если Nissan захочет использовать скандал с Гоном как повод для выхода из альянса, в котором заправляют французы, это станет второй ошибкой компании.

«Выход из альянса приведет компанию к банкротству, поскольку авторынок давно живет в условиях чудовищной конкуренции. Многие автопроизводители не в состоянии конкурировать единолично и образуют альянсы и союзы, явные и неявные», — говорит Моржаретто.

Внутри альянса Renault — поставщик двигателей, а Nissan – платформы, и много совместных наработок. Союз Nissan и Renault оказался на редкость живучим. Более того, если бы не Renault, то японский концерн давно бы уже разорился и сейчас о нем мало бы кто помнил, считают эксперты.

Даже если разрыв Nissan с альянсом состоится, то найти новых партнеров будет не просто, считает Алексей Калачев, аналитик «Финам». «Репутации Nissan уже нанесен ущерб. Кто захочет объединятся с такой компанией? Да и с кем объединяться, если все крупные автопроизводители уже состоят в альянсах», — говорит Калачев.

Поскандалят и успокоятся

Эксперт считает, что компания Nissan, если и сможет выжить в одиночку, то лишь за счет технологического прорыва или новой ниши на рынке. Но есть сомнения, что сейчас это возможно. Генератор новых идей уровня Илона Маска в рядах альянса не числится.

«Сейчас все, что плохо лежит, скупают китайцы. Они приобрели, например, легковое подразделение Volvo. Но альянс китайцев и японцев маловероятен, учитывая давнее, исторически сложившееся и довольно острое противостояние этих двух народов», — говорит Калачев.

Эксперты считают, что выход Nissan не несет ничего хорошего и французам. Могут быть имиджевые потери. Все-таки считается, что у японских автомобилей качество выше, чем у французских. Например, Nissan Terrano продается дороже Renault Duster, хотя это фактически идентичные автомобили.

Так или иначе, но скандал в благородном франко-японском семействе практически не отразится на стоимости авто этих производителей, считают эксперты. Это хорошая новость. Есть и плохая.

Цены на новые модели альянса все равно вырастут, но не потому, что Гон присвоил деньги альянса, купил себе яхту и компания вынуждена покрывать убытки за счет покупателей.

Просто новые модели всегда растут в цене. «Если Nissan отправится в автономное плавание и захочет увеличить прибыль за счет того, чтобы существенно задрать ценник, то у компании ничего не выйдет. Продажи упадут. Компания просто будут вынуждена уйти с рынка», — заключает Моржаретто.

«Немного поскандалят и успокоятся. Никто никуда не денется, а доза пиара продажам не помеха, а даже наоборот», — согласен Калачев.