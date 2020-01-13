Налог на «Дружбу»: что Белоруссия требует за грязную нефть

Антимонопольные ведомства России и Белоруссии примут окончательное решение по тарифам на транзит российской нефти по территории республики в январе. Об этом ТАСС сообщил заместитель руководителя ФАС России Анатолий Голомолзин.

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«На переговорах ФАС (с участием Минэнерго и «Транснефти»), и Министерства антимонопольного регулирования и торговли (с участием «Белнефтехима» и «Гомельтранснефть-Дружбы») зафиксированы разногласия в позициях. Окончательные решения будут приняты в январе в установленном порядке», — сказал он агентству.

Ранее представитель МАРТ, слова которого приводило агентство «БелТА», сообщал, что ведомства двух стран не смогли достичь договоренности по итогам прошедшего совещания.

Предполагалось, что вопрос о размере тарифов должен быть решен не позднее 15 января. Если сделать этого не удастся, то решение должно быть принято до 1 февраля.

В Минске ранее говорили, что одним из вариантов компенсации за ущерб, нанесенный белорусскому участку трубопровода из-за простоя в связи с загрязнением нефтепровода «Дружба» некондиционным российским сырьем, будет повышение тарифа на прокачку на 21,7%.

Однако давались и другие оценки. Так, ранее ФАС РФ сообщала, что Минск предлагает рост тарифа на 16,6%.

Как отмечал представитель МАРТ, Белоруссия в ходе сегодняшних консультаций предложила повысить тариф на транзит на инфляционную составляющую плюс недополученный объем выручки в связи с уменьшением объемов транспортировки в 2019 году.

ЧП на трубопроводе «Дружба», по которому нефть поступает из России в Европу, случилась в апреле прошлого года. Из-за того, что в нефтепровод попала загрязненная хлоридами нефть, прокачку пришлось остановить.

По версии следствия, загрязнение нефти произошло через «Самаратранснефть-терминал», принимающий сырье нескольких малых производителей. В мае поставки частично возобновились. Но в полном объеме поставки нефти продолжились только 1 июля 2019 года.

«Белоруссия, несомненно, хочет выторговать для себя выгодные условия, однако эти переговоры нельзя сравнить по уровню напряженности с решением спора вокруг продления транзита газа по территории Украины, да и находится Белоруссия в более уязвимом положении перед Москвой, поэтому вариант с повышением тарифа на прокачку на 16,6% кажется вообще нежизнеспособным»,

— говорит партнер компании НАФКО Павел Иккерт.

Тем более, что тариф в сентябре прошлого года был внепланового пересмотрен, добавляет он. Так что, скорее всего, сейчас идет речь о том, что тариф будет меняться с учетом инфляционной составляющей, отмечает он.

«Следующие переговоры при этом могут не привести стороны к единому знаменателю, мы склонны ожидать, что они будут искать компромисс и договорятся к 1 февраля, но не в интересах России соглашаться на невыгодные условия. Подписанный на днях президентом Белоруссии экологический налог на транзит в целом должен несколько смягчить аппетиты союзного государства», — рассчитывает Павел Иккерт.

Так, президент Белоруссии Александр Лукашенко в пятницу, 10 января, подписал указ о введении экологического налога на транзит нефти.

«В случае аварии на магистральном нефтепроводе либо иных непредвиденных ситуаций, связанных с перемещением нефти и нефтепродуктов по территории Беларуси, для организаций, осуществляющих транспортировку нефти и нефтепродуктов, установлена ставка налога на прибыль в размере 50%», — говорилось в указе.

Из этих денежных поступлений будет формироваться фонд «для ликвидации возможных экологических последствий».

«Каких-либо проблем в переговорах возникнуть не должно. Безусловно, желание Лукашенко действовать с позиции силы и придать двусторонним переговорам излишний драматизм неприятны, но особого удивления уже не вызывают. К сожалению, Лукашенко не имеет никакой стратегии пополнения бюджета страны, кроме как тянуть из России деньги за счет манипуляций в рамках союзного соглашения. Тем не менее, договор нужен и Белоруссии, которая живет за счет перепродажи российского сырья, так что рано или поздно стороны достигнут соглашения на взаимовыгодных условиях», — говорит Арсений Дадашев, директор Академии управления финансами и инвестициями.