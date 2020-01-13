«Газпром» отключил»: почему Украина не покупает газ напрямую

В отсутствии прямых поставок российского газа в Киев виновны не украинские политики и чиновники — с их стороны никаких запретов нет. Об этом в комментарии «Радио Свобода» заявил исполнительный директор «Нафтогаза» Юрий Витренко.

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Причиной является решение «Газпрома» несколько лет назад прекратить подачу газа. По словам Витренко, задачей «Нафтогаза» в этой ситуации было обеспечить страну и договориться о поставках по альтернативным маршрутам.

Топ-менеджер «Нафтогаза» ответил на вопрос, могла ли компания иметь какую-то «дочку», чтобы покупать газ у «Газпрома» напрямую. Это возможно, но пока обсуждать такие решения преждевременно, потому что нет таких «планов, переговоров, мыслей», — отметил он.

Прямые поставки российского газа на Украину прекратились в 2015 году. В ходе переговоров о новом контракте на транзит в ЕС Москва увязывала заключение соглашения с возможностью возобновления поставок. Однако 30 декабря 2019-го стороны подписали контракт без упоминания продажи газа на Украину.

Москва и Киев договорились обсудить этот вопрос позднее.

Для украинских властей возобновление поставок также несет политические риски. Например, партия бывшего президента Украины Петра Порошенко «Европейская солидарность» требует ввести запрет на такие контракты.

Возобновление прямых поставок российского газа в Киев представляет собой угрозу национальной безопасности страны, а также будет рассматриваться в качестве государственной измены, заявлял Петр Порошенко.

«Попытки вернуть Россию на энергорынок Украины должны быть остановлены скоординированными действиями патриотической оппозиции и граждан Украины»,

— приводило его заявление организации агентство «Интерфакс-Украина».

В партии также призывали к немедленной отставке министра энергетики Алексея Оржеля, пояснив, что он анонсировал восстановление прямых поставок газа с Россией. Кроме того, украинские политики расценили это как «продажу Украины», требуя проведения расследования.

Так они отреагировали на обсуждаемую возможность предоставления «Газпромом» скидки на газ при возобновлении прямых поставок.

«Если мы будем иметь сниженную цену, — потенциально возможно, что у нас будут прямые поставки со скидкой с востока, – мы будем стараться забирать эту скидку, выдавать в рынок рыночную цену, а саму скидку использовать через бюджет или через какие-либо другие инструменты для покрытия субсидий или другие социально важные мероприятия», — цитировали Оржеля украинские СМИ.

Украина может покупать российский газ по цене дешевле на 20-25% чем та цена, по которым она импортирует газ по реверсу из ЕС, говорил президент России Владимир Путин на пресс-конференции по итогам саммита БРИКС в Бразилии.

Прямые поставки топлива украинским потребителям возможны после внедрения европейских правил и норм работы на украинском рынке газа, говорил в свою очередь глава НАК «Нафтогаз» Андрей Коболев.

При этом заключенный в итоге с Украиной транзитный контракт в «Нафтогаз» называли самым выгодным в истории страны.

По словам Витренко, впервые Киев добился гарантий прокачки определенного объема газа, и поэтому в любом случае получит гарантированный доход за пять лет в размере $7,2 млрд.

Все участники переговоров остались довольны их итогами. Президенты России и Украины Владимир Путин и Владимир Зеленский в телефонном разговоре накануне Нового года подчеркнули важность заключенной «пакетной» сделки.

По их мнению, итоги переговоров «создали благоприятную атмосферу для решения других двусторонних проблем».

Участвовавший в переговорах Киева и Москвы замглавы Еврокомиссии Марош Шефчович даже называл подписание соглашения о продолжении транзита российского газа «великим днем для энергетической безопасности Европы».

«Все части этого пазла теперь на своих местах», — заявлял он.

При этом «Нафтогаз» «не в восторге» от необходимости вести транзитные соглашения с «Газпромом». Глава компании Андрей Коболев называл эту сделку элементом компромисса с украинской стороны. Поскольку Украина еще не полностью перешла на европейское законодательство, «Газпром» не был готов «брать на себя риски неэффективного украинского законодательства, поэтому эти риски на себя взял «Нафтогаз», фактически выступая буфером между «Газпромом» и Украиной»».