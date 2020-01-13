Эмбарго для Ирана: что США требует от Китая

Консультации с высокопоставленными чиновниками из Китайской народной республики проводят власти США, стремясь пресечь поставки в страну нефти из Ирана. Об этом в интервью телеканалу Fox News заявил глава министерства финансов США Стивен Мнучин.

«Благодаря санкциям, Вашингтон смог снизить доходы Ирана от экспорта нефти. Вероятно, более чем на 95%»,

– отметил он.

Министр добавил, что большая часть оставшихся нефтяных поставок приходятся на долю Китая. Он лично – вместе с представителями Госдепа — встречался с китайскими властями, стремясь убедить их прекратить покупку нефти у Ирана.

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В результате переговоров Пекин согласился на государственном уровне остановить закупку иранской нефти, добавил Мнучин, но теперь нужно добиться полного эмбарго. Причем, по словам министра, ранее США ввели санкции против китайских компаний, которые транспортировали нефть из Ирана.

Тремя днями ранее госсекретарь США Майк Помпео на совместной пресс-конференции со Стивеном Мнучином заявил, что Белый дом вводит новый пакет экономических санкций против Исламской республики.

Санкции будут нацелены против физических лиц, вовлеченных в строительную, обрабатывающую, текстильную и горнодобывающую отрасли Ирана, включая крупнейших производителей стали.

По словам Помпео, администрация также вводит санкции против восьми иранских чиновников, причастных к «дестабилизирующей деятельности», а также к атаке баллистическими ракетами американских авиабаз в Ираке.

«Президент выразился предельно ясно: мы будем продолжать применять экономические санкции до тех пор, пока Иран не прекратит террористическую деятельность и не обязуется никогда не иметь ядерного оружия», — сказал Мнучин.

Он добавил, что санкции «отрежут» миллиарды долларов поддержки иранского правительства.

Эксперты полагают, что из-за санкций Иран может начать уводить нефтяной экспорт в «теневой сектор». Впрочем, Исламской республике к санкциям со стороны США не привыкать – первые ограничительные меры были введены вскоре после революции 1979 года, свергшей власть шаха. Была прекращена закупка нефти, заморожены иранские вклады, а вскоре – введен запрет на экспорт американских товаров в Иран.

В 1984 году президент Рональд Рейган ввел дополнительные санкции, в 1995 году президент Билл Клинтон ввел эмбарго на весь экспорт США в Иран.

В 2016 году президент Барак Обама подписал указ о смягчении санкций, поскольку Тегеран выполнил условия ядерного соглашения, но при Трампе санкции были снова ужесточены.

Обращение США к Китаю за сотрудничеством происходит на фоне подготовки к подписанию торгового соглашения между Вашингтоном и Пекином. Как известно, 15 января ожидается прибытие в американскую столицу делегации из КНР, которая должна завизировать этот документ. Соглашение должно предотвратить введение США новых пошлин на китайские товары.

Напомним, до сих пор между двумя странами идет торговая война, связанная с желанием США добиться от Китая более выгодных условий для американских товаров. Противостояние длится уже больше года — с лета 2018 года. Тогда Вашингтон ввел пошлины в 25% на импорт китайских товаров общим объемом $34 млрд в год. Пекин принял зеркальные меры.

В начале октября прошел очередной раунд торговых переговоров, по итогу которых стороны условились отложить введение пошлин на китайские товары, ввозимые в США, до 15 октября — в обозначенный день США и Китай достигли консенсуса по торговому соглашению.

«В конечном счете, да, когда мы встретимся. Мы быстро его подпишем, потому что мы хотим сделать это», — заявил американский лидер Дональд Трамп, комментируя итоги переговоров.

Тогда же вице-президент США Майкл Пенс назвал Китай соперником Америки в нескольких сферах, однако заявил, что Вашингтон по-прежнему готов к диалогу с Пекином. В частности, американо-китайское сотрудничество интересует Штаты в сферах экономики и контроля над вооружениями — особенно на фоне выхода Ирана из ядерной сделки и эскалации «холодной войны» между Тегераном и Вашингтоном.

Напомним, ранее иранские военные в ответ на убийство американцами генерала Касема Сулеймани нанесли ракетный удар по базам США в Ираке.