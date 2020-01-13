На чистую воду: британские офшоры раскроют счета россиян

Три британских офшора — острова Мэн, Гернси и Джерси — в 2020 году намерены уведомлять ФНС России о счетах и активах россиян в этих офшорах, передает принадлежащее Григорию Березкину РБК.

Реклама

Эти британские оффшоры могли возобновить обмен с Россией информацией о счетах и активах российских граждан в рамках Единого стандарта отчетности (CRS) для того, чтобы продолжить двигаться по пути избавления от статуса «прачечных», чему мешало бы отсутствие прозрачности для российских надзорных органов, отметил в разговоре с «Газетой.Ru» руководитель партнерских программ инвестиционно-образовательной площадки «Линейка» Вячеслав Максименко.

«Так, в недавнем прошлом зависимые от Великобритании юрисдикции под давлением ЕС были вынуждены пойти на уступки в отношении обнародования информации о конечных бенефициарах к 2023 году, а у российских денег в Европе статус неоднозначный», — отметил он.

В 2019 году такие сведения не передавались. При этом автоматического обмена финансовой информацией между этими островами и Россией также нет. Британия пошла на подобные меры в целях борьбы с отмыванием денег, отметил в разговоре с «Газетой.Ru» старший аналитик «БКС Премьер» Сергей Суверов.

«В прошлом году Великобритания отказалась передавать информацию российским налоговым органам в автоматическом режиме, вероятно, это связано с декларируемыми британскими властями целями борьбы с отмыванием денег, а также возможно, политическими причинами на фоне ухудшения отношений между Россией и Великобританией. Тем не менее по запросу информация по-прежнему передается», — указал Суверов.

Поскольку Великобритания в прошлом году отказалась обмениваться информацией с Россией, Федеральная налоговая служба РФ исключила из реестра участников автоматического обмена как Соединенное Королевство, так и острова Мэн, Гернси и Джерси.

В ФНС России заявили, что если британские офшоры в 2020 году действительно передадут российской стороне финансовую информацию, то Москва снова включит эти низконалоговые юрисдикции в список автоматического обмена. По словам представителей ФНС, перечень может быть пересмотрен «в случае осуществления компетентными органами этих стран своих договорных обязательств в рамках международного автоматического обмена финансовой информацией».

«Есть основания полагать, что Россия пойдет на ответный шаг и продолжит передачу информации в автоматическом режиме с островами Мэн, Гернси и Джерси, поскольку изначально исключение их из списка было вызвано действиями со стороны Великобритании», — подчеркивает Суверов.

У ФНС нет причин не ответить любезностью на любезность, подтверждает Вячеслав Максименко. «Особенно в свете вступивших с нового года правил валютного контроля, которые разрешают не репатриировать валютную выручку при условии нахождения банка в юрисдикции, с которой у России осуществляется обмен финансовой информацией», — указал собеседник «Газеты.Ru».

Россия ранее была включена в список стран, с которыми британская налоговая служба (HMRC) осуществляет обмен налоговой информацией по CRS. Однако уже в 2019-м ее в соответствующем списке не оказалось.

При этом Великобритания остается одной из самых популярных стран, где россияне держат свои счета.

Москва ответила на решение Лондона тем же, ограничив Великобритании доступ к информации о счетах своих подданных в российских банках, управляющих компаниях, брокерах и депозитариях.

В автоматическом обмене финансовой информацией участвует 77 стран и 12 территорий. Россия присоединилась к международным соглашениям об автоматическом обмене в сентябре 2018 года, и получала данные из 58 стран, включая Великобританию.

В ФНС ранее рассказали, что в рамках обмена в отчете помимо имени владельца и номера счета раскрывается его баланс, информация о движении средств за год, инвестиционные доходы, прибыль от продажи акций, проценты по вкладам и т.д.

По данным на декабрь, Федеральная налоговая служба получила информацию из 70 юрисдикций за отчетный период 2018 года и передала информацию налоговым органам 58 стран.

Решение британских офшоров должно помочь России в борьбе с уходом от налогов, а также в контексте ослабления валютного контроля. С 2020 года для россиян смягчили требования по репатриации валютной выручки. Это значит, что они могут зачислять средства от нерезидентов напрямую в иностранные банки. Однако это работает только при условии, что счет открыт в банке на территории одной из стран Организации экономического сотрудничества и развития (ОЭСР) и FATF (Группы разработки финансовых мер борьбы с отмыванием денег).

Это послабление не распространяется на острова Мэн, Гернси и Джерси. Владельцы активов на этих островах должны уведомлять местные налоговые органы о движении средств по счетам.

Представитель Гернси подтвердил РБК, что Россия включена в предварительный список стран для автообмена в 2020 году. Что касается острова Мэн, Россия присутствует в списке для автообмена за отчетный период как 2019-го, так и 2020 года. Джерси пока не опубликовал подобный документ, но РФ числится в предварительном списке стран для автообмена.