«Сырьевой придаток»: Климкин нашел выход для Украины

Бывший глава министерства иностранных дел Украины Павел Климкин раскритиковал структуру украинского экспорта. Об этом политик написал в своем твиттере.

«Мы вывозим почти исключительно сырье. Мы сырьевой придаток. Время заняться кетчупом, печеньем и колбасой», — заявил экс-министр.

Так он отреагировал на «радость всех» по поводу того, что Украина заняла третье место среди европейских экспортеров сельхозпродукции. По мнению Климкина, в другие страны нужно отправлять готовую продукцию.

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Ранее Еврокомиссия сообщила, что Украина стала третьим среди крупнейших экспортеров продукции сельского хозяйства в страны Евросоюза за отчетный период – с конца осени 2018-го по середину осени 2019 года.

В конце декабря премьер-министр Украины Алексей Гончарук заявил, что дефицит бюджета страны приблизился к $1,5 млрд. По его мнению, ключевая причина этого – «просадка промышленности».

Производство на Украине продолжает снижаться уже полгода подряд, замедлились перерабатывающая отрасль, добывающая, энергетическая – везде спад составил от 5 до 12%.

Среди антилидеров рейтинга оказались Житомирская и Волынская области страны, где промышленный спад достиг 15%. При этом «катастрофической» ситуацию на Украине не считают – в конце 2016 года дефицит бюджета был больше в два раза, но правительство не стало ограничивать расходы.

Киев называли «сырьевым придатком» все, кому не лень. Год назад бывший при президенте Викторе Януковиче премьер-министром Украины Николай Азаров заявил, что страна превратилась в «сырьевой придаток» более развитых стран. Он добавил, что на экспорт идет в Европу «примитивное сырье» и сельскохозяйственная продукция.

«Эти страны развиваются, а Украина деградирует», — констатировал Азаров. Политик уточнил, что на продажу, в основном, идут недрагоценные металлы и продукты растительного происхождения.

В 2017 году второй президент Украины Леонид Кучма заявил, что украинская экономика разваливается, а страна становится сырьевым придатком.

«Мы об экономике вообще забыли, мы разваливаемся начисто! Мы становимся сырьевым придатком. У нас металлургия осталась, химия, сельское хозяйство. Высоких технологических производств практически нет», — отметил он.

По словам Кучмы, «европейцы ставят нас на колени», а «конкретной помощи Украине» так и нет.

«Если мы будем бедными, как сегодня, мы никому не нужны! На 90% все зависит от нас самих. Не надо ходить по всему миру с протянутой рукой», — подчеркнул экс-президент Украины.

В 2016 году губернатор Закарпатья Геннадий Москаль заявил, что европейские страны должны перестать делать из Украины сырьевой придаток.

«Давайте мы не будем уподобляться аборигенам, у которых колонисты за стеклянные игрушки выманивали землю, а докажем, что мы европейская нация, которая имеет свой гонор и бережет национальные богатства!» — обратился политик к читателям своего фейсбука.

Так он прокомментировал бесконтрольную продажу необработанного карпатского леса.

Между тем из-за разрыва экономических связей с Россией Украина потеряла в 13 раз больше восточного соседа. Произошло это, в частности, из-за падения объемов взаимной торговли на фоне взаимных санкций и сворачивания ряда совместных проектов.

Экономические отношения между Москвой и Киевом начали разрушаться еще в конце 2014 года. Сначала правительство Украины приняло постановление об отмене зоны свободной торговли с Россией в рамках СНГ. Далее было введено эмбарго на поставку на территорию Украины многих российских товаров.

В качестве ответных мер Москва ввела свои ограничения на закупку украинской продукции. Они коснулись, в основном, продовольственных товаров. До сих пор российский запрет распространяется на свинину, овощи, сыры и творог, фрукты и орехи, мясо и субпродукты, сливочное масло, молоко.

Кроме того, Москва установила таможенные пошлины на украинские товары. Списки товаров, запрещенных к ввозу, с обеих сторон неоднократно пересматривались и расширялись.

Несмотря на взаимные санкции и пошлины, Россия до сих пор остается основным торговым партнером Украины.

Согласно статистике Федеральной таможенной службы России (ФТС), импорт товаров и услуг на Украину из России вырос на 17% за 11 месяцев 2018 года по сравнению с аналогичным периодом 2017 года. Таким образом, товарооборот растет, невзирая на санкции.

В 2017 году ущерб Украины из-за ухода с традиционных рынков, включая российский, оценивался в $15 млрд. Совокупный объем убытков от экономического и банковского кризиса, начавшегося в 2014 году, составил 38% ВВП страны, сообщал украинский Нацбанк.