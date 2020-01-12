Нажиться на кредитках: банки отказались от займов в магазинах

Большинство крупнейших банков России за последние три года прекратили выдачу кредитов в магазинах страны, сообщают «Известия» со ссылкой на исследование «БКС Премьер».

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Кредитные организации отказываются от POS-займов (POS — Point Of Sale) в пользу кредитных карт. В 2019 году лишь три банка из топ-30 продолжали заниматься POS-займами: Почта Банк, «Хоум кредит» и «Тинькофф».

За последние три года от этого вида бизнеса отказались Альфа-Банк, а также Сбербанк и Росбанк, которые предоставляли такую услугу через свои дочерние финансовые организации. Продуктовые займы этих банков перешли в цифровой формат. Иными словами, в магазинах больше не встретить их представителей, которые лично заключат с покупателем товара кредитный договор.

Другие крупные банки или никогда не выдавали POS-кредиты, или вывели этот вид продукта из своей линейки еще раньше. Финансовые организации сейчас делают ставку на кредитные карты.

В агентстве «Национальный кредитный рейтинг» изданию сказали, что

условия приобретения и схема работы кредитных карт не всегда понятны гражданам. Это позволяет банкам зарабатывать на высоких процентных ставках и комиссиях.

Вместе с тем у кредиток есть некоторые преимущества для клиентов: бонусы, кэшбэк или скидки у партнеров.

В ЦБ также отмечают, что классические займы в магазинах несут меньше риска, чем кредитные карты.

Для сравнения: по итогам трех кварталов 2019 года доля просроченных платежей по POS-займам составила всего 4,2%, тогда как по кредиткам — 9,4%.

POS-займы за три квартала 2019 года составляют 3,2% от совокупной задолженности по необеспеченным потребительским ссудам, то есть менее 200 млрд рублей, пояснили «Известиям» в ЦБ. Таким образом, этот вид кредитования не несет системных рисков для банковского сектора.

«Полагаем, что в ближайшие годы банки сделают ставку на кредитки и потребительские ссуды. По картам ставка на 10–15 процентных пунктов выше, чем при займе наличными», — сообщила «Известиям» руководитель департамента развития клиентской базы «БКС Премьер» Ольга Певная.

Несмотря на то что крупные банки отказываются от займов в магазине, за три квартала 2019 года портфель POS-кредитов вырос на 13 млрд рублей — до 181 млрд. Такие данные приводит Объединенное кредитное бюро. Средний чек также увеличился на 1 тыс. рублей — до 35 тыс.

Хоум Кредит банк (ХКБ) пока не отзывал менеджеров из торговых точек. Тем не менее в банке считают, что вскоре выдача кредитов будет происходить только в цифровом поле.

По словам аналитика ХКБ Станислава Дужинского, в онлайн-магазинах проходит 20% выдач банка. При этом с вводом биометрической идентификации процесс привлечения новых клиентов еще упростится.

С 1 января 2020 года в России ограничили максимальный размер долга по кредитам.

Максимальный размер процентов по займам до одного года не должен превышать сам долг более чем в 1,5 раза.

Если долг достигнет этой отметки, то закон запрещает дальнейшее начисление процентов, а также взимание неустойки (штрафов, пени), других платежей и применение к заемщику иных мер ответственности.

Действуют также специальные ограничения по займам «до зарплаты». Это кредиты на сумму до 10 тыс. рублей на срок до 15 дней. Сумма начисленных процентов по такому продукту не должна превышать 3 тыс. рублей (или 30% от суммы займа, если на 15 дней выдано менее 10 тыс. рублей). Ежедневная выплата по нему не должна превышать 200 рублей.

Тем временем закредитованность россиян продолжает расти. Доля заемщиков, имеющих ипотеку и дополнительно другие кредиты, выросла в России до более чем 40%, рассказала ранее председатель ЦБ РФ Эльвира Набиуллина.

Глава Минэкономразвития Максим Орешкин ранее заявлял, что ситуация с кредитованием физлиц приобретает черты социальной проблемы. По словам министра, у 15 процентов российских заемщиков более 70 процентов дохода уходит на оплату долгов.

Всемирный банк также приводит тревожную статистику. Почти 60% российских заемщиков испытывают трудности с погашением кредитов, 9% семей имеют просроченную задолженность, 10% были вынуждены реструктурировать взятые кредиты.