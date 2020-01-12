Отберут $35 млрд: США пригрозили Ираку санкциями

Ирак потеряет доступ к своему государственному банковскому счету в Федеральном резервном банке Нью-Йорка, если выведет американские войска из страны, предупредили в Госдепартаменте

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Такой шаг негативно скажется на шаткой экономике Ирака, сообщает The Wall Street Journal. Потеря доступа к американским счетам может ограничить использование Багдадом доходов от продажи нефти, что приведет к финансовому кризису в Ираке.

Кроме того, президент США Дональд Трамп уже заявил, что

в случае вывода американских войск потребует от Багдада компенсацию за строительство военных баз и посольств на иракской территории.

По словам американского лидера, Соединенные Штаты вложили миллиарды долларов в инфраструктуры Ирака, поэтому при выводе войск Багдад должен заплатить. Глава Белого дома также подчеркнул, что в настоящий момент США принадлежит большой объем денежных средств республики, $35 млрд ее средств размещены на банковском счету.

Американские военные 3 января ракетным ударом по Багдаду убили командующего спецподразделением «Аль-Кудс» в составе Корпуса стражей Исламской революции Касема Сулеймани.

После этого парламент Ирака одобрил резолюцию, в которой содержится просьба к иракскому правительству прекратить действие соглашения четырехлетней давности об отправке американской стороной своих войск в Ирак для борьбы с террористической организацией «Исламское государство» (запрещена в России).

Кроме того, парламент Ирака проголосовал за прекращение иностранного военного присутствия в стране.

В принятой на экстренном заседании Совета представителей резолюции депутаты «обязали правительство положить конец военному присутствию иностранных сил в республике и прекратить работу в рамках соглашения по безопасности, заключенного с силами международной антитеррористической коалиции».

Большинство из около 180 законодателей, присутствовавших на заседании, проголосовали за резолюцию. Документ поддержали в основном шииты, которые занимают большинство мест. Многие суннитские и курдские законодатели не явились на заседание.

«Несмотря на те внешние и внутренние трудности, с которыми мы можем столкнуться, этот вариант принципиально лучше для Ирака… Это поможет переформатировать отношения с США и другими государствами, поддерживать дружественные отношения на основе уважения суверенитета, невмешательства во внутренние дела», — заявил исполняющий обязанности премьер-министра Ирака Абдель Махди.

Вскоре СМИ опубликовали служебное письмо главы Оперативной группы вооруженных сил США в Ираке, бригадного генерала Уильяма Сили иракскому Объединенному оперативному командованию. В нем сообщается, что американские войска будут перемещены, чтобы «подготовиться к дальнейшему движению» в знак уважения суверенитета Багдада.

Информацию о готовящемся выводе войск, однако, тут же опроверг министр обороны США Марк Эспер, заявив, что письмо — всего лишь черновик с неудачными речевыми оборотами. Начальник комитета объединенных штабов США Марк Милли назвал документ ошибкой.

Более красноречивая реакция последовала от Трампа — если вывод войск будет проходить в не очень дружелюбной обстановке, то Вашингтон введет против иракской стороны «такие санкции, которых они никогда прежде не видели», заявил он.

«По сравнению с этим иранские санкции покажутся чем-то скучным», — добавил американский лидер.

При этом исполняющий обязанности премьер-министра Ирака Адель Абдель Махди во время телефонного разговора с госсекретарем США Майком Помпео попросил его направить в Багдад делегацию для подготовки вывода войск международной коалиции.

Впрочем, глава пресс-службы Госдепартамента США Морган Ортэгус заявила, что на данный момент американские власти не собираются обсуждать с Ираком вывод американских войск из страны.Она пояснила, что сейчас любая направленная в Ирак делегация своей задачей будет ставить обсуждение того, как лучше подтвердить приверженность стратегическому партнерству.