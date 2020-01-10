Плата за независимость: чем Польша заменит российский газ

Польские власти заявили о желании обрести полную независимость от российского газа. Заместитель министра государственных активов Польши Януш Ковальский рассказал, что страна уже сделала ряд усилий по отказу от закупок сырья из России. «К счастью, Польша с 2015 года, то есть с момента победы президента Анджея Дуды и партии «Право и справедливость», реализует самый важный геополитический проект за последние 30 лет: получение независимости от российского газа», — приводит слова политика местное издание Telewizja Republika.

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Чиновник также указал на то, что в настоящий момент в стране функционирует «Нафтопорт», который позволит бесперебойно импортировать энергоресурсы от альтернативных поставщиков. «Под иными партнерами мы подразумеваем союз с США. Мы хотим наращивать долговременное сотрудничество в этой сфере с Вашингтоном», — добавил Ковальский.

В прошлом году Варшава подписала долгосрочный контракт на 24 года на поставки сжиженного газа с американской компанией Cheniere. В период до 2022 года Польша будет получать около 0,52 млн тонн сырья в год, а после объемы возрастут до 1,45 млн тонн ежегодно. Вдобавок еще по 2 млн тонн в год поляки с 2021 года начнут закупать у Venture Global LNG.

Всего выходит около 4,7 млрд кубометров газа после процедуры регазификации, что составляет примерно четверть от текущего потребления Польши. «Поэтому только за счет дружбы с американцами Варшава не сможет покрыть все энергетические потребности населения, которые превышают 15 млрд кубометров в год. У страны есть еще контракт с Катаром на поставки сжиженного газа, но стоимость поставок по нему в два раза выше цены российского газа», — отметил в разговоре с «Газетой.Ru» Ведущий эксперт Фонда национальной энергетической безопасности Игорь Юшков.

В 2013 году Катар и Польша заключили контракт поставки сжиженного газа. По его условиям,

Катар установил цену за ресурс в размере $820 за тысячу кубометров, в то время как Россия продавала аналогичный объем всего за $400

, вспоминает Юшков.

При этом сама цена газа была плавающей и жестко привязана к стоимости нефти. В итоге первые поставки сырья в размере 1,5 млрд кубометров из Катара Польша получила лишь в 2015 году. «Вдобавок контракт подразумевал принцип «Плати и/или вези». В результате у Польши нет возможности перепродать катарский СПГ кому бы то ни было и, кроме того, она вынуждена платить Катару даже в том случае, если забирает объем газа меньший, чем предусмотрен в контракте», — указывает Юшков.

Своя труба

Помимо СПГ Польша пытается оказаться от российского газа за счет строительство собственной трубы. Речь идет о проекте Baltic Pipe.Он предполагает прокладку трубопровода из Норвегии в Польшу через территорию Дании.

В июне 2017 года главы правительств Польши и Дании подписали меморандум о строительстве газопровода Baltic Pipe. В соответствии с ним, проект должен быть реализован в 2022 году. Его стоимость должна составить около 1,7 млрд евро. Из этой суммы чуть более половины придется на польскую Gaz-System.

Если проект будет реализован, то Варшава сможет получать до 10 млрд кубометров природного газа из Норвегии. На этой неделе польский газовый оператор Gaz-Sistem уже получил разрешение на строительство наземной части 20-километрового участка газопровода Голенюв-Львувек.

Но даже если проект будет запущен в указанные сроки, то не факт, что Норвегия сможет полностью заполнить трубу своим газом. «Осло анонсировал курс на снижение добычи углеводородов в виду истощения разработанных запасов. Они могут начать разрабатывать морские месторождения, однако газ оттуда будет существенно дороже. В итоге Норвегия, если и будет исполнять свои обязательства перед Польшей, то тогда не сможет поставлять энергосырье в больших объемах на европейские рынки», — указывает Юшков.

Объем добычи жидких углеводородов на норвежских нефтегазовых месторождениях в сентябре 2019 года уже сократился на 85 тыс. баррелей сутки

, или на 5,1% по сравнению с августом 2019 года и составил 1,574 млн баррелей в сутки.

Без альтернатив

Российский газ поставляется в Польшу по долгосрочному контракту, который действует с 1996 года. Согласно этому документу, законтрактованный объем — около 10 млрд кубометров в год. Согласно прописанному в договоре условию «бери или плати», Варшава должна оплачивать как минимум 85% этого объема вне зависимости от того, потребляет ли она весь газ. Контракт истекает в 2022 году.

Главный поставщик газа в Польшу - «Газпром», на основании долгосрочного контракта с которым страна может ежегодно приобретать 10,2 млрд кубометров газа. Впрочем, постепенно Варшава все же снижает закупки у российских партнеров.

Так, в 2018 году госкорпорация PGNiG импортировала из России 9,04 млрд кубометров, что на 6,4% ниже показателя 2017 года.

Всего в предыдущем году польская государственная энергетическая компания импортировала около 13,53 млрд кубов природного газа, то есть на российский пришлось около 67%.

За 9 месяцев 2019 года Польша закупила всего 6,29 млрд кубометров газа у «Газпрома», и это на 21% ниже, чем за тот же период прошлого года. Однако полностью отказаться от российского газа у Варшавы вряд ли в ближайшее десятилетие получится.

«Поляки могут сократить свою зависимость от российских энергоресурсов, но полностью перейти на газ из США, Норвегии и Катара у них не выйдет. Дело в том, что существующая инфраструктура СПГ-терминалов позволяет принимать не более 5 млрд кубометров, что не покрывает потребностей Польши. Поэтому власти будут вынуждены докупать газ у России», — заключил Юшков.