«737 MAX разработан клоунами»: Boeing раскрыла свои материалы

Самолет Boeing 737 MAX, два крушения которого в 2018 году привели к гибели более 300 человек, разрабатывался неквалифицированной командой. Об этом говорится в опубликованной корпорацией Boeing переписке своих сотрудников, передает агентство Reuters.

«Самолет разрабатывали клоуны, за которыми присматривали обезьяны», – говорил один из работников компании своему коллеге. Их имена не раскрываются.

Ряд опубликованных сообщений указывает на то, что Boeing использовал помощь лоббистов, когда регуляторы выдвинули требования к компании. В конце осени 2015 года еще один сотрудник компании предположил, что надзорные органы потребуют создания тренажера для обучения пилотов.

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«Мы будем этому противодействовать, и нам может потребоваться поддержка на самом высоком уровне, когда придет время для итоговых переговоров», — говорится в сообщении.

Из опубликованной переписки также можно сделать вывод, что Boeing пыталась избежать обучения пилотов на дорогостоящих авиационных тренажерах, отмечает агентство.

В начале 2018 года кто-то из сотрудников Boeing спросил у коллег, отправили бы они своих родных и близких в полет на самолете, пилот которого «учился на тренажере для 737-го». Ответ был резко отрицательным.

Boeing направила более 100 страниц с сообщениями в профильные комитеты палаты представителей и сената Конгресса США, а также представителям FAA – Федерального авиационного управления США. По мнению корпорации, эта переписка «абсолютно неприемлема». Также Boeing принес свои извинения за «провокационные утверждения».

Конец декабря ознаменовался для «Боинга» уходом с должности генерального директора (CEO) компании Денниса Мюленбурга. С 13 января 2020 году пост главного исполнительного директора и президента Boeing займет Дэвид Калхун.

Новое руководство компании должно сосредоточиться на возвращении «обновленного и безопасного Boeing 737 MAX». До катастроф этот самолет был самым продаваемым у компании, но весной 2019 года весь мир начал запрещать полеты данной модели.

Росавиация также запретила полеты Boeing 737 Max в воздушном пространстве страны. Запрет действует бессрочно до принятия соответствующего решения регулятора.

Причиной тому стали две крупные авиакатастрофы. Сначала лайнер 737 Max 8 потерпел крушение у берегов Индонезии, унеся жизни 189 человек. Позже в марте 2019 года еще один «макс» разбился над Эфиопией, жертвами катастрофы стали 157 человек.

После этого Boeing пообещал выплатить семье каждого из погибших по $144 тыс. и выразил соболезнования.

Расследование катастроф показало, что оба лайнера столкнулись со сбоем в работе системы автоматического управления полетом MCAS. Несмотря на работу по улучшению системы и исправление недочетов, разрешения на возобновление эксплуатации Boeing 737 MAX дано не было.

Президент США Дональд Трамп ранее говорил о том, что американской компании нужно не только устранить все «шероховатости» в своих лайнерах модели 737 MAX, но и переименовать самолеты.

«Если бы я был на месте Boeing, я бы устранил неисправности 737 MAX, добавил несколько хороших дополнительных функций и изменил бы название самолета. Ни один продукт не страдал так, как этот», — писал американский лидер в своем твиттере.

В середине декабря газета Wall Street Journal со ссылкой на источники сообщила, что руководство Boeing и вовсе размышляет о снятии с производства 737 MAX. Неопределенность по поводу возвращения самолета в эксплуатацию «никуда не делась». Ничего хорошего для бизнеса это не принесет — сокращение производства самолетов может привести к сокращению рабочих мест в корпорации и во всей аэрокосмической отрасли. Издание добавляет, что негативным последствием может быть и нарушение работы различных авиакомпаний.

Между тем, 737-й «боинг» перестал быть самым продаваемым самолетом в мире — его обогнали «эйрбасы». По состоянию на конец октября 2019 года, Boeing заключил контракты на поставки 15 136 самолетов модели 737, а у Airbus заказали 15 193 самолетов семейства A320.