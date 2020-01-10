Новые русские миллиардеры: еще двое россиян вошли в список Forbes

В России стало на два долларовых миллиардера больше, сообщил американский журнал Forbes.

Это бизнесмены Ратмир Тимашев и Андрей Баронов. Состояние каждого из них превысило миллиард долларов после крупной сделки.

Тимашев и Баронов — основатели Veeam Software со штаб-квартирой в швейцарском городе Бар. Это компания, которая разрабатывает продукты для резервного копирования, восстановления и защиты данных, а также безопасности и облачного хранения. Она была создана в 2006 году.

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У компании насчитывается 365 тыс. клиентов по всему миру. Ее представительства есть в 30 странах, из них три офиса располагаются в России: один в Москве, два в Санкт-Петербурге.

Компанию российских бизнесменов решил купить американский венчурный фонд Insight Partners, о чем стало известно 9 января. «Мощное развитие Veeam, ее высокая способность удерживать потребителей, не имеющие себе равных решения в области управления данными, а также возможности для выхода на новые рынки делают ее одним из самых интересных производителей программного обеспечения в мире», — отметил управляющий директор венчурного фонда Майк Триплетт.

Тимашев и Баронов продают созданную ими компанию за $5 млрд, закрытие сделки назначено на первый квартал 2020 года.

Именно после этой сделки Forbes признал бизнесменов миллиардерами. Состояние каждого из предпринимателей в прошлом году оценивалось в $700 млн. Между тем в списке богатейших россиян по версии Forbes они фигурируют с 2017 года.

После продажи компании штаб-квартира переедет в Соединенные Штаты, а к середине 2021 года Тимашев и Баронов покинут совет директоров. Однако, по данным издания, продолжат консультировать новое руководство. Представитель компании Veeam не смог предоставить комментарий. О самой сделке стало известно днем ранее, когда на сайте компании бизнесменов появилась новость.

«Под управлением Insight Partners Veeam станет американской компанией с американской командой лидеров, продолжив свое глобальное расширение за счет офисов в 30 странах и клиентов более чем в 160 государствах», — говорится в ее заявлении.

Напомним, годом ранее в России появилась вторая женщина-миллиардер. Состояние Татьяны Бакальчук, которая основала магазин Wildberries, превысило $1 млрд. До этого такой статус в России был лишь у главы Inteco Management, вдовы экс-мэра Юрия Лужкова Елены Батуриной. Forbes оценивал ее состояние в $1,2 млрд.

Ранее Forbes составил список из десяти наиболее успешных российских миллиардеров десятилетия. С 2010 по 2019 года их состояние в общем увеличилось на $111 млрд.

По подсчетам журналистов, больше всего с 2010 по 2019 годы заработал глава «Новатэка» Леонид Михельсон. Cостояние россиянина выросло на $22,6 млрд.

На втором месте Геннадий Тимченко, у которого есть доли в «Новатэке» и «Сибуре». За десять лет он прибавил к своему состоянию $20,8 млрд. Третье место занял акционер горно-металлургической компании «Норникель» Владимир Потанин, капитал которого увеличился на $13,5 млрд. В топ-5 также попал президент «Лукойла» Вагит Алекперов, который заработал за тот же период $13,2 млрд и основной владелец «Северстали» Алексей Мордашов, чье состояние увеличилось на $10,3 млрд.

Между тем самым успешным бизнесменом в мире по итогам ушедшего года Forbes признавал Бернара Арно — совладельца французской транснациональной компании LVMH (Christian Dior, Louis Vuitton, Givenchy, Hennessy и другие марки). Его капитал в течение года увеличился на $40 млрд. То есть ежедневно Арно зарабатывал по $109,5 млн.

На втором месте в списке самых успешных стоит основатель Facebook Марк Цукерберг, который приумножил состояние почти вдвое меньше — на $22 млрд. «Бронза» и третье место досталось владельцу бренда Zara испанцу Амансио Ортеге.

А вот потерявший звание самого богатого человека в мире создатель Amazon Джефф Безос был отправлен в список «неудачников». По оценке Forbes, за 2019 год его кошелек оскудел на $13 млрд. Но больше всех потерял глава индийской корпорации Wipro, занимающейся разработкой программного обеспечения, Азим Премжи. Он обеднел на $14 млрд.