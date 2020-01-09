Насолить Украине: Россия тратит миллиарды на «Русланы»

За 2019 год авиастроительный концерн «Ильюшин» заключил около 15 контрактов на разработку проекта по модернизации сверхтяжелого транспортного самолета Ан-124 «Руслан», свидетельствуют данные «СПАРК».

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Основной контракт на проектирование обновленного лайнера стоимостью 830 млн рублей был подписан с Экспериментальным машиностроительным заводом (ЭМЗ) имени Мясищева. Также еще несколько договоров концерн заключил с неназванными агентами.

Всего на разработку конструкторской документации для самолета и его агрегатов потратили более миллиарда рублей.

Контрагенты обещают выполнить условия договора до конца 2020-го года. «Для работы подобного плана стоимость в один миллиард является вполне реальной. Необходимо фактически заново создать макет и подготовить документацию к самолету», — отметил в беседе с «Газетой.Ru» военный эксперт Алексей Леонков.

Ожидается, что после модернизации Ан-124 получит новое бортовое радиоэлектронное оборудование (БРЭО) и бортовой комплекс обороны. Кроме того, увеличится срок эксплуатации лайнера до 50-60 лет. Сейчас срок летной годности «Руслана» составляет около 45 лет.

Всего же, согласно материалам на портале госзакупок, выполнение опытно-конструкторских работ (ОКР) обойдется примерно в 3,5 млрд руб.

«Скорее всего, первый летный образец будет разработан в период до 2025-2026 года, в то время как серийное производство будет запущено не раньше 2030 года. Единственной проблемой лайнера остается его название. Из-за сложных отношений с Украиной его с большой вероятностью необходимо будет изменить», — не исключает Ленков, добавляя, что украинское конструкторское бюро «Антонов» неоднократно заявляло, что только оно имеет авторские права на самолет и является держателем всей технической документации.

Битва за двигатели

Самолет Ан-124 «Руслан» был разработан еще в СССР и выпускался с 1984 года. Лайнеры производили два завода – «Антонов» в Киеве и «Авиастар» в Ульяновске. Всего было выпущено 55 машин данной модели, а последний борт сошел со стапелей в 2004 году. С этого момента лайнеры лишь поддерживались в летной годности.

Вопрос о перезапуске производства поднимался неоднократно. Например, еще в 2006 году Комитет по вопросам экономического сотрудничества украинско-российской комиссии заявил о старте серийного производства. Ожидалось, что до 2030 года киевский завод поставит до 100 модернизированных «Русланов». В разработке обновленного борта должен был принять участие завод по производству двигателей «Мотор Сич».

Однако в 2011 году председатель совета директоров украинской компании Вячеслав Богуслаев заявил о переносе программы восстановления производства самолетов с 2014-го на 2016 год. В итоге проект совместного производства окончательно закрыли из-за ухудшения отношений Москвы и Киева.

Тем не менее в 2018 году всерьез о восстановлении проекта «Руслан» задумались уже в России. Вице-премьер Юрий Борисов отмечал, что существующий парк самолетов Ан-124 будет модернизирован, «работы уже ведутся в данном направлении».

Позже глава Минпромторга Денис Мантуров подтвердил, что самолет станет полностью российским и все комплектующие будут производиться на отечественных заводах. Однако в проектной документации обновленного борта до сих пор значатся двигатели украинского производства Д-18Т.

Данный тип моторов производит завод «Мотор Сич», который сейчас находится в крайне тяжелом финансовой положении. После распада СССР и вплоть до 2014 года одним из основных клиентов завода выступала Россия. Страна на постоянной основе закупала двигатели для своих вертолетов и грузовых самолетов. Кроме того, борта проходили техническое обслуживание на территории того же завода. Но после охлаждения отношений на политическом уровне завод разорвал контракты с российскими партнерами.

В данный момент «Мотор Сич» пытается остаться на плаву за счет сделки с Китаем, который планировал выкупить завод до конца 2019 года. Покупке помешал Вашингтон, изъявив желание также поучаствовать в судьбе предприятия. Впрочем, для России не имеет большого значения, кто из иностранцев купит завод, отметил в беседе с «Газетой.Ru» главный редактор портала Avia.ru Роман Гусаров.

«Необходимо признать, что

пока у нас еще не делают двигатели Д-18Т для самолета «Руслан», но разработки аналога находятся на финальном уровне»,

— указал эксперт.

Аналогичного мнения придерживается и Алексей Леонков. По его словам, уже созданы компетенции и техническая база. которые позволяют создать двигатели для «Руслана». «При этом самолеты могут полностью собираться на Ульяновском заводе. Еще в СССР он производил гораздо больше машин, чем украинское предприятие. Поэтому текущие мощности вполне позволяют выпускать полностью российский самолет данного класса», — заметил собеседник «Газеты.Ru».

Между тем затраты на создание и производство лайнера могут окупиться в рекордные сроки, сходятся во мнении эксперты. Ан-124 может быть использован не только для перевозки тяжелой военной техники и переброса войск, но и в качестве полноценного грузового транспорта. Борт способен перевозить до 120 тонн груза.

«Подобными характеристиками не обладает пока не один грузовой лайнер. Машина может быть востребована в Индии и Китае. Последний уже не первый год пытается создать свой сверхтяжелый самолет, но пока все разработки не увенчались успехом. Поэтому Поднебесная может стать одним из ключевых покупателей обновленного «Руслана», — заключил Леонков.