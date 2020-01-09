Грузчики, продавцы и таксисты: кто не отдает кредиты

Чаще всего просрочки по кредитам допускают водители, продавцы и рабочие, заявили в Национальной ассоциации профессиональных коллекторских агентств (НАПКА). Об этом говорится в поступившем в «Газету.Ru» пресс-релизе.

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Именно эти специалисты заняли первые места своеобразного антирейтинга. По данным коллекторов, доля водителей от числа должников составляет около 9%, продавцов — 8,5%, рабочих — 6%.

В последнюю категорию входят грузчики, слесари, монтажники и прочие мастера. У них же и самая высокая долговая нагрузка — в среднем они отдают свыше 30% собственного дохода на погашение кредитов.

На четвертом месте антирейтинга находятся «белые воротнички». Это офисные специалисты: менеджеры по продажам, секретари и другие работники. От всего числа должников на их долю приходится от 15 до 20%, рассказали в НАПКе.

Аккуратными плательщиками становятся «бюджетники». Так, самой дисциплинированной группой заемщиков российские коллекторы признали военнослужащих. Их доля в портфеле должников – не более 0,6%.

«Служебная дисциплина оказывает влияние и на гражданскую жизнь: она подразумевает умение планировать и ответственно относиться к своим обязательствам. Наличие исполнительного производства также может помешать дальнейшему продвижению по службе. Данные факторы в совокупности делают эту категорию профессий наиболее дисциплинированной», — поясняют коллекторы.

Помимо военных, редко допускают просрочку учителя и врачи (их доля около 0,3%).

Такие результаты говорят о том, что именно эти группы населения могут лучше планировать свое финансовое поведение, комментирует результаты исследования в беседе с «Газетой.Ru» директор Банковского института ВШЭ Василий Солодков.

«Можно сделать такой вывод: чем выше образование, тем люди более ответственно относятся ко взятию кредита, понимают последствия, чем это грозит», — подводит итоги эксперт.

А образование и профессия, как правило, вещи связанные. Так, получившие университетский диплом люди редко идут работать разнорабочими или продавцами.

На то, будут ли просрочки по кредитам, напрямую влияет размер зарплаты, регулярность выплат со стороны работодателя и приоритеты человека, добавляет генеральный директор «Лиги защиты должников по кредитам» Сергей Крылов.

Зарплаты в частном секторе могут задерживать по полгода, сетует он. Это может приводить к тому, что люди не могут выполнить свои обязательства по кредитам.

Если оценивать по профессиям, то важную роль играет размер получаемых денежных средств, то есть месячной зарплаты, а также объем регулярных обязательных расходов, например, на оплату коммунальных услуг (ЖКХ), детей, каких-либо взносов и так далее, поясняет собеседник «Газеты.Ru».

В итоге может получиться так, что c учетом обязательных и прочих выплат на погашение кредита может не остаться денег.

«Просто полученных денежных средств не хватает.

И поэтому деньги расходуются не в связи с теми обязательствами, которые есть, а с теми, которые первостепенны», — отмечает Крылов.

Человек обычно понимает, что без сотовой связи точно не сможет, без электричества — не сможет, а с выплатами по кредитам можно и повременить. По большому счету «позвонят, поругаются, потопают ножками, но не более», указывает гендиректор «Лиги защиты должников по кредитам».

«Основная причина выхода на просрочку — это финансовые трудности, которые вызваны задержкой зарплаты, непостоянным доходом или снижением его уровня.

Именно данные негативные тренды в большей степени свойственны для таких профессий как водитель, строитель, грузчик»,

— объяснил «Газете.Ru» член совета НАПКА Давид Цацуа.

Также рабочие специальности связаны с сезонностью работ и объемом труда — от этого в большей степени зависит оклад трудящегося, поясняет он.

При этом в отличие от госслужащих частники не имеют каких-либо социальных гарантий, признает Цацуа. Поэтому минимальное колебание уровня дохода — и данная категория уже переходит в зону риска, констатирует собеседник «Газеты.Ru».

На конец 2019 года просроченная задолженность россиян по кредитам превысила 753 млрд рублей. Об этом говорят данные департамента обеспечения банковского надзора Банка России.

Всего же объем кредитов, предоставленных физическим лицам, на тот же момент составлял свыше 17 триллионов рублей. В прошлом году на фоне роста необеспеченного потребительского кредитования в Минэкономразвитии говорили о риске кредитного пузыря.

Регулятор уже пытается «охладить» рынок. С 1 октября 2019 года в силу вступили новые правила ЦБ для выдачи потребительских займов. Теперь заемщиков оценивают в том числе с помощью расчета долговой нагрузки. Этот показатель представляет соотношение ежемесячных платежей по кредиту и размера дохода человека.

Меры Банка России дают результат. Так, к концу 2019 года прирост кредитования начал снижаться, свидетельствует статистика регулятора.

Так, еще в начале ушедшего года годовые темпы прироста составляли 22,4%, тогда как в декабре — 18,6%. При этом в ноябре 2019 года месячные темпы роста кредитования замедлились до рекордных 0,9%. В последний раз настолько низкие темпы фиксировались лишь в марте 2018 года.