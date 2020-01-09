Трамп помог России: почему укрепился рубль

Начало рабочей недели после долгих выходных выдалось удачным для российского фондового рынка. Так, индекс РТС впервые с 14 февраля 2013 года поднялся выше 1600 пунктов. Он вырос с утра на 0,8% и достиг уровня 1601,92 пункта. На закрытии торгов индекс РТС снизился до 1601,74 пункта.

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До этого перевалил за уровень в 3100 пунктов и ММВБ. Это новый исторический рекорд. А 9 января этот индекс закончил и вовсе на отметке 3118.

Достижение максимума объясняется целым рядом позитивных факторов, говорят эксперты.

Россия сохраняет нейтральную позицию в ближневосточном конфликте, а рост цен на «черное золото» как следствие торгового конфликта только играет на руку нашему рынку. Так, фьючерс на нефть марки Brent с поставками в марте держится в четверг, 9 января, в районе $64-65 за баррель.

Впрочем, судя по последним новостям, между Ираном и США наметилось некое подобие перемирия. Это способствовало притоку оптимизма на мировые рынки. 9 января в зеленой зоне торгуется большинство площадок как в Европе, так и в США, не исключая и развивающиеся рынки.

Японский Nikkei прибавлял более 2%, гонконгский Hang Seng поднимался почти на 1,7%, шанхайский CSI 300 — на 1,27%. Европейские биржи набирали более 0,5%. Большинство американских торговых площадок также торгуются в плюсе.

Накануне стало известно о том, что Иран отомстил за убийство генерала Сулеймани, нанеся ракетный удар по американским объектам в Ираке. Однако в своем обращении Дональд Трамп подчеркнул, что в результате атак никто не пострадал, и ущерб, нанесенный базам, был минимален.

Таким образом, хотя из выступления Трампа и не было понятно, какими будут новые ограничения против Ирана, уже ясно, что атаковать исламскую республику военные США прямо сейчас не будут.

«Активная фаза ближневосточного конфликта подходит к логическому завершению. Тегеран использовал все допустимые варианты мести США за гибель генерала Сулеймани. Ракетный удар Ирана по базам в Ираке, где дислоцировались американские военнослужащие, не был для Пентагона неожиданностью. Это была разменная монета для демонстрации гражданам Ирана хотя бы каких-то ответных действий на агрессию США.

После чего глава МИД Ирана Джавад Зариф сможет со спокойной совестью заявить, что авиаудары по американским объектам являются «пропорциональными мерами». В Тегеране прекрасно понимают, что дальнейшая эскалация конфликта — это прямой путь к вооруженному столкновению с США, на который стране нечем ответить. Поэтому и не стоит ожидать перекрытия Ираном Ормузского пролива для нефтяных танкеров», — говорит Павел Веревкин, инвестиционный стратег «Алор Брокер».

Также инвесторы испытывают позитив после того, как Пекин официально подтвердил, что китайская делегация во главе с вице-премьером Лю Хэ в понедельник, 13 января, прибудет в Вашингтон. Об этом сообщило издание The Wall Street Journal.

Позитивный настрой участников рынка на покупку акций поддержали также данные по безработице в США. За первую неделю января число американцев, впервые обратившихся за пособиями, сократилось на 9 тыс., до 214 тыс. При этом количество заявок на пособие по безработице снижается четвертую неделю подряд.

К тому же российский фондовый рынок растет из-за внутренних факторов. Это замедление инфляции и снижение рублевых ставок, говорит Василий Карпунин, начальник отдела экспертов по фондовому рынку «БКС Брокер».

«Это приводит к положительной переоценке рублевых акций и облигаций», — говорит он.

Неплохо чувствует себя и российский рубль. Так, доллар США торгуется ниже 62 рублей на бирже. Центробанк установил официальный курс рубля к доллару США на пятницу, 10 января, на уровне 61,2 руб. Таким образом, российская валюта укрепилась почти на 70 коп.

Геополитика сыграла на руку нашей валюте, говорят эксперты.

«Изначально рубль укреплялся за счет роста нефтяных цен, которые традиционно реагируют подъемом на подобного геополитические риски. Теперь же, когда угроза войны отступает, «россиянин» пользуется спросом как высокодоходный актив. На фоне такой стойкости рубля, который показал отличные результаты в декабре и продолжает демонстрировать бычий настрой, активизируются разговоры на тему дальнейшего роста валюты в первом квартале года», — говорит Арсений Дадашев, директор Академии управления финансами и инвестициями.

Эксперт даже предполагает, что в ближайшее время российская валюта может укрепиться и до 60 рублей за доллар.

«Как показывает практика, в последнее время рубль практически потерял корреляцию с ценами на нефть и мировыми событиями, а главным фактором его укрепления по-прежнему остается приток иностранных инвестиций в российские ОФЗ», — говорит в свою очередь Павел Веревкин.

Впрочем, надолго ли хватит этого позитива, — пока что большой вопрос. В частности, эксперты сомневаются в том, что удачными будут переговоры между Китаем и США и что перемирие будет наконец достигнуто.