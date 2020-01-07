Вне санкций: Франция перезапустит отношения с Россией

Министр экономики и финансов Франции Брюно Ле Мэр заявил, что Париж намерен перезапустить экономические отношения с Москвой, при этом это не должно повлечь санкции со стороны Вашингтона, передает ТАСС.

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Французский чиновник рассказал про недавний визит в Москву, в ходе которого было еще раз достигнуто соглашение об углублении стратегических отношений с Россией без нарушений международного права.

По словам Ле Мэра, Франция в ближайшие полгода должна найти соответствующее общим целям Парижа и Москвы «действующее решение в финансовой области». При этом ограничительные меры Запада он назвал «посягательством на суверенитет нации».

В прошлом месяце Европейский союз продлил антироссийские санкции на шесть месяцев до 31 июля 2020 года. Об этом говорится в сообщении совета ЕС. Действующие ограничения истекают 31 января нынешнего года.

Речь идет о пакете экономических мер, которые Брюссель принял после присоединения Крыма в 2014 года. За вхождение в состав РФ тогда проголосовали 96,6% жителей полуострова.

Вновь продленные санкции затрагивают несколько секторов экономики: энергетический, финансовый и оборонный. Под удар попадают и определенные товары двойного назначения, которые применяются в общегражданских промышленных целях, но могут быть использованы при создании оружия. Это технологии, сырье, научно-техническая информация. В каждой стране есть свой список таких товаров.

Ограничен будет доступ России к ряду стратегических технологий и сервисов для добычи и разведки нефти, введен запрет экспорта товаров двойного назначения для военных целей, а также импорт и экспорт оружия.

Ограничения будут действовать до полного выполнения минских соглашений. Такие же условия выставлялись и ранее. Фактически под этими санкциями Россия живет уже шестой год подряд.

В Евросоюзе уточнили, что решение продлить ограничения в отношении Москвы было принято после выступлений президента Франции Эммануэля Макрона и канцлера ФРГ Ангелы Меркель 12 декабря на заседании совета ЕС.

Политики подвели итоги реализации минских соглашений (комплекс документов, подписанных «нормандской четверкой», то есть лидерами России, Украины, Франции и Германии, для урегулирования конфликта на востоке Украины).

«Поскольку минские соглашения полностью не выполнены, Европейский совет единогласно принял политическое решение продлить экономические санкции против России», — говорится в сообщении.

Как отмечал украинский президент Владимир Зеленский, давить на Москву нужно «до полного выполнения минских договоренностей». 19 декабря президент России Владимир Путин во время итоговой пресс-конференции затронул вопрос минских соглашений.

«Нет ничего [по урегулированию ситуации на востоке Украины], кроме минских соглашений. Меня, конечно, очень насторожило заявление президента Зеленского после того, как он уехал из Парижа, о том, что можно было бы и пересмотреть. Если начнется пересмотр минских соглашений, вся ситуация вообще может зайти в тупик полный», — сказал Путин.

Чуть ранее стало известно, что США готовы наложить таможенные пошлины на ввоз в страну товаров из Франции. Об этом говорится в отчете Офиса торгового представительства США (USTR), опубликованном на его сайте.

В документе сообщается, что Вашингтон намерен обложить пошлинами в размере до 100% на французские товары на общую сумму $2,4 млрд. Под ограничения могут попасть 63 товарных позиции от французских поставщиков. Так, в списке кандидатов на пошлины фигурируют сыры, вино, фарфор, косметические средства и текстильные товары, включая сумки.

Если США наложат санкции на данные группы товаров, то для французских производителей ограничения грозят масштабными убытками, отметил в разговоре с «Газетой.Ru» эксперт Международного института гуманитарно-политических исследований Владимир Брутер.

«Американский рынок является крупнейшей площадкой сбыта для производителей алкоголя, в том числе и для французских виноделов. При высоких пошлинах они с большей долей вероятности не смогут конкурировать с аналогичным товаром из других стран. Похожая угроза нависла и над дистрибьютерами люксовых товаров, которые также рискуют потерять часть своей лояльной аудитории», — указал собеседник издания.

Но фешенебельные бренды уже начали нести первые убытки от еще не начавшейся торговой войны двух государств. К примеру, в ходе торгов 3 декабря акции Louis Vuitton (LMVH) просели на 1,8%, Kering потерял в цене 2%, а Hermes — более чем на 3%. Пострадал и представитель масс-маркета L`Oreal. В начале торговой сессии котировки косметического концерна просели на 2,8%.

Несмотря на то что в документе не были указаны пошлины на автомобили и запчасти, акции компаний французского автопрома также показали отрицательную динамику. Цена бумаг Michelin на минимуме упала на 3,8%, акции Renault подешевели на 0,5%, а Peugeot — на 0,3%.

В итоге основной национальный фондовый индекс страны — CAC 40 — просел более чем на 1% за день.

Реакция французского правительства на угрозы США последовала незамедлительно. Брюно Ле Мэр заявил, что проект санкций против Франции со стороны США, о котором говорит Вашингтон, недопустим. В случае введения этих экономических мер Евросоюз готов дать «сильный ответ».