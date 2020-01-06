Зеленоглазый мошенник: как обманывают таксисты

В предновогодний период в России увеличился спрос на таксистов. В среднем рост составил 81% к ноябрю-декабрю прошлого года. Это выяснил аналитический центр Авито.

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Больше всего в такси нуждались в Ульяновске, Новосибирске, Екатеринбурге, Нижнем Новгороде, а также в Москве и Санкт-Петербурге.

Но доход таксистов в этом году остался на уровне прошлого года и составил 77 тыс. рублей в месяц.

Водитель-призрак

При этом в новогодние дни было много жалоб на самих таксистов, пытающихся заработать сверх счетчика. Любыми способами, в том числе на грани с криминалом.

«Газета.Ru» собрала самые распространенные приемы отъема денег у пассажиров такси. Поводом послужил случай, рассказанный коллегой. Она вызвала такси, и водитель своевременно подкатил к подъезду. В приложении смартфона высветился заказ с фамилией и фотографией водителя. С русскоязычной фамилией. Пассажирка открыла дверцу автомобиля, заглянула внутрь и увидела, что за рулем сидит, условно говоря, не Иванов-Петров-Сидоров, а уроженец одной южной республики.

Такое возможно, если двое (трое, четверо) водителей по договоренности между собой пользуются одним и тем же аккаунтом. Под ним заходят и берут заказы водители, которых заблокировал агрегатор или автомобиль которых не отвечает требованиям таксопарка. Кто реально крутит баранку, агрегатор не видит, а пассажиру и в голову не придет сличать фото (нередко низкого качества) в приложении смартфона с реальным водителем.

Хорошо, если двойник просто хочет заработать на поездке из пункта А в пункт Б, но у такого водителя могут быть иные цели и пассажир рискует стать героем криминальной хроники.

Второй распространенный способ мошенничества — такси подъезжают к месту вызова. Но водитель не сразу сообщает об этом клиенту. Более того, человек на своем смартфоне видит, что такси якобы находится в пути и надо подождать еще 10 минут. На самом деле таксист уже стоит на том месте, куда его вызвали, и информирует агрегатор, что он прибыл по месту вызова.

Простояв весь бесплатный лимит, таксист сообщает клиента о своем приезде. Человек выходит из дома или офиса, едет, куда ему надо, а по итогам поездки получает увеличенный счет — в него включается превышение лимита бесплатного ожидания.

Наличие этой уловки таксомоторные парки признают. Хотя и с оговорками.

«Каждый заказ таксиста отслеживается внутренней службой по логистике, соответственно, если за водителем будет зафиксирован подобный случай и не один раз, то он будет на первый раз предупреждён, при неоднократном повторении компания с таким водителем прекратит сотрудничество», — сообщили «Газете.Ru» в таксомоторной компании «ТаксовичкоФ».

В компании работают 20 тысяч водителей — в Москве, Санкт-Петербурге и в столице Казахстана Нурсултане. То есть проблема не локальная и ею озабочены даже крупные компании.

Мистер Фродо и его клиенты

Но как такое в принципе возможно? Поясняет автор проекта «Антифрод» (от англ. fraud — мошенничество, афера) Олег Чанчиков: для такого вида мошенничества водители используют Fake GPS — программу, которая подменяет координаты смартфона клиента.

Или Mock Location — этот софт позволяет правдоподобно имитировать движение автомобиля по дороге, с «остановками» на светофорах, снижением и увеличением скорости. Хотя на самом деле автомобиль в это время может вообще не трогаться с места.

Наверное, недобросовестных водителей действительно выявляют. Но у самих таксопарков тоже имеется излюбленный способ повысить стоимость проезда. Вот такой, например.

Таксопарк, принимая заказ на вызов такси бюджетного класса, говорит, что сейчас нет дешевого такси, все автомобили заняты. Зато имеется комфорт-класс, но тариф подороже.

Может не оказаться в момент заказа и такси «комфорт», но в наличии окажется «бизнес» или «премиум», разумеется, подороже…

Кстати, есть вариация на тему классности вашего заказа: «бюджета», «комфорта» или «премиума». Сначала водитель вводит в заблуждение агрегатора: регистрирует свой аккаунт, указывая вместо реального Hyundai Solaris — Toyota Camry. Некоторые агрегаторы не проверяют автомобиль и водителя, им достаточно получить в электронном виде скан паспорта, «прав» и госномер авто.

Дальше так: вы заказываете автомобиль класса «комфорт», и агрегатор выдает заказ на такой автомобиль. Но в реальности приезжает Solaris, или Polo, или Rapid, но только не Camry. Если клиент замечает разницу в марке авто, то слышит примерно такой ответ: «Можете отказаться от заказа, ждите. Или, может, все-таки довезу вас с ветерком?»

Водитель убеждает вас в том, что тариф будет, как на бюджетную машину. На самом деле не будет.

Через фейковый интерфейс

Стоит признать, цифровые технологии неплохо освоены таксистами. Для таких специалистов ничего не стоит помимо заказов от интернет-провайдера работать с заказами «от борта», то есть взятыми с улицы.

Водитель в этом случает сам назначает для поездки тариф, а пассажир при этом пребывает в уверенности в прозрачности и честности всех тарифных процедур. Ведь пассажир уверен, что сделал заказ через известного провайдера, а не через фейковый интерфейс.

Если вдруг водитель-мошенник допустил неточность и, например, сумма поездки не смартфоне водителя не совпала с той, что высветилась у вас, то, как правило, звучат два аргумента. О том, что в приложении указана примерная стоимость поездки, а в реальности на дороге были пробки и навигатор проложил иной маршрут. И цена увеличилась.

Или такой аргумент: например, «Яндекс» считает поездку по прямой, а машина едет опять же в реальной дорожной обстановке. Оба оправдания — выдумка мошенника.

Еще одна распространенная разводка — водитель берет заказ, едет и по мобильному телефону или через приложение сообщает, что он подъехал и ждет вас. Вы выходите к указанному месту – такси нет. Начинается новый созвон.

Водитель не сразу, но после нескольких минут словесных разборок признается, что он ошибся, не туда подъехал, не тот номер корпуса дома увидел в заказе или встал не стой стороны шоссе. Всего-то в каком-нибудь километре от вас. И обещает оперативно подъехать.

И водитель вскоре действительно оказывается в нужном месте. Но уже за ваш счет, потому что счетчик был включен еще до уточнения адреса.

За себя и за четвероногого

В арсенале недобросовестного водителя имеется и такой способ: он может добавить какие-то услуги и взять за них дополнительную плату. За то, что пассажир якобы взял с собой кошку (собаку), сноуборд, или лыжи, или другой груз, который пришлось положить в салон, а не в багажник.

«Водитель сам ничего такого в приложении не может добавить, он может сверху взять оплату за дополнительный перевоз багажа (лыжи или сноуборд, животного и другое). На выходе стоимость поездки получится больше», — поясняют в «ТаксовичкоФ». Как отмечают в компании, водитель, по идее, обязан поставить таксопарк в известность о всех дополнительных накрутках. Обязан, но таких идейных мало.

Не всегда прозрачно формируется тариф и со стороны агрегаторов.

На это обычно жалуются пассажиры, которые часто ездят по одному и тому же маршруту.

При этом цены на поездку в разные дни могут отличаться в несколько раз. Например, в Москве от метро «Беговая» до ТЦ «Авиапарк» обычная стоимость поездки с учетом накопленных скидок постоянного клиента составляет 130 рублей. Нередко она вырастает до 650 — 670 рублей. Когда клиент кликает у себя на смартфоне на иконку, чтобы узнать, из чего складывается цена, то видит три пункта и три суммы: тариф, повышенный спрос на такси «в вашем районе» и дополнительные услуги.

Два последних пункта — очень сомнительны. Клиент мог не запрашивать никаких дополнительных услуг и наплыва паломников в этом районе тоже не обнаружил. Но в итоге получил к оплате пятикратную сумму.

Такой рост стоимости поездки — обычная практика, уверяют представители агрегаторов. Повышающий коэффициент вводится на поездки для того, чтобы в данном районе все-таки было в наличии хотя бы какое-то количество такси. Для поездок в экстренных случаях — в больницу, например. Или для тех, кто хочет подвезти престарелых родителей. Дело в том, что при повышении стоимости поездки желающих заказать такси становится меньше.

А при снижении стоимости в данном районе может не оказаться ни одного такси, что считается дурным тоном. В общем, накручивание счетчика агрегаторы объясняют заботой о людях.

Нередко таксисты предлагают пассажиру проехаться дешевле. Получив заказ, например, через «Яндекс.Такси» или «Ситимобил», такой водитель агитирует снять заказ и тогда обещает довезти дешевле. Поскольку ему не придется платить комиссию агрегатору в размере 23%.

Но если пассажир согласится на аннулирование официального заказа, то лишится гарантий. У того же «Яндекс.Такси» действует система страхования жизни и здоровья для пользователей и водителей. «Во время поездки каждый из них застрахован на сумму до 2 млн рублей», — пояснила «Газете.Ru» пресс-служба «Яндекс.Такси».

Агрегаторы и таксопарки борются с мошенниками за рулем традиционными способами. В том же «ТаксовичкоФе» требуют наличия российских водительских прав, хорошего знания русского языка, опыта вождения не менее трех лет и наличие автомобиля не старше семи лет.

В «Яндекс.Такси» тестируют биометрический доступ. То есть при каждом запуске таксометра видеокамера, установленная в салоне авто, будет идентифицировать водителя.

Тестирование пока не закончено. Но сейчас «Яндекс.Такси» внедряет такие технологии, как удаленный мониторинг скорости, удаленный мониторинг манеры вождения (склонность к резким наборам скорости и торможениям, резким маневрам).

«Мы также выступаем за то, чтобы таксопарки и онлайн-сервисы получили доступ к базам данных водительских удостоверений ГАИ. Это позволит максимально оперативно проводить проверку водительских удостоверений и ограничивать доступ к заказам тем водителям, которые лишились права на управление автомобилем», — пояснили в «Яндекс.Такси».

Но пока что у пассажира всегда есть риск нарваться на таксиста-хама, мошенника или камикадзе, не знающего русского языка.