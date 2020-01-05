«Турецкий поток»: российский газ пошел в Грецию

Поставки газа из России в Болгарию начали успешно осуществляются по газопроводу «Турецкий поток» через новую точку входа «Странджа 2\Малкочлар», сообщил исполнительный директор компании «Булгартрансгаз» Владимир Малинов.

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По его словам, преимуществами этого проекта являются безопасность и экономическая целесообразность, что повлияет на конечные цены для потребителя. Изменение пункта доставки также экономит транспортные расходы, указал топ-менеджер.

«Природный газ поступает из Турции, проходит через нас и возвращается в Турцию. Затем через «Турецкий поток» поступает на компрессорную станцию на болгарской территории. Северная Македония и Греция также получают газ через «Странджу 2», — приводит слова директора болгарский информационный портал BNR.

Малинов заверил, что Болгария и в будущем останется заметным игроком на газовой карте Европы.

«Даже после строительства «Балканского потока» выручка «Булгартрансгаза» увеличится в несколько раз. Что мы ожидаем от более масштабной реализации «Балканского потока», так это доход от трансфера до 400 млн левов в год ($229 млн – «Газета.Ru»)», — добавил он.

Несколькими днями ранее Малинов рассказывал, что переговоры между «Булгартрансгазом» и российской компанией «Газпромэкспорт» были завершены в канун Нового года.

«От нового пункта поставки газа — компрессорной станции «Странджа 2» — Болгария будет ежегодно получать 2,9 млрд куб. м газа. Наша инфраструктура к получению этого объема газа полностью готова», — указал болгарский представитель.

Он уточнил, что, в результате смены точки входа энергоносителя с Румынии на Турцию, София сократит транзитные расходы на 70 млн левов (около $40 млн), а газ подешевеет на 5%.

«Турецкий поток» — новый экспортный газопровод из России в Турцию через Черное море. Первая нитка газопровода предназначена для поставок газа турецким потребителям, вторая — для газоснабжения стран Южной и Юго-Восточной Европы.

Протяженность трубопровода составляет более 930 км. Мощность первой и второй ниток «Турецкого потока» составляет по 15,75 млрд куб. м каждая.

Ранее министр энергетики и природных ресурсов Турции Фатих Донмез заявлял, что Анкара запустит «Турецкий поток» 8 января.

«Мы запустим «Турецкий поток» 8 января. Мы будем незаменимыми на международных рынках природного газа с газопроводами, идущими как с востока, так и с севера», — заявил министр.

О том, что «Турецкий поток» будет запущен 8 января, а торжественную церемонию возглавят турецкий лидер и президент России Владимир Путин, в прошлом месяце сообщал президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган.

Объявление было сделано после церемонии запуска Трансанатолийского газопровода TANAP, по которому газ будет поступать из Азербайджана через Грузию и Турцию к греческой границе, где его продолжением станет Трансадриатический газопровод.

Ранее Путин обвинял Софию в том, что она сознательно затягивает строительство «Турецкого потока» на своей территории. Об этом российский лидер сообщил на пресс-конференции в Сочи по итогам переговоров с президентом Сербии Александром Вучичем.

«Несмотря на многократные заверения и несмотря на многократные просьбы к российской стороне обеспечить поставку нашего газа через Турцию в Болгарию, мы видим, что болгарская сторона, как это ни печально и ни странно звучит, сознательно затягивает реализацию проекта на своей территории.

Я хочу об этом сказать прямо и публично», — сказал Путин.

По его словам, руководство Болгарии неоднократно обращалось к России с просьбой реализовать «Турецкий поток», после того как сорвался проект «Южный поток».

«Южный потoк» — нереализованный международный проект газопровода, который планировалось проложить по дну Черного моря из Анапского района в болгарский порт Варну. Он должен был диверсифицировать поставки топлива из России в Европу.

Но в 2014 году Европейский парламент принял резолюцию, в которой рекомендовал отказаться от строительства газопровода. С Болгарией по «Южному потоку» были подписаны все документы, в том числе межправительственное соглашение. Однако после визита американских сенаторов болгары отозвали выданное разрешение на строительство.

В итоге в 2015 году проект «Южный поток» мощностью 63 млрд куб. м был свернут, а вместо него «Газпром» начал строить «Турецкий поток».