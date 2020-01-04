Пошла нефть: Россия возобновила поставки в Белоруссию

Возобновлена транспортировка российской нефти на белорусские нефтеперерабатывающие заводы (НПЗ), сообщил заместитель председателя концерна «Белнефтехим» Владимир Сизов.

Реклама

«Сегодня в 17:05 уже включены насосные агрегаты и начинает осуществляться поставка нефти в направлении ОАО «Нафтан», — цитирует Сзова «БелТА». Представитель концерна обратил внимание, что постепенно объем будет увеличиваться. По его словам, планируется, что до конца суток будет прокачано из России 6 тыс. тонн нефти.

Ранее высокопоставленный источник ТАСС рассказал, что российская сторона согласна и дальше поставлять нефть НПЗ Белоруссии, но только если они согласятся сотрудничать на рыночных условиях 2019 года.

«Российские компании предлагали сохранить эти условия, не ухудшая их, но белорусская сторона отказалась от поставок нефти. В случае согласия белорусских НПЗ продолжать взаимоотношения на рыночных условиях 2019 года [российские] компании готовы оперативно начать поставку нефти», — сказал собеседник агентства.

Он обратил внимание, что между Россией и Белоруссией до сих пор не заключены контракты, истекшие в конце 2019 года, из-за того, что белорусские заводы не хотят платить рыночную цену за поставки топлива.

«Последние несколько лет белорусские НПЗ покупали нефть на условиях, сопоставимых с условиями для российских независимых НПЗ, то есть экспортная альтернатива плюс небольшая премия», — добавил он.

По словам источника, Белоруссии выгоднее пойти на условия российских нефтяных компаний, чем договариваться с другими странами в поисках альтернативных маршрутов. Дело в том, что республика может сэкономить порядка $1,6 млрд в год с учетом запланированного объема поставок на 2020 год в 24 млн тонн.

«В случае поставки нефти в Белоруссию из других стран нефть будет стоить на $70-$80 долларов дороже, чем из России, так как будет закупаться по полной мировой цене плюс транспорт до Белоруссии. Это означает, что поставки нефти из России на рыночных условиях 2019 года дешевле для Белоруссии, чем покупка нефти с мирового рынка», — подчеркнул он в разговоре с агентством.

Собеседник ТАСС добавил, что Белоруссия сама отказалась от российских поставок нефти, так как не согласилась на поставленные российской стороной условия.

В субботу, 4 января, премьер-министры Белоруссии и РФ Сергей Румас и Дмитрий Медведев провели телефонные переговоры и обсудили поставки нефти на НПЗ Белоруссии, передает РИА «Новости» со ссылкой на пресс-службу белорусского правительства.

«В ходе разговора стороны обсудили ситуацию с поставками нефти на белорусские НПЗ, а также другие вопросы интеграционного взаимодействия», — говорится в сообщении без уточнения подробностей содержания разговора.

После этого в пресс-службе концерна «Белнефтехим» заявили, что стороны активно обсуждают поставки топлива в Белоруссию. «Работа по заключению контрактов на поставку углеводородного сырья из Российской Федерации в Республику Беларусь по цене, исключающей премию поставщикам, продолжается.

Сегодня оформляются документы с российской компанией на прокачку первой партии нефти, закупаемой по цене без премии.

Объем сырья, ожидающегося к поставке в ближайшее время, а также накопленные ресурсы позволят обеспечить безостановочную работу отечественных нефтеперерабатывающих заводов в январе 2020 года», — говорится в заявлении, размещенном на официальном сайте компании.

Почти одновременно с этим сообщение поступило еще одно. В российской «Транснефти» рассказали, что поступила заявка на прокачку 130 тыс. тонн нефти на Новополоцкий нефтеперерабатывающий завод в Белоруссии.

«Мы получили заявку на прокачку в объеме 130 тысяч тонн нефти на «Нафтан», — сообщил РИА «Новости» официальный представитель транспортной монополии Игорь Демин, добавив, что необходимые для начала прокачки документы находятся в процессе оформления.

Днем ранее источник РИА «Новости» в нефтяной отрасли Белоруссии заявил, что поставки российских компаний на республиканские нефтеперерабатывающие заводы были прекращены. Он отметил, что непосредственная подача нефти прекратилась еще 1 января, а «непрерывные партии» закончились 31 декабря. Вместе с тем он сказал, что у государства есть запасы, позволяющие НПЗ работать первое время в штатном режиме.

В то же время крупнейший белорусский оператор АЗС «Белоруснефть» заявил, что в республике пока не ожидается дефицит автотоплива, так как его запасов хватит как минимум на 10 дней.

В «Транснефти» прекращение транспортировки сырья объяснили тем, что от российских нефтяных компаний не поступали соответствующие заявки.