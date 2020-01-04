Без нарушений: как Россия снизила транзит газа через Украину

Объем транзита газа из России через украинскую территорию в первый день 2020 года снизился в 5,3 раза по сравнению со средним уровнем, зафиксированным в прошедшем декабре – приводит РИА «Новости» информацию «Оператора ГТС Украины».

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В прошлом месяце на Украину поступал 261 млн кубометров энергоносителя, а 1 января было транзитировано 49,3 млн кубометров газа. На следующий день этот показатель снизился еще больше и составил 38,8 млн кубометров.

При этом «Оператор ГТС Украины» уверяет, что Киев всецело соблюдает требования «Газпрома» по транспортировке газа на территорию Евросоюза и в Молдавию.

Соглашение между Москвой и Киевом о транзите газа истекало 31 декабря 2019 года, и судьба его продолжения висела на волоске. После переговоров контракт удалось продлить — документы были подписаны в ночь на вторник.

«Одновременно подписан целый комплект соглашений и контрактов, и эти договоренности действительно являются большой пакетной сделкой, которая восстановила баланс интересов сторон», — заявил председатель правления «Газпрома» Алексей Миллер.

Пакет документов подписывали четыре стороны: «Газпром», «Нафтогаз Украины», оператор украинской газотранспортной системы и украинское министерство юстиции.

Российская и украинская газовые компании решили отказаться от взаимных судебных и арбитражных претензий по старым контрактам, однако долг в $2,9 млрд, присужденный Стокгольмским арбитражем, Москва обязалась выплатить.

«Нафтогаз» будет организовывать транзит и берет все сопутствующие риски на себя. Украинская госкомпания заключает транспортное соглашение с оператором ГТС, бронируя мощности общим объемом 225 млрд кубометров газа до 2024 года.

В наступившем 2020 году через украинские трубы прокачают не менее 65 млрд кубов российского газа, а каждый последующий год — по 40 млрд кубов.

«Нафтогаз» и «Газпром» должны до конца января 2020 года сообщить Стокгольмскому арбитражному суду о мировом соглашении и взаимном отзыве судебных исков.

Вице-премьер России Дмитрий Козак, который курирует топливно-энергетический комплекс страны, назвал решение выплатить украинскому «Нафтогазу» долг в $2,9 млрд тяжелым решением. Об этом он заявил в воскресенье, 29 декабря, в интервью в передаче «Вести недели» на телеканале «Россия-1».

«Был выбор такой: между плохим и очень плохим. $2,9 млрд для «Газпрома», для нашей страны — тяжелое решение. Но все вместе мы можем потерять значительно больше, несопоставимые суммы», — признался чиновник.

До этого в другом интервью — «России 24» — вице-премьер уже отмечал важность этого события. Тогда замглавы кабмина назвал выплату «Газпромом» в $2,9 млрд «каплей в море», учитывая потенциальные риски и ущерб от невыплаты.

Заключенный с «Газпромом» контракт на транзит газа через Украину на грядущие пять лет — компромиссный вариант. Такое мнение в эфире YouTube-канала выразил председатель правления «Нафтогаза» Андрей Коболев.

Российская газовая компания отказалась «брать на себя риски неэффективного украинского законодательства», отметил украинский топ-менеджер. На Украине и в Евросоюзе законы, влияющие на рынок природного газа, не совпадают. Из-за этого «Нафтогаз» фактически «выступил буфером» между Москвой и Киевом.

«Для нас эти риски являются привычными. Мы не в восторге от такого варианта, но это элемент компромисса», — подчеркнул Коболев.

Компромиссным контракт между двумя компаниями назвали и в российском правительстве. Премьер-министр РФ Дмитрий Медведев рассказал, что над решением конфликта с украинской стороной работали довольно долго.

«Газовый контракт <...> — это компромисс, который необходимо было найти», — констатировал глава российского кабмина.

Премьер отметил, что при заключении контракта стороны урегулировали разногласия. По его словам, Россия продолжит поставку газа через Украину на взаимовыгодных условиях.

«Даже по самым сложным вопросам можно разговаривать и договариваться», — подытожил председатель российского правительства.

Замглавы Еврокомиссии Марош Шефчович назвал подписание Россией и Украиной соглашения о продолжении транзита российского газа великим днем для энергобезопасности Европы.

«Это — великий день для энергетической безопасности Европы. Все части этого паззла теперь на своих местах», — сказал он.