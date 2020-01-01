В обход Украины: газ по «Турецкому потоку» пошел в Болгарию

Россия с 1 января начала поставлять газ в Болгарию с помощью мощностей газопровода «Турецкий поток» (TurkStream), а не через Украину – об этом рассказал исполнительный директор компании «Булгартрансгаз» Владимир Малинов.

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По словам Малинова, переговоры между «Булгартрансгаз» и российской компанией «Газпромэкспорт» были завершены в канун Нового года, передает ТАСС.

«От нового пункта поставки газа — компрессорной станции «Странджа 2» — Болгария будет ежегодно получать 2,9 млрд куб. м газа. Наша инфраструктура к получению этого объема газа полностью готова», — указал болгарский представитель.

Он уточнил, что, в результате смены точки входа энергоносителя в Болгарию с Румынии на Турцию, София сократит транзитные расходы на 70 млн левов (около €35 млн), а газ подешевеет на 5%.

«Турецкий поток» — новый экспортный газопровод из России в Турцию через Черное море. Первая нитка газопровода предназначена для поставок газа турецким потребителям, вторая — для газоснабжения стран Южной и Юго-Восточной Европы.

Протяженность трубопровода составляет более 930 км. Мощность первой и второй ниток «Турецкого потока» составляет по 15,75 млрд куб. м каждая.

Турция запустит газопровод «Турецкий поток» 8 января — об этом сообщает Hurriyet Daily News со ссылкой на заявление министра энергетики и природных ресурсов страны Фатиха Донмеза.

«Мы запустим «Турецкий поток» 8 января. Мы будем незаменимыми на международных рынках природного газа с газопроводами, идущими как с востока, так и с севера», — заявил министр.

«Турецкий поток» из России через Черное море будет запущен 8 января, торжественную церемонию возглавят турецкий лидер и президент России Владимир Путин — об этом в прошлом месяце сообщал президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган.

Объявление было сделано после церемонии запуска Трансанатолийского газопровода TANAP, по которому газ будет поступать из Азербайджана через Грузию и Турцию к греческой границе, где его продолжением станет Трансадриатический газопровод.

Начало строительства на территории Болгарии «Балканского потока» — газопровода, который должен стать частью «Турецкого потока», задержалось из-за проведения обязательных процедур. Об этом в декабре прошлого года в эфире телеканала BTV заявил премьер-министр страны Бойко Борисов.

«Мой ответ президенту Путину: он может приехать и посмотреть, на какой скорости мы строим — в среднем пять километров в день. Мы поздно начали, потому что необходимо было завершить многие процедуры», — сказал Борисов.

По его словам, газопровод заработает к концу 2020 года. Когда строительство завершится, Болгария станет «единственной быстрой и хорошей альтернативой» для транзита российского газа, заявил премьер.

Так Борисов ответил на прозвучавшие накануне слова президента России Владимира Путина, что страна сознательно затягивает строительство «Турецкого потока» на своей территории. Об этом российский лидер сообщил на пресс-конференции в Сочи по итогам переговоров с президентом Сербии Александром Вучичем.

«Несмотря на многократные заверения и несмотря на многократные просьбы к российской стороне обеспечить поставку нашего газа через Турцию в Болгарию, мы видим, что болгарская сторона, как это ни печально и ни странно звучит, сознательно затягивает реализацию проекта на своей территории. Я хочу об этом сказать прямо и публично», — сказал Путин.

По его словам, руководство Болгарии неоднократно обращалось к России с просьбой реализовать «Турецкий поток», после того как сорвался проект «Южный поток».

«Южный потoк» — нереализованный международный проект газопровода, который планировалось проложить по дну Черного моря из Анапского района в болгарский порт Варну. Он должен был диверсифицировать поставки топлива из России в Европу.

Но в 2014 году Европейский парламент принял резолюцию, в которой рекомендовал отказаться от строительства газопровода. После этого проблемы возникли и во взаимоотношениях с Софией.

С Болгарией по «Южному потоку» были подписаны все документы, в том числе межправительственное соглашение. Однако после визита американских сенаторов болгары отозвали выданное разрешение на строительство.

В итоге в 2015 году проект «Южный поток» мощностью 63 млрд куб. м был свернут, вместо него «Газпром» начал строить «Турецкий поток».