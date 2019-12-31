«Форс-мажор»: в Кремле не смогли назвать дату запуска СП-2

Песков считает невозможным сейчас давать прогноз по «Северному потоку — 2»

Назвать срок ввода газопровода «Северный поток — 2» сейчас невозможно, заявили в Кремле. До этого США ввели санкции против компаний, участвующих в его строительстве. Бывший канцлер ФРГ Герхард Шрёдер между тем обвинил Вашингтон во вмешательстве во внутренние дела государства. По его словам, этот проект нужен для энергетической безопасности европейских стран.

Определить срок ввода газопровода «Северный поток — 2» в работу пока невозможно, сообщил на брифинге пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

«Не думаю, что кто-то сейчас возьмется назвать дату. Возникли объективные форс-мажорные обстоятельства с действиями третьего государства, идущими вразрез с нормами международного права и торговли», — сказал он.

Незадолго до этого бывший канцлер ФРГ (1998-2005), председатель комитета акционеров Nord Stream 2 AG Герхард Шрёдер раскритиковал санкции США против «Северного потока — 2». В интервью Neue Osnabrücker Zeitung он заявил, что Европа не должна мириться с такими ограничительными мерами.

«США хотят определять, с кем нам можно осуществлять торговлю, а с кем нет. Мы не должны с этим мириться, мы не 51-й штат США», — сказал он.

Новые санкции он охарактеризовал как «бесцеремонные» и счел их самым явным «с момента воссоединения Германии» вмешательством во внутренние дела государства.

«Мы разве принимаем в Бундестаге санкции против США в виде закона о защите прав человека на американо-мексиканской границе?» — подчеркнул Шрёдер, уточнив, что в теории причины для этого могли бы возникнуть.

Экс-канцлер ФРГ выразил уверенность, что «Северный поток — 2» необходим для энергетической безопасности его страны и Европы.

Он напомнил, что Германия отказывается от атомной и угольной энергетики, но при таких условиях необходимы другие энергоресурсы.

Президент США Дональд Трамп в конце декабря подписал оборонный бюджет США, который предусматривает введение санкций в отношении компаний, участвующих в строительстве газопроводов «Северный поток — 2» и «Турецкий поток».

Из-за угрозы санкций со стороны Вашингтона швейцарская компания Allseas, прокладывающая трубы для «Потока», приостановила работы и отозвала задействованные в проекте суда.

При этом в журнале Forbes считают антироссийские санкции США против газопровода запоздалой и неэффективной мерой. «Санкции задержались где-то на год, они бесполезны. Санкции <...> не понравятся даже тем, кто относится к России с ненавистью», — считают американские журналисты.

Как указали авторы статьи, власти Германии и Франции «все больше раздражены по поводу новой «холодной войны» с Россией».

Партнеры «Газпрома» по строительству «Северного потока — 2» — европейские компании, которые «не запугаешь антироссийскими демаршами США, оправданными геополитикой», отметили они. В статье также подчеркнули, что в Вашингтоне понимают положение вещей.

Страны Евросоюза довольно сильно зависимы от поставок природного газа из России, поскольку он дешевле сжиженного аналога из США, и санкции не поменяют ситуацию, заметили журналисты.

При этом они усомнились, что развитие альтернативной энергетики в ЕС способствует снижению спроса на газ из России.

Против американских санкций выступила и председатель Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен, передавало издание Der Spiegel. Она отметила, что Евросоюз решительно отвергает штрафные меры США в отношении европейских предприятий.

Приверженность строительству газопровода «Северный поток — 2» 29 декабря подтвердила и канцлер Германии Ангела Меркель в ходе телефонного разговора с президентом России Владимиром Путиным.

Министр энергетики РФ Александр Новак ранее отмечал, что оператор проекта — компания Nord Stream 2 AG — может достроить газопровод даже без участия иностранных подрядчиков и принадлежащих им трубоукладчиков. По его словам, за несколько месяцев в России пройдет соответствующая организационная работа. Минэнерго РФ ожидает запустить «Северный поток — 2» до конца 2020 года.

Член комитета Совета Федерации по международным делам Олег Морозов, в свою очередь, отметил, что введение санкций против компаний, участвующих в строительстве «Северного потока — 2», принесет некоторые трудности, но не помешает реализации газового проекта.

Сенатор обратил внимание, что санкции США будут направлены не только против России, но и европейских стран. По его словам, Германия не позволит США лишить себя права осуществлять торговые сделки с российскими представителями.