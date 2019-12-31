«Форс-мажор»: в Кремле не смогли назвать дату запуска СП-2

Определить срок ввода газопровода «Северный поток — 2» в работу пока невозможно, сообщил на брифинге пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

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«Не думаю, что кто-то сейчас возьмется назвать дату. Возникли объективные форс-мажорные обстоятельства с действиями третьего государства, идущими вразрез с нормами международного права и торговли», — сказал он.

Незадолго до этого бывший канцлер ФРГ (1998-2005), председатель комитета акционеров Nord Stream 2 AG Герхард Шрёдер раскритиковал санкции США против «Северного потока — 2». В интервью Neue Osnabrücker Zeitung он заявил, что Европа не должна мириться с такими ограничительными мерами.

«США хотят определять, с кем нам можно осуществлять торговлю, а с кем нет. Мы не должны с этим мириться, мы не 51-й штат США», — сказал он.

Новые санкции он охарактеризовал как «бесцеремонные» и счел их самым явным «с момента воссоединения Германии» вмешательством во внутренние дела государства.

«Мы разве принимаем в Бундестаге санкции против США в виде закона о защите прав человека на американо-мексиканской границе?» — подчеркнул Шрёдер, уточнив, что в теории причины для этого могли бы возникнуть.

Экс-канцлер ФРГ выразил уверенность, что «Северный поток — 2» необходим для энергетической безопасности его страны и Европы.

Он напомнил, что Германия отказывается от атомной и угольной энергетики, но при таких условиях необходимы другие энергоресурсы.

Президент США Дональд Трамп в конце декабря подписал оборонный бюджет США, который предусматривает введение санкций в отношении компаний, участвующих в строительстве газопроводов «Северный поток — 2» и «Турецкий поток».

Из-за угрозы санкций со стороны Вашингтона швейцарская компания Allseas, прокладывающая трубы для «Потока», приостановила работы и отозвала задействованные в проекте суда.

При этом в журнале Forbes считают антироссийские санкции США против газопровода запоздалой и неэффективной мерой. «Санкции задержались где-то на год, они бесполезны. Санкции <...> не понравятся даже тем, кто относится к России с ненавистью», — считают американские журналисты.

Как указали авторы статьи, власти Германии и Франции «все больше раздражены по поводу новой «холодной войны» с Россией».

Партнеры «Газпрома» по строительству «Северного потока — 2» — европейские компании, которые «не запугаешь антироссийскими демаршами США, оправданными геополитикой», отметили они. В статье также подчеркнули, что в Вашингтоне понимают положение вещей.

Страны Евросоюза довольно сильно зависимы от поставок природного газа из России, поскольку он дешевле сжиженного аналога из США, и санкции не поменяют ситуацию, заметили журналисты.

При этом они усомнились, что развитие альтернативной энергетики в ЕС способствует снижению спроса на газ из России.

Против американских санкций выступила и председатель Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен, передавало издание Der Spiegel. Она отметила, что Евросоюз решительно отвергает штрафные меры США в отношении европейских предприятий.

Приверженность строительству газопровода «Северный поток — 2» 29 декабря подтвердила и канцлер Германии Ангела Меркель в ходе телефонного разговора с президентом России Владимиром Путиным.

Министр энергетики РФ Александр Новак ранее отмечал, что оператор проекта — компания Nord Stream 2 AG — может достроить газопровод даже без участия иностранных подрядчиков и принадлежащих им трубоукладчиков. По его словам, за несколько месяцев в России пройдет соответствующая организационная работа. Минэнерго РФ ожидает запустить «Северный поток — 2» до конца 2020 года.

Член комитета Совета Федерации по международным делам Олег Морозов, в свою очередь, отметил, что введение санкций против компаний, участвующих в строительстве «Северного потока — 2», принесет некоторые трудности, но не помешает реализации газового проекта.

Сенатор обратил внимание, что санкции США будут направлены не только против России, но и европейских стран. По его словам, Германия не позволит США лишить себя права осуществлять торговые сделки с российскими представителями.