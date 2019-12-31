«Бешеные проценты»: c 1 января снизится максимальный размер долга

С 1 января 2020 года максимальный размер задолженности по кредитам на срок до одного года не может быть в 1,5 раза больше суммы долга. C нового года вступает в силу ограничение Центробанка по потребительским займам и кредитам.

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Размер максимального долга включает в себя неустойки, штрафы, пени и оплату услуг, которые оказываются кредитором за отдельную плату.

Новый порядок означает, что если заемщик взял 1 тыс. руб., то кредитор не имеет права требовать более 1,5 тыс. руб. (тело долга плюс начисленные проценты и иные платежи).

«После достижения этой суммы закон запрещает дальнейшее начисление процентов, а также взимание неустойки (штрафов, пени), других платежей и применение к заемщику иных мер ответственности»,

— поясняли ранее в Банке России.

Ограничение максимальной суммы долга вводилось постепенно. В начале 2019 года предельная задолженность не могла превышать сам долг в 2,5 раза, с 1 июля 2019 года — не более чем в 2 раза. Теперь платежи, проценты и прочее не должны превышать сумму займа в 1,5 раза.

Новые правила и ограничения уже привели к сокращению числа игроков на рынке микрозаймов и ужесточению оценки кредитоспособности заемщика, пояснила в беседе с РИА «Новости» глава саморегулируемой организации «МиР» Елена Стратьева.

Из-за различных нарушений правил микрофинансовые организации за первое полугодие 2019-го вернули россиянам более 5 млн рублей, объявлял Банк России.

Кроме того, c этого года кредиторам запрещено передавать права взыскания задолженности «черным коллекторам» (организациям, которые не включены в реестр профессиональных коллекторов, опубликованный на сайте ФССП).

В первом полугодии 2019 года выросло количество жалоб россиян на действия коллекторов, рассказывал в сентябре РИА «Новости» глава службы по защите прав потребителей и обеспечению доступности финансовых услуг ЦБ Михаил Мамута.

«Нередко долг мог быть передан «черному» коллектору, и именно в этих случаях происходит наибольшее количество нарушений. Кроме того, мы совместно с ФССП работаем над усилением ответственности за такие нарушения», — отмечал он.

Регулятор и эксперты ранее высказывали обеспокоенность в связи с ростом доли плохих долгов.

Эти ограничения уже привели к последствиям на рынке. В третьем квартале 2019 года у микрофинансовых организаций (МФО) снизилась выдача кредитов «до зарплаты» с 44% до 40%.

Однако его средний размер увеличился с 7,6 тыс. руб. до 8 тыс. руб. Всего за квартал было выдано займов на 103 млрд руб.

С 1 ноября МФО запретили выдачу потребительских кредитов под залог жилья или доли в жилом помещении. Председатель Центробанка Эльвира Набиуллина объясняла, что эти меры необходимы, чтобы предотвратить мошенничества с недвижимостью.

«Нужно запретить выдавать микрофинансовым организациям кредиты под залог жилья.

Человек оказался в безвыходной ситуации, он не читает весь договор, в итоге остается без жилья, а там семьи, дети.

Нужно вводить на это запрет. Прошу без потери времени приступить к выработке такого законопроекта», — говорила спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко.

За неделю до нового года в Госдуме и вовсе предложили запретить микрозаймы, поскольку те «загоняют людей в кабалу».

Депутат Госдумы, член комитета по труду, социальной политике и делам ветеранов Сергей Вострецов призвал россиян не брать кредиты на покупку новогодних подарков. Об этом он заявил 23 декабря в беседе с агентством «Москва».

По его словам, лучше сделать подарок собственными руками, а не «вгонять себя в микрозаймы».

«Я считаю, их надо запретить, потому что такие проценты, которые они берут, загоняют людей в кабалу. А люди не всегда могут рассчитать свои силы, и потом эти праздники, знаете, обращаются в неприятности. Поэтому я считаю, что брать микрозайм под бешеные проценты для того, чтобы сделать подарок – не самое лучшее решение», — предлагал российский депутат.