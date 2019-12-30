Не договорились: Лукашенко оспорил маневр России

В 2019 году Москва и Минск так и не смогли разрешить все возникшие между странами противоречия. Споры продолжатся в следующем году.

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Телефонный разговор в конце года состоялся по инициативе Минска.

Президенты РФ и Белоруссии Владимир Путин и Александр Лукашенко договорились, что переговоры по нефти и газу продолжатся по линии компаний, сообщила пресс-служба Кремля.

Отмечается, что лидеры обсудили некоторые аспекты развития российско-белорусских отношений и сотрудничества в рамках Союзного государства.

«Подробно рассмотрены вопросы, связанные с поставками в Белоруссию газа и нефти из России. Достигнута договоренность о продолжении переговоров по этой тематике по линии хозяйствующих субъектов двух стран», — говорится в сообщении.

Также стороны договорились о дальнейших контактах.

Этот год в целом был отмечен активными баталиями между двумя странами.

Минск был недоволен проходящим в России налоговым маневром. При любом удобном случае лично Александр Лукашенко и другие белорусские чиновники напоминали о потерях бюджета страны в связи с ним.

Так, Белоруссия оценивала свои потери суммарно за шесть лет в сумму до $11 млрд, а в 2019 году — в $400 млн (при цене нефти в $70 за баррель).

Раньше Минск приобретал российскую нефть беспошлинно. однако после начала налогового маневра в России все изменилось.

В итоге долгих баталий на различных уровнях Москва выбрала следующий сценарий: поэтапно снижать экспортные пошлины на нефть и нефтепродукты — с 30% до нуля (к 2024 году).

Одновременно пропорционально стали повышать налог на добычу полезных ископаемых (НДПИ). Дополнительные доходы от НДПИ в результате налогового маневра принесут российскому бюджету порядка 10,8 трлн рублей, поскольку они полностью идут в госказну. При этом будет введен ряд механизмов для поддержки и стимулирования нефтепереработки в стране.

В результате нефтяной реформы экспортировать сырье России стало выгоднее. Потери компаний от увеличения налога на добычу полезных ископаемых правительство РФ компенсирует компаниям льготами — компромисс был найден. Но лишь внутри страны.

Белоруссия выступила резко против налогового маневра. Получалось, что раньше с учетом льгот Минск приобретал российскую нефть по цене около 75% от мировой, что создавало выгодные условия для белорусских НПЗ.

Однако неоднократные призывы Минска к Москве не имели никакого результата. Добиться компенсации никак не удавалось. Позицию России четко озвучил замглавы МИД РФ Григорий Карасин в интервью РИА «Новости». Он отметил, что «налоговый маневр — это суверенное право России», поэтому едва ли корректно говорить о какой бы то ни было «компенсации». По словам замминистра, речь могла идти лишь «о возможном содействии Белоруссии в смягчении последствий проводимого «налогового маневра».

Также российские чиновники говорили, что обсуждать вопрос компенсации в целом можно только при продвижении интеграции экономик двух стран.

Впрочем, в декабре посол Белоруссии в России Владимир Семашко заявил, что лидеры двух стран Александр Лукашенко и Владимир Путин нашли подходы к решению вопроса о компенсации Минску потерь из-за налогового маневра. По его словам, вопрос полной компенсации издержек Минску может быть решен с 1 января 2022 года.

Как отмечал вице-премьер Дмитрий Козак, обсуждался, в частности, вариант введения отрицательного акциза. По его словам, белорусские предприятия смогут получать вычет, как и российские, если две страны унифицируют Налоговый кодекс в рамках экономической интеграции.

Как писало в конце декабря, со ссылкой на источники, принадлежащее Григорию Березкину РБК, Москва договорилась с Минском о компенсации за введение налогового маневра. Россия заплатит за введение обратного акциза для НПЗ.

Сумма субсидий, как писало издание, может достигнуть до $1,5 млрд.

Впрочем, как комментировал «Газете.Ru» управляющий партнер Экспертной группы Veta Илья Жарский, в следующем году Минск не прекратит попытки взыскать и другие суммы с Москвы.

«Белоруссия, конечно, будет пытаться договориться о других компенсациях, чтобы сделать интеграцию как можно более безболезненной, а может быть, даже выгодной для своей экономики. Судя по количеству человеко-часов, потраченных на переговоры об интеграции России и Белоруссии, судя по объему субсидий, которые Россия готова предоставить Минску, процесс интеграции идет ускоренными темпами, решение о том, что соглашение будет, на высшем уровне уже принято, обсуждаются лишь детали соглашения», — резюмирует эксперт.