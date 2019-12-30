Росстат верит в лучшее: нищета отступает

Под конец года Росстат порадовал данными о снижении количества бедных россиян. По данным статистического ведомства, доля наших сограждан с доходами ниже прожиточного минимума снизилась до 12% населения страны против 12,5% годом ранее.

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Так, если в третьем квартале 2019 года их было 17,6 миллиона человек, то годом ранее — 18,3 миллиона.

Однако данные за год показывают совсем другую картину.

За январь-сентябрь 2019-го численность населения с денежными доходами ниже величины прожиточного минимума в целом по России составляла 13,1% от общей численности населения против 13% годом ранее за аналогичный период.

В первом квартале 2019 года уровень бедности составлял 14,3% (годом ранее — 13,9%), во втором — 12,7% при 12,5% в прошлом году.

Величина прожиточного минимума за третий квартал в расчете на душу населения составила 11 012 рублей. Для трудоспособного населения она выше — 11 942 рублей. А для пенсионеров и детей чуть ниже — 9 090 рублей и 10 838 рублей соответственно.

Стоимость минимального набора продуктов питания в потребительской корзине по состоянию на третий квартал составила 5 080 рубля. Чиновники считают борьбу с бедностью приоритетной задачей правительства.

«Повышение доходов — это одна из наиболее сложных национальных целей... По большому счету, все национальные проекты должны работать на достижение такой цели. Даже те, которые на первый взгляд напрямую не связаны с преодолением бедности»,

— говорил глава российского правительства Дмитрий Медведев.

Есть и конкретные планы у чиновников по снижению бедных. В соответствии с президентским указом, количество нищих россиян должно снизиться в ближайшие годы. Так, к 2024 году показатель должен сократиться в два раза — до 6,6%.

Минэкономразвития прогнозирует, что уровень бедности составит в 2019 году 12,5% от численности населения, в 2020-м — 11,7%, в 2021-м — 10,8%, в 2022 -м — 9,4%, в 2023-м — 8%, в 2024-м — 6,6%.

Ранее глава Счетной палаты Алексей Кудрин, выступая на правлении Российского союза промышленников и предпринимателей, признавался, что бедность в стране «очень большая». И он не понимает, как снизить ее в ближайшее время на 50%.

По словам Алексея Кудрина, он считает бедность позором в стране.

Как отмечал он в интервью журналисту Владимиру Познеру в его авторской программе на Первом канале, «в стране с таким уровнем ВВП на душу населения, с постоянно растущей зарплатой» иметь такое количество бедных — «это потеря в том числе в функциональном развитии, в питании, качестве жизни, здоровье, это проблема человеческого капитала».

О невозможности сразу решить проблему бедности говорила и социальный вице-премьер правительства Татьяна Голикова. По ее словам, бедность оказалась «одной из самых сложных тем».

«Сейчас мы видим, что те меры, которые у нас есть, пока не дают нам возможности дотянуть снижение в два раза», — говорила она на одном из заседаний правительства.

Из последних инициатив властей — проверка сведения об уровне бедности в России данными о налогах и страховых взносах. Минэкономразвития предлагало Росстату сделать так с 2020 года. При этом, по мнению ведомства, отдельно стоит изучать бедность среди пенсионеров и в семьях с детьми.

Целью новации — повышение качества статистики бедности в России, а также усиление адресности социальной помощи от государства. Реализация инициативы потребует 1,3 млрд руб. из федерального бюджета за три года, уточняли в Минэке.

Уровень бедности россиян стал поводом для троллинга даже у западных политиков. Премьер-министр Великобритании Борис Джонсон в статье в британской The Daily Telegraph от 1 июля упомянул, что есть такая страна, в которой «треть жителей страны не могут себе позволить больше двух пар обуви в год, а 12% населения — ходят в туалет на улице», — написал премьер, имея в виду Россию.

«Не удивлюсь, если показатель по снижению в два раза уровня бедности в стране, а такую задачу поставил президент, не будет выполнен к 2014 году. Такими темпами, какими сейчас идет борьба с бедностью, это просто не реально»,

— комментирует директор Института стратегического анализа Игорь Николаев.

По его словам, целый ряд важнейших показателей не были выполнены и ранее. Например, производительность труда должна была вырасти в полтора раза с 2012 по 2018 год. Не получилось. Под вопросом и один из демографических показателей. Например, остановить убыль населения.

Для реально снижения уровня бедности, а не показателей на бумаге, «в стране должна быть создана соответствующая благоприятная бизнес-среда, надежно защищена частная собственность, реформированы судебная и правовая системы, снижен уровень коррупции, а налоговая система должна сделать максимально привлекательным развитие малого и среднего бизнеса», — говорил аналитик «Финам» Алексей Коренев.