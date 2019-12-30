Заграница не поможет: Allseas не вернется в «Севпоток-2»

Приостановившая свое участие в строительстве российского газопровода «Северный поток — 2» из-за американских санкций швейцарская трубоукладочная компания Allseas не планирует возвращаться в проект, сообщает РИА «Новости».

Реклама

У компании было время доработать до 20 января – крайний срок, установленный властями США для выхода из проекта тех подрядчиков, которые не хотят подпасть под санкционные меры.

Судна-трубоукладчики Аllseas уже покинули регион работы в Балтийском море и были перенаправлены для задействования на других – не российских – проектах.

Тремя днями ранее Госдепартамент США в своем коммюнике призвал строящие «СП-2» компании «немедленно продемонстрировать добросовестные усилия по прекращению своей деятельности» — до даты принятия закона о бюджете.

«Правительство Соединенных Штатов решительно поддерживает диверсификацию поставок энергоносителей, поскольку альтернативные варианты помогают уменьшить роль геополитики на энергетических рынках, снизить потребительские цены и повысить энергетическую безопасность стран — получателей энергоносителей», — указывается в сообщении.

Член комитета Совета Федерации по международным делам Сергей Цеков в этой связи заявил, что американцы используют привычные методы противодействия российскому проекту.

«У них не получилось остановить строительство, и на заключительном этапе они стали принимать совершенно беспрецедентные решения по меркам международного права. Видимо, в США надеются, что таким образом сорвут строительство. Но это абсолютно поверхностное мнение, которое базируется, видимо, на какой-то исключительной злости», — указал сенатор.

По его словам, газопровод все равно будет достроен, а вот США после подобных шагов теряют остатки уважения и авторитета на международной арене.

Минэнерго России намерено запустить «СП-2» до конца 2020 года, сообщал глава ведомства Александр Новак. Завершить строительство газопровода сможет российское судно-трубоукладчик «Академик Черский», уточнил он.

Но сейчас трубоукладчик «Газпрома» находится на Дальнем Востоке. На подготовку судна может потребоваться некоторое время, отметил глава Минэнерго.

24 декабря стало известно, что суда Pioneering Spirit и Soliter, принадлежащие Allseas, приостановили работы на Балтийском море по укладке трубопровода из-за американских санкций.

До этого времени Allseas прикладывала максимальные усилия для завершения работы над «СП-2». Планировалось достроить трубопровод до нового года в последние три недели, после того как правительство Дании наконец разрешило прокладку трубы через территориальные воды страны в районе острова Бронхольм.

Оставалось уложить всего 160 километров трубопровода из 2460 километров, пояснял ранее официальный представитель проектной компании Йенс Мюллер.

Санкции против «СП-2» были обозначены в законе о военном бюджете США (National Defense Authorization Act, NDAA) на 2020 год. Бюджет был принят 20 декабря и ограничения вступили в силу немедленно. Об этом говорилось в опубликованном министерством финансов США пояснении к правилам действия американских мер.

Американские законодатели включили в бюджет положение о санкциях в отношении компаний, участвующих в проекте «СП-2».

Вступившие в силу санкции коснутся компаний, участвующих в сооружении газопровода, а также топ-менеджеров этих компаний. Предприятия отрежут от рынка США, поскольку будут ограничены все транзакции в американской юрисдикции.

Руководители могут лишиться возможность въезжать на территорию США, а также столкнуться с блокировкой транзакций, связанных с их недвижимостью или активами в Соединенных Штатах.

Американские санкции, направленные против газопровода «СП-2» — это наглое и циничное вмешательство в дела европейского бизнеса, указал глава МИД России Сергей Лавров.

«Строительство газопровода «Северный поток — 2» близится к завершению, именно поэтому его противники активизировали попытки, направленные на срыв проекта. Включение санкционных положений в американский закон о расходах на оборону в 2020 году — это наглый циничный акт вмешательства в дела европейского бизнеса», — заявил дипломат.

Глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен также заявила, что ЕК категорически не согласна с санкциями США против российского проекта.

«Еврокомиссия категорически против введения санкций в отношении европейских компаний, которые участвуют в проекте в соответствии с правовыми нормами», — сказала еврочиновница.

При этом Украина в этом вопросе играет на стороне США. Так, министр иностранных дел Украины Вадим Пристайко предупредил Германию и Францию о том, что они станут зависимыми от России при запуске «СП-2». Об этом глава ведомства заявил в интервью немецкому порталу Redaktionsnetzwerk Deutschland (RND). Дипломат напомнил, что «источником газа остается Россия».

«Вы, немцы, строите «Северный поток — 2», чтобы сделать себя еще более независимыми от поставок газа через Украину. <…> Если россияне не захотят больше поставлять газ, трубопроводы Балтийского моря сразу опустеют», — уверен украинский чиновник.

Он добавил, что украинская сторона со своей стороны гарантирует поставки газа по своим трубопроводам.

Это высказывание член комитета Госдумы по энергетике Игорь Ананских назвал глупым.

«К сожалению, наши украинские друзья все время говорят об одном и том же. Надо понимать, что за долгие десятилетия никогда не было сбоев в поставках газа из России в Европу. Поэтому глупо говорить о какой-то энергетической зависимости. Это неактуально, об этом говорилось десятки раз и никогда не подтверждалось», — пояснил депутат.

Парламентарий также обратил внимание на наличие у российского газа рыночных преимуществ.

Вместе с тем Ананских посоветовал украинским властям работать над улучшением жизни их граждан, а не заботиться о европейских жителях.

«Северный поток — 2» — газопровод, который идет из Усть-Луги в Ленинградской области по дну Балтийского моря по маршруту «Северного потока» до германского порта Грайфсвальд. Мощность — 55 млрд кубометров в год, протяженность двух ниток — более 2,4 тыс. км. Оператор — Nord Stream 2 AG.

Инвесторами выступают «Газпром», OMV, Wintershall Dea, Uniper, Shell и Engie. Стоимость строительства составляет около €9,5 млрд. Проект затрагивает юрисдикции России, Германии, Финляндии, Швеции и Дании. Его длина составит свыше 1200 км (2400 км по двум ниткам).