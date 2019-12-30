Наравне с народом: депутаты поговорили о снижении зарплаты

Первый зампред комитета Госдумы по контролю и регламенту Олег Нилов предложил уравнять зарплаты парламентариев со средней зарплатой по России.

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«Мое предложение: давайте зарплаты депутатов приравняем к средней зарплате гражданина по стране», — сказал депутат. По его словам, это будет этичным поступком.

Он предложил сделать такой подарок россиянам на Новый год.

Не очень понятно, впрочем, чему должны обрадоваться россияне. Вот если бы наоборот: каждому подняли зарплату, как минимум, до депутатской, тогда это был бы царский подарок к Новому году.

Депутат в этой связи сделал еще одно уточнение. «А прописывать, сколько пить, сколько есть и как депутатам танцевать, — это надо оставить на потом. Надо думать о главном», — отметил Нилов.

Идея с уравниванием зарплат появилась после того, как депутат заксобрания Ленинградской области Владимир Петров предложил премьеру Дмитрию Медведеву ввести для госслужащих правила поведения на корпоративах и прочих вечеринках, а также усилить контроль за расходованием бюджетных средств на праздники для публичных персон.

По его словам, некоторые депутаты и чиновники портят имидж власти, публикуя в соцсетях «не соответствующие своему статусу» фото и видео с таких мероприятий.

Откажитесь от привилегий

Ранее, 6 декабря, сообщалось, что депутаты Госдумы вслед за коллегами из Совета Федерации решили отказаться от новогоднего корпоратива. По крайней мере, в беседе с «Газетой.Ru» Нилов заметил, что никаких затрат в бюджете на этот счет не предусмотрено.

«Если бы готовился корпоратив, то у меня уже была бы информация об этом. Никаких плановых затрат на новогодние празднества в смете бюджета я не видел», – заявил Нилов.

Он пояснил, что и в прошлом году Госдума не устраивала гуляний. По его словам, служители закона за пределами зала заседаний смогут поздравить друг друга с праздником.

«Думаю, что депутаты выпьют по бокалу шампанского в коридоре и на этом все закончится. Напитки будут закуплены за счет депутатов – скорее всего каждая фракция сделает свой вклад», – подчеркнул парламентарий.

В апреле прошлого года Нилов вместе с лидером фракции «Справедливая Россия» Сергеем Мироновым уже вносили в Госдуму законопроект с аналогичным требованием: приравнять заработную плату сенаторов и депутатов к средней по стране — к 35 тысячам рублей.

Законопроектом также предлагалось отменить привилегии по медицинскому, санаторно-курортному, бытовому и пенсионному обеспечению. Это позволило бы существенно сократить расходы на содержание парламентского корпуса.

В законопроекте уточнялось что сейчас сенаторы и депутаты получают столько же, сколько федеральные министры.

Но правительство этот законопроект не поддержало, а в «Единой России» депутатам из «Справедливой России» предложили показать личный пример – отказаться хотя бы от привилегий.

Тем не менее, если предложение депутата Нилова будет принято, то народным избранникам придется как минимум в десять раз умерить свои желания.

В 2019 году средняя зарплата депутата Госдумы (после налоговых вычетов) составляет порядка 350-400 тысяч рублей. Точные цифры назвать не просто, поскольку депутаты получают ряд индивидуальных надбавок. А также им полагаются льготы и премии.

В госбюджете на содержание одного депутата в этом году заложено 1,5 млн рублей в месяц.

В эту сумму, кроме зарплаты, входит содержание штата помощников, расходы на командировки, в том числе заграничные, оплата отелей, соответствующих статусу депутата, мобильная связь без лимита, служебная квартира, бесплатные услуги ЖКХ, медстраховка.

Остается только сравнить зарплату депутатов с заплатой россиян. Средняя зарплата в России в январе-сентябре этого года года составила, если верить Росстату, 45,5 тыс. рублей.

То есть, депутатская зарплата примерно в 10 раз больше, чем у среднестатистического гражданина России.

Но у многих нет и этого. За чертой бедности, исходя из минимального размера оплаты труда в 11 280 рублей, проживают 19,8 млн человек, то есть 13,5% от общей численности населения.