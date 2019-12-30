Три сценария: что будет с ценами на нефть в 2020 году

Уходящий год был весьма позитивным для «черного золота». 2019-й нефть cорта West Texas Intermediate (WTI) начала с отметки $46,54, а марка Brent — с $54,91.

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Заканчивает год WTI на отметке $61,22 (прирост в цене составил 31,5%), североморская Brent — $66,16 (подорожала на 20,4%). Опрошенные «Газетой.Ru» эксперты оценили возможные сценарии развития ситуации на рынке нефти в 2020 году.

Баррель по $50

Больше шансов, что первое полугодие будет стабильным, говорит начальник отдела инвестидей «БКС Брокер» Нарек Авакян.

«Я думаю, что компромиссный, как для производителей, так и для покупателей, ценовой коридор $60-$65 за баррель Brent будет оставаться актуальным, по крайней мере, в первом полугодии», — прогнозирует Авакян.

Однако он не исключает, что под конец 2020 года, если часть экономик все-таки скатится в рецессию, стоимость нефти может «просесть» ниже $50 за баррель. «Но это будет краткосрочно, надолго цена ниже психологической отметки не задержится», — убеждает Авакян.

Впрочем, ряд аналитиков указывают, что на рынке есть целый ряд негативных факторов, которые способны удержать котировки на этом уровне надолго.

Так, в 2020 году на цены по-прежнему будут влиять геополитическая ситуация в ряде нефтедобывающих стран: Ливии, Нигерии, Иране, Ираке, Венесуэле. Кроме того, стоимость нефти будет зависеть от уровня добычи в США и от того, будет ли пролонгирована сделка ОПЕК+.

История ОПЕК+ начинается в 2016 году. Тогда страны входящие в ОПЕК (Organization of the Petroleum Exporting Countries, межправительственная организация стран-экспортеров нефти) и не входящие в эту группу государства, в числе которых была и Россия, договорились ограничить добычу нефти для стабилизации нефтяного рынка.

Последние договоренности действуют вплоть до 31 марта 2020 года. По подсчетам Минэнерго, благодаря сделке ОПЕК+ в бюджет страны за три года поступило 6,2 трлн рублей.

В 2020 году Россия и другие страны будут размышлять, стоит ли им оставаться в нефтяном картеле, говорит Алексей Антонов, аналитик «Алор Брокер».

Так, в конце года глава Минэнерго Александр Новак напомнил, что сделка не вечна, и в 2020 году пора бы рассмотреть вопрос выхода из соглашения ради сохранения своей доли на рынке.

С учетом торговых войн и санкций для России выход из сделки был бы закономерным решением, считает аналитик. Впрочем, это может серьезно снизить цены на «черное золото».

По прогнозу Антонова, в 2020 году стоимость барреля Brent может вернуться к котировкам $45-50.

Сбить цены способны также излишки британских запасов «черного золота», которые могут попасть на рынок вскоре после Brexit (выхода из Евросоюза), объясняет собеседник «Газеты.Ru». Ведь тогда на Великобританию перестанут распространяться нормативы по минимальному объему резервов нефти и нефтепродуктов. Таким образом на рынок могут попасть около 50 млн «лишних» баррелей.

Кроме того, на рынке нефти может произойти снижение потребления, считает Антонов. Это связано с торговыми войнами, которые тормозят мировую экономику.

Баррель по $60

В 2020 году нефтяные цены будут находиться в диапазоне от $60 до $70 за баррель, делает прогноз эксперт Академии управления финансами и инвестициями Геннадий Николаев.

«На данный момент нефть исчерпала весь свой потенциал роста: позитив по торговым переговорам США и КНР уже заложен в цене, тогда как других поводов для движения котировок вверх пока нет», — указывает он.

В новом году, отмечает Николаев, цены на сырье, равно как и вектор развития мировой экономики, будут определяться отношениями между США и Китаем. Негативными факторами остаются риск введения Белым домом санкций против китайских технологических компаний и неуверенность относительно заключения полноценной торговой сделки Пекина и Вашингтона.

Помимо всего прочего, на движение нефтяных котировок будет влиять активность производителей сырья, добавляет собеседник «Газеты.Ru».

Нефть выше $70

В новом году нефть Brent продолжит дорожать и может выйти выше рубежа в $70, заявил в свою очередь в беседе с «Газетой.Ru» ведущий аналитик Forex Optimum Иван Капустянский.

Эксперт рассчитывает на оптимистичный сценарий: в 2020-м ограничения по добыче еще действуют — это позитив, да и темпы роста мировой экономики могут ускориться, ведь Китай и США достигли промежуточных договоренностей.

«Решение торгового конфликта, возможно, остановит замедление роста китайской экономики. В свою очередь, американской экономике в 2020 году поможет президент США Дональд Трамп, у которого будут перевыборы в конце года, — рассуждает Капустянский. — Он будет делать все возможное, чтобы продемонстрировать американцам рост экономики и фондовых рынков США. В том числе — оказывать давление на Федеральную резервную систему (ФРС) США словесными интервенциями».

Между тем аналитики, опрошенные Bloomberg, полагают, что в 2020 году нефть WTI в среднем будет стоить $58,50, а Brent — $64,25.