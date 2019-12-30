Богатые россияне: Потанина поставили на первое место

Bloomberg назвал самых разбогатевших за год российских миллиардеров

Рост благосостояния владельцев российского бизнеса стал рекордным за последние четыре года. Бизнесмены увеличили свои капиталы почти на $53 млрд. К такому выводу пришли аналитики агентства Bloomberg. Всего в список BBI или 500 богатейших людей планеты входят 23 представителя России.

Совладелец «Норильского никеля» Владимир Потанин стал самым богатым за год российским миллиардером. Об этом пишет агентство Bloomberg со ссылкой на собственные подсчеты.

Его состояние выросло на $8,5 млрд — до $28,2 млрд. В целом же капиталы российских миллиардеров за 2019 год увеличились на $52,9 млрд.

В список были включены 23 российских участника рейтинга Bloomberg Billionaires Index (BBI или 500 богатейших людей планеты).

За Потаниным следует президент «Лукойла» Вагит Алекперов (рост активов — $6,2 млрд, сумма состояния — $22,3 млрд) и совладелец НОВАТЭКа Леонид Михельсон (рост — $5,2 млрд, состояние — $24,6 млрд).

Также место в пятерке лидеров нашел и еще один акционер указанных выше компаний, Геннадий Тимченко с ростом активов — $4,3 млрд (его итоговое состояние составило $18,2 млрд) и глава совета директоров НЛМК Владимир Лисин (рост на $3,5 млрд, состояние — $21,3 млрд).

До этого аналогичный рейтинг представил журнал Forbes. В нем Потанин также оказался на первом месте, но его успехи эксперты оценили несколько слабее — плюс $7,8 млрд за год.

Владимир Потанин владеет более 30% акций корпорации «Норильского никеля». За год его состояние увеличилось более чем на треть.

Как пишет Forbes, секрет успеха Потанина прост: «Норникель» продолжает уверенно расти. Если год назад бумаги торговались по цене 12,5 тыс. рублей за акцию, то сейчас их стоимость приблизилась к отметке в 20 тыс. рублей.

В росте цен акций «Норникеля» ключевую роль играют хорошая отчетность компании и благоприятные внешние факторы.

Например, до сих действует запрет на экспорт никеля на мировые рынки из Индонезии и растут цены на палладий. Именно эти металлы и выпускает «Норникель».

К тому же в ноябре суд Лондона отклонил иск бывшей жены Потанина Натальи о разделе имущества. Сумма ее требований составляла £5,76 млрд или $7,38 млрд.

В рейтинге журнала Михельсон и Алекперов поменялись местами. Первого Forbes назвал самым успешным российским предпринимателем последнего десятилетия. С начала десятилетия его состояние увеличилось на $22,6 млрд и сейчас составляет $27 млрд.

Сегодня Михельсон является лидером рейтинга 200 богатейших россиян.

Теперь ему уже рукой подать до абсолютного рекорда, установленного в 2008 году Олегом Дерипаской, пишет Forbes. Тогда его состояние оценивалось в $28,6 млрд.

В планах компании «Новатэк» — построить завод «Арктика СПГ — 2». Таким образом, стоимость акций газовой компании может продолжить расти.

Замыкает тройку лидеров списка самых разбогатевших за год россиян совладелец крупнейшей независимой нефтяной компании «Лукойл» Вагит Алекперов. Его состояние увеличилось на $5,3 млрд и сейчас составляет $23,8 млрд. За последний год акции компании выросли с 4,8 тыс. рублей за штуку до 6 тыс. рублей.

На четвертой строчке рейтинга оказался Геннадий Тимченко, который владеет пакетами акций «Новатэка», «Сибура» и других нефтегазовых компаний. За год его состояние увеличилось на $4,1 млрд и составило $22,7 млрд.

Замкнул пятерку владелец пакета акций «Северстали» Алексей Мордашов с приростом $3,8 млрд. Его состояние оценивается в $20,2 млрд.

Согласно рейтингу, за прошедший год капитал пятерых участников списка Forbes увеличилось в сумме на $27 млрд.

Ранее аналитики Forbes выпустили свой ежегодный рейтинг самых зажиточных семейных кланов России. За прошедший год десятка самых состоятельных семей страны стала богаче еще на $300 млн, а их суммарное состояние достигло $25,3 млрд.

Лидерство в списке уже пятый год подряд сохраняет за собой семья Гуцериевых, несмотря на то, что суммарная оценка состояния клана за год незначительно снизилась с $5,97 до $5,65 млрд. В тройку также вошли семья Ротенбергов и семья гендиректора «Татавтодора» Айрата Шаймиева.

В конце года Forbes также составил рейтинг 25 самых богатых женщин России.

Президент компании Inteco Management Елена Батурина снова возглавила список — ее состояние в 2019 году издание оценило в $1,2 млрд.

Лидером рейтинга вдова бывшего мэра Москвы Юрия Лужкова стала в седьмой раз. Батурина — совладелец немецкой компании Hightex, производящей мембранные конструкции для спортивных объектов, и инвестор девелоперских фондов с проектами в Европе и США.