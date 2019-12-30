Богатые россияне: Потанина поставили на первое место

Совладелец «Норильского никеля» Владимир Потанин стал самым богатым за год российским миллиардером. Об этом пишет агентство Bloomberg со ссылкой на собственные подсчеты.

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Его состояние выросло на $8,5 млрд — до $28,2 млрд. В целом же капиталы российских миллиардеров за 2019 год увеличились на $52,9 млрд.

В список были включены 23 российских участника рейтинга Bloomberg Billionaires Index (BBI или 500 богатейших людей планеты).

За Потаниным следует президент «Лукойла» Вагит Алекперов (рост активов — $6,2 млрд, сумма состояния — $22,3 млрд) и совладелец НОВАТЭКа Леонид Михельсон (рост — $5,2 млрд, состояние — $24,6 млрд).

Также место в пятерке лидеров нашел и еще один акционер указанных выше компаний, Геннадий Тимченко с ростом активов — $4,3 млрд (его итоговое состояние составило $18,2 млрд) и глава совета директоров НЛМК Владимир Лисин (рост на $3,5 млрд, состояние — $21,3 млрд).

До этого аналогичный рейтинг представил журнал Forbes. В нем Потанин также оказался на первом месте, но его успехи эксперты оценили несколько слабее — плюс $7,8 млрд за год.

Владимир Потанин владеет более 30% акций корпорации «Норильского никеля». За год его состояние увеличилось более чем на треть.

Как пишет Forbes, секрет успеха Потанина прост: «Норникель» продолжает уверенно расти. Если год назад бумаги торговались по цене 12,5 тыс. рублей за акцию, то сейчас их стоимость приблизилась к отметке в 20 тыс. рублей.

В росте цен акций «Норникеля» ключевую роль играют хорошая отчетность компании и благоприятные внешние факторы.

Например, до сих действует запрет на экспорт никеля на мировые рынки из Индонезии и растут цены на палладий. Именно эти металлы и выпускает «Норникель».

К тому же в ноябре суд Лондона отклонил иск бывшей жены Потанина Натальи о разделе имущества. Сумма ее требований составляла £5,76 млрд или $7,38 млрд.

В рейтинге журнала Михельсон и Алекперов поменялись местами. Первого Forbes назвал самым успешным российским предпринимателем последнего десятилетия. С начала десятилетия его состояние увеличилось на $22,6 млрд и сейчас составляет $27 млрд.

Сегодня Михельсон является лидером рейтинга 200 богатейших россиян.

Теперь ему уже рукой подать до абсолютного рекорда, установленного в 2008 году Олегом Дерипаской, пишет Forbes. Тогда его состояние оценивалось в $28,6 млрд.

В планах компании «Новатэк» — построить завод «Арктика СПГ — 2». Таким образом, стоимость акций газовой компании может продолжить расти.

Замыкает тройку лидеров списка самых разбогатевших за год россиян совладелец крупнейшей независимой нефтяной компании «Лукойл» Вагит Алекперов. Его состояние увеличилось на $5,3 млрд и сейчас составляет $23,8 млрд. За последний год акции компании выросли с 4,8 тыс. рублей за штуку до 6 тыс. рублей.

На четвертой строчке рейтинга оказался Геннадий Тимченко, который владеет пакетами акций «Новатэка», «Сибура» и других нефтегазовых компаний. За год его состояние увеличилось на $4,1 млрд и составило $22,7 млрд.

Замкнул пятерку владелец пакета акций «Северстали» Алексей Мордашов с приростом $3,8 млрд. Его состояние оценивается в $20,2 млрд.

Согласно рейтингу, за прошедший год капитал пятерых участников списка Forbes увеличилось в сумме на $27 млрд.

Ранее аналитики Forbes выпустили свой ежегодный рейтинг самых зажиточных семейных кланов России. За прошедший год десятка самых состоятельных семей страны стала богаче еще на $300 млн, а их суммарное состояние достигло $25,3 млрд.

Лидерство в списке уже пятый год подряд сохраняет за собой семья Гуцериевых, несмотря на то, что суммарная оценка состояния клана за год незначительно снизилась с $5,97 до $5,65 млрд. В тройку также вошли семья Ротенбергов и семья гендиректора «Татавтодора» Айрата Шаймиева.

В конце года Forbes также составил рейтинг 25 самых богатых женщин России.

Президент компании Inteco Management Елена Батурина снова возглавила список — ее состояние в 2019 году издание оценило в $1,2 млрд.

Лидером рейтинга вдова бывшего мэра Москвы Юрия Лужкова стала в седьмой раз. Батурина — совладелец немецкой компании Hightex, производящей мембранные конструкции для спортивных объектов, и инвестор девелоперских фондов с проектами в Европе и США.