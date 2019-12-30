Под одну гребенку: российские лайнеры собираются переименовать

Все гражданские самолеты, производимые в России, могут переименовать, чтобы сделать линейку лайнеров с единым названием. Об этом сообщил в интервью РИА «Новости» генеральный директор Объединенной авиастроительной корпорации (ОАК) Юрий Слюсарь.

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Ранее гендиректор «Ростеха», куда недавно вошла ОАК, Сергей Чемезов заявил в интервью принадлежащему Григорию Березкину РБК, что самолет Sukhoi Superjet 100 может получить российское название.

«Ребрендинг заключается в том, чтобы правильно сформировать целевое рыночное позиционирование структуры, которая будет заниматься созданием, производством и продажей гражданских самолетов, и правильно подойти к наименованию продуктов этого дивизиона. Возможно, целевая модель — это сделать единую линейку под единым названием всех самолетов. По крайней мере, именно такая практика принята на рынке гражданской авиации», — заявил Слюсарь.

В мире не так много игроков, создающих гражданские самолеты, и все эти производители в итоге пришли именно к такой единой модели.

«У нее есть экономические резоны –

инвестиции идут в один бренд, а не рассеиваются по многим направлениям. Ведь продукты представлены в одном сегменте – гражданские самолеты»,

подчеркнул глава корпорации.

Правда, он отметил, что дискуссия на эту тему идет, окончательного решения еще нет.

По словам Слюсаря, под ребрендингом следует понимать процесс, связанный с формированием Дивизиона гражданской авиации, в который вошли предприятия, занимающихся гражданскими проектами. Это – «Иркут». Он реализует программу создания авиалайнера МС-21 и на базе которого и «собирается» дивизион. Также это «Гражданские самолеты Сухого» (ГСС) – производитель самолета SSJ-100, и ряд других гражданских активов.

«Речь идет о создании нового субъекта гражданского авиастроения в нашей стране, о создании того, чего не было, – объединенной гражданской структуры, управляющей линейкой гражданских программ. Эти процессы требуют правильного рыночного позиционирования, которое бы объясняло корпоративные и технологические процессы, происходящие в отрасли», — пояснил Слюсарь.

Ранее, на выставке в Дубае, Слюсарь заявлял, что

ОАК намерена довести ежегодное производство гражданских самолетов МС-21 до 120 штук за счет международной кооперации.

В настоящее время на заводе «Иркут» собираются первые опытные самолеты МС-21. Мощности завода предполагают выпуск не более 70 образцов в год.

«Мы рассматривает возможность международной кооперации по самолету МС-21. Наша задача — довести в будущем его ежегодное производство с 70 до 120 единиц», — сказал глава корпорации.

МС-21-300 — ближне- и среднемагистральный пассажирский самолет нового поколения вместимостью от 150 до 211 пассажиров. Первый полет совершил 28 мая 2017 года. Предполагается, что самолет выйдет на серийное производство в 2021 году.

По словам Слюсаря, на международном рынке есть интересные компании, технически оснащенные, в частности, в композитном производстве.

«Поэтому мы с интересом смотрим на международную кооперацию с привлечением к производству самолетов подобных компаний», — сказал руководитель ОАК.

При этом он подчеркнул, что конкуренция в этой области очень большая, «поэтому наша задача — быть с ними на равных».

Также ОАК в 2020 году планирует произвести 20 самолетов Sukhoi Superjet 100 (SSJ-100). Корпорация с 2021 года планирует выйти на производство 30 самолетов в год.

Слюсарь добавил, что до 2024-2025 года ОАК планирует сделать порядка 150 самолетов только на внутренний рынок.

Кроме того, есть планы и в отношении внешних рынков.

Sukhoi Superjet 100 (SSJ100) — российский ближнемагистральный пассажирский лайнер, рассчитан на перевозку до 98 пассажиров на расстояние до примерно 4,4 тыс. км. Первый полет самолет совершил в мае 2008 года, запущен в коммерческую эксплуатацию в 2011 году.

Глава Минпромторга РФ Денис Мантуров 27 декабря рассказал, сколько средств из федерального бюджета планируется направить на поддержку российских самолетов МС-21 и SSJ-100.

«Сегодня каких-то чрезвычайных объемов, которые требуют срочных решений, нет. Бюджет по SSJ и МС-21 сверстан на ближайшие два года», — сказал Мантуров в интервью газете «Известия», отвечая на вопрос о возможном объеме господдержки для продвижения SSJ.