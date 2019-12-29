«Бьемся за каждую запятую»: Москва и Киев пишут договор по газу

Москва и Киев договорились о транзите 65 млрд кубов газа в 2020 году, а также об отказе от исков, по которым еще нет судебных решений, однако текст соглашения все еще не готов, сообщил в Facebook председатель правления «Нафтогаза Украины» Андрей Коболев.

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По его словам, формулировки в будущем договоре являются очень принципиальными для подписантов, поэтому представители российской и украинской сторон оговаривают текст максимально подробно, и дело с достижением «общего знаменателя» затягивается.

«Последние несколько дней наша команда работала с россиянами над согласованием текстов соглашений по выполнению подписанного в Минске протокола. Понятно, что борьба идет за каждую запятую. Есть определенный прогресс, но согласованных текстов соглашений — по состоянию на сейчас — нет», — указал топ-менеджер.

Он добавил, что речь идет о межоператорском соглашении «Оператора газотранспортной системы Украины» и «Газпрома», договоре об организации транзита между «Нафтогазом» и «Газпромом», а также о мировом соглашении, по которому «Нафтогаз» и «Газпром» признают урегулирование взаимных претензий по контрактам 2009 года.

Правительство Украины уже высказалось в поддержку подписания мирового соглашения, которое касается урегулирования судебных исков украинского Антимонопольного комитета (АМКУ) к «Газпрому». Мировое соглашение между двумя сторонами было заключено по штрафу на $7,4 млрд.

Ранее АМКУ пытался взыскать с российской энергетической компании 85 млрд грн за якобы злоупотребление своей монополией на рынке транзита газа. Затем сумма штрафа в связи с набежавшими пени увеличилась до 172 млрд грн. По нынешнему курсу это составляет порядка $7,4 млрд.

В пятницу, 27 декабря, стало известно, что Россия и Украина договорились о снятии взаимных претензий по транзиту газа. Так, 1 января следующего года будут сняты аресты имущества с обеих сторон — об этом рассказал глава российского Минэнерго Александр Новак в интервью телеканалу «Россия 24».

«Договорились о том, что с 1 января <...> обнуляются взаимные претензии, будут сняты аресты имущества в счет принятых решений по судебным искам», — отметил чиновник.

Договоренность об отказе от исков, по которым нет окончательного решения, стала частью протокола о газовом сотрудничестве. Документ 20 декабря подписали представители России и Украины.

Согласно подписанному протоколу, для продолжения транзита «Газпром» заключит с «Оператором ГТС Украины» межоператорское соглашение, а с «Нафтогазом» — договор, по которому тот забронирует оговоренные мощности для транспортировки.

Изначально Киев хотел получить право на прокачку 90 млрд кубов в год сроком на 10 лет. Но в итоге стороны договорились о транзите 65 млрд кубов газа в 2020 году и по 40 млрд кубов в период с 2021 по 2024 год.

Такая схема позволит Украине в полной мере исполнить обязательства перед европейскими партнерами, а России развивать другие энергетические проекты в ЕС — «Северный поток — 2» и «Турецкий поток».

Сотрудничество также включает в себя договоренности об урегулировании юридических разногласий — соглашение о выплате «Газпромом» $2,9 млрд в пользу «Нафтогаза» по уже вынесенным решениям Стокгольмского арбитража и об отказе сторон от исков, по которым нет окончательного решения.

На следующий день президент Украины Владимир Зеленский заявил, что выплаченные «Газпромом» «Нафтогазу» по решению Стокгольмского арбитража $2,9 млрд уже поступили на счет получателя.

Он также назвал произошедшее — выплату суммы и отказ сторон от взаимных претензий Москвы и Киева — общегосударственной украинской победой.

«Еще одна победа. Для кого-то, может, и маленькая. А для страны — большая», — пояснил глава государства.

Зампредседателя российского правительства Дмитрий Козак указал, что выплата «Газпромом» $2,9 млрд Украине является просто «каплей в море» по сравнению с отказом от дальнейших претензий.

На газовых переговорах с украинскими партнерами в Минске был достигнут «максимально возможный интерес, который удовлетворяет и Россию, и Украину», отметил вице-премьер.

«Однозначно можно сказать, что те $2,9 млрд, которые мы заплатим во исполнение уже вступившего в силу решения суда, — это капля в море по сравнению с теми претензиями и потенциальными рисками, которые могли быть и для России, и для Украины», — сказал Козак.

Он добавил, что «эти суммы могут быть значительно больше».

Ожидается, что финальное соглашение о транзите газа стороны подпишут до 31 декабря текущего года. Именно в этот день истекает 10-летний контракт на транзит российского газа через территорию Украины. При этом Киеву уже удалось добиться фиксированной цены на прокачку российского газа.

По словам представителей «Нафтогаза», за пятилетку Киев сможет заработать на транзите российского энергоносителя около $15 млрд.