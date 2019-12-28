Вчетверо ниже средней: в России повысили минимальную зарплату

Президент России Владимир Путин подписал закон о повышении минимального размера оплаты труда (МРОТ) с нового года. Документ опубликован на портале правовой информации. Ранее законопроект прошел чтения в Госдуме и был одобрен Советом Федерации.

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Так, с 1 января 2020 года

величина МРОТ будет повышена на 850 руб. до 12 тысяч 130 руб.

Для этого из бюджетов различных уровней будет выделено 20,9 млрд рублей, говорилось в пояснительной записке к законопроекту. Увеличение минимального размера зарплаты в годовом выражении составит 7,5%.

С 2018 года уровень МРОТ привязан к величине прожиточного минимума. По закону минимальный месячный оклад устанавливается на территории России в размере 100% от величины прожиточного минимума для трудоспособного населения.

Во втором квартале 2019 года прожиточный минимум для трудоспособного населения как раз составил 12 130 рублей.

Текущий размер МРОТ был ниже, и на 2020 год его таким образом приравнивают к величине «минималки» за второй квартал прошлого года.

То, что показатель приравнивается именно к величине за второй квартал, — не случайно, пояснял в беседе с »Парламентской газетой» председатель комитета Совета Федерации по социальной политике Валерий Рязанский.

«Как правило, во втором квартале, весной, до получения летнего и осеннего урожая, самые высокие цены на продукты. Соответственно, прожиточный минимум в этот период выше. И поэтому было принято решение при установлении МРОТ ориентироваться именно на эти месяцы»,

— говорил он.

В Совете Федерации указывали, какое число сотрудников почувствуют эффект от повышения МРОТ.

«Увеличение минимального размера оплаты труда будет способствовать повышению зарплаты более 3 миллионов работников, половина из которых ведет трудовую деятельность в государственных и муниципальных учреждениях», — отмечала вице-спикер Совета Федерации Галина Карелова (цитата по «РИА Новости»).

Минимальный размер оплаты труда — важный социальный показатель. Его величина применяется при расчете и определении размеров пособий по беременности, родам, временной нетрудоспособности, то есть для расчета больничных листов.

Этот параметр используют для регулирования оплаты труда, на него также «завязан» размер социальных страховых отчислений, поскольку страховые взносы начисляются из фонда оплаты труда. То есть повышение МРОТ коснется и пенсионных отчислений, и взносов на случай болезни, травматизма и так далее.

Во втором полугодии 2019 года сообщалось, что в России 13% трудящихся зарабатывают меньше установленного минимального оклада. Это более 775 тыс. жителей страны. Об этом стало известно после апрельского обследования Росстата, результаты которого были представлены в июле.

Напомним, месячный оклад не может быть ниже МРОТ у человека, отработавшего полностью свое рабочее время. Это положение регулируется частью 3 ст. 133 Трудового кодекса РФ.

Оно касается абсолютно всех организаций. И за нарушение этой нормы трудовая инспекция вправе оштрафовать компанию. Для должностных лиц штраф может составить до 20 тыс. руб., для юридических — до 50 тыс. руб. (ч. 6 ст. 5.27 КоАП РФ).

Российские регионы вправе сами устанавливать свой размер минимальной оплаты труда. Именно поэтому на территории разных субъектов его величина отличается. Размер регионального МРОТ может быть выше, но не ниже общероссийской величины «минималки».

Если регион не установил свой МРОТ, то автоматически применяется федеральный показатель.

Когда в субъекте РФ утвержден свой размер МРОТ, то работникам там должны выплачивать месячную зарплату не ниже регионального показателя, а не общероссийского. Традиционно более высокие показатели в районах Крайнего Севера, где положены надбавки за работу в суровых климатических условиях.

«Коэффициент и процентную надбавку за работу в районах Крайнего Севера и приравненных к ним местностях надо начислять сверх минимальной зарплаты, а не включать в нее. Так постановил Конституционный Суд», — разъясняли ранее юристы «Консультант Плюс».

Между тем МРОТ почти в четыре раза меньше среднего уровня зарплаты в стране. В третьем квартале 2019 года средний оклад россиянина равнялся 45 726 руб., свидетельствуют данные Росстата.