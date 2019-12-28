«Еще одна победа»: Киев получил $2,9 млрд от «Газпрома»

Выплаченные «Газпромом» «Нафтогазу» по решению Стокгольмского арбитража $2,9 млрд уже поступили на счет получателя, заявил президент Украины Владимир Зеленский.

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Он также назвал произошедшее — выплату суммы и отказ сторон от взаимных претензий Москвы и Киева — общегосударственной украинской победой.

«Еще одна победа. Для кого-то, может, и маленькая. А для страны — большая», — пояснил глава государства.

Председатель правления «Нафтогаза» Андрей Коболев и исполнительный директор компании Юрий Витренко получат еще $25,6 млн премий «за победу» над «Газпромом», передает ТАСС.

Топ-менеджеры уже получили часть этих денег и все их сразу перечислили на счета близких родственников, проживающих в США и Лихтенштейне, пишут украинские СМИ.

Первый зампред комитета Совфеда по международным делам Владимир Джабаров заявил, что у российской стороны есть сомнения в справедливости такого решения международного арбитража, передает RT.

«В результативной части упоминалось тяжелое материальное положение Украины, а в судебных спорах это не является аргументом.

Тем не менее Россия — законопослушная страна. Если решение суда принято, мы будем его выполнять. Однако впредь нужно быть очень внимательными с такими партнерами, как Украина, чтобы не допускать подобных ситуаций», — сказал сенатор.

Он также спрогнозировал, что Украина быстро потратит эти деньги, при этом ее репутация на международной арене уже пострадала из-за данного разбирательства.

Россия и Украина в декабре договорились о снятии взаимных претензий по транзиту газа. Так, 1 января следующего года будут сняты аресты с имущества обеих сторон, заявил глава российского Минэнерго Александр Новак в интервью телеканалу «Россия 24».

«Договорились о том, что с 1 января <...> обнуляются взаимные претензии, будут сняты аресты имущества в счет принятых решений по судебным искам», — отметил чиновник.

Вице-премьер российского правительства Дмитрий Козак указал, что выплата «Газпромом» $2,9 млрд Украине является просто «каплей в море» по сравнению с отказом от дальнейших претензий.

На газовых переговорах с украинскими партнерами в Минске был достигнут «максимально возможный интерес, который удовлетворяет и Россию, и Украину», отметил вице-премьер в интервью телеканалу «Россия 24».

«Однозначно можно сказать, что те $2,9 млрд, которые мы заплатим во исполнение уже вступившего в силу решения суда, — это капля в море по сравнению с теми претензиями и потенциальными рисками, которые могли быть и для России, и для Украины», — сказал Козак. Он добавил, что «эти суммы могут быть значительно больше».

Договоренность об отказе от исков, по которым нет окончательного решения, стала частью протокола о газовом сотрудничестве. Документ 20 декабря подписали представители России и Украины.

Согласно подписанному протоколу, для продолжения транзита «Газпром» заключит с «Оператором ГТС Украины» межоператорское соглашение, а с «Нафтогазом» — договор, по которому тот забронирует оговоренные мощности для транспортировки. Изначально Киев хотел получить право на прокачку 90 млрд кубов в год сроком на 10 лет.

Но в итоге стороны пока договорились о транзите 65 млрд кубов газа в 2020 году и по 40 млрд кубов в период с 2021 по 2024 год. Такая схема позволит Украине в полной мере исполнить обязательства перед европейскими партнерами, а России — развивать другие энергетические проекты в ЕС — «Северный поток — 2» и «Турецкий поток».

Сотрудничество также включает в себя договоренности об урегулировании юридических разногласий. Правительство Украины обязано будет подписать мировое соглашение с «Газпромом» о снятии антимонопольных претензий на сумму $7,4 млрд.

Ожидается, что финальное соглашение о транзите газа стороны подпишут до 31 декабря текущего года. Именно в этот день истекает 10-летний контракт на транзит российского газа через территорию Украины. При этом Киеву уже удалось добиться фиксированной цены на прокачку российского газа. По словам представителей «Нафтогаза», за пятилетку Киев сможет заработать на транзите российского газа около $15 млрд.