«США теряют уважение»: Госдеп поставил срок по «Севпотоку-2»

У компаний - подрядчиков российского экспортного газопровода «Северный поток-2» есть срок до 20 января 2020 года прекратить всякую связанную с проектом деятельность, чтобы не подпасть под американские санкции – с таким разъяснением выступил Госдепартамент США.

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Американское внешнеполитическое ведомство в своем коммюнике призвало компании «немедленно продемонстрировать добросовестные усилия по прекращению своей деятельности» — до даты принятия закона о бюджете, передает РИА «Новости».

«Правительство Соединенных Штатов решительно поддерживает диверсификацию поставок энергоносителей, поскольку альтернативные варианты помогают уменьшить роль геополитики на энергетических рынках, снизить потребительские цены и повысить энергетическую безопасность стран — получателей энергоносителей», — указывается в сообщении.

Член комитета Совета Федерации по международным делам Сергей Цеков в этой связи заявил, что американцы используют привычные методы противодействия российскому проекту, передает RT.

«У них не получилось остановить строительство, и на заключительном этапе они стали принимать совершенно беспрецедентные решения по меркам международного права. Видимо, в США надеются, что таким образом сорвут строительство. Но это абсолютно поверхностное мнение, которое базируется, видимо, на какой-то исключительной злости», — указал сенатор.

По его словам, газопровод все равно будет достроен, а вот США после подобных шагов теряют остатки уважения и авторитета на международной арене.

Чуть ранее стало известно, что Минэнерго России намерено запустить «Северный поток – 2» до конца 2020 года, об этом сообщил глава ведомства Александр Новак. Завершить строительство газопровода сможет российское судно-трубоукладчик «Академик Черский», уточнил он.

Но сейчас трубоукладчик «Газпрома» находится на Дальнем Востоке. На подготовку судна может потребоваться некоторое время, отметил глава Минэнерго.

24 декабря стало известно, что суда Pioneering Spirit и Soliter, принадлежащие швейцарской компании Allseas, приостановили работы на Балтийском море по укладке трубопровода из-за американских санкций.

До этого времени Allseas прикладывала максимальные усилия для завершения работы над «Северным потоком — 2». Планировалось достроить трубопровод до нового года в последние три недели, после того как правительство Дании наконец разрешило прокладку трубы через территориальные воды страны в районе острова Бронхольм.

Оставалось уложить всего 160 километров трубопровода из 2460 километров, пояснял ранее официальный представитель проектной компании Йенс Мюллер.

Санкции против «СП-2» были обозначены в законе о военном бюджете США (National Defense Authorization Act, NDAA) на 2020 год. Бюджет был принят 20 декабря и ограничения вступили в силу немедленно. Об этом говорилось в опубликованном министерством финансов США пояснении к правилам действия американских мер.

Американские законодатели включили в бюджет положение о санкциях в отношении компаний, участвующих в проекте «Северный поток — 2».

«Вовлеченные стороны, которые сознательно продали, арендовали или предоставили суда, занимающиеся прокладкой труб на глубине 100 футов или более ниже уровня моря для строительства «Северного потока — 2» или «Турецкого потока» должны обеспечить немедленное прекращение такими судами деятельности, связанной со строительством», — говорилось в специальном комментарии к документу.

При этом минфин США должен в течение 60 дней с момента вступления в силу документа представить предложения по санкциям профильным комитетам конгресса.

Вступившие в силу санкции коснутся компаний, участвующих в сооружении газопровода, а также топ-менеджеров этих компаний. Предприятия отрежут от рынка США, поскольку будут ограничены все транзакции в американской юрисдикции. Руководители могут лишиться возможность въезжать на территорию США, а также столкнуться с блокировкой транзакций, связанных с их недвижимостью или активами в Соединенных Штатах.

«Северный поток — 2» — газопровод, который идет из Усть-Луги в Ленинградской области по дну Балтийского моря по маршруту «Северного потока» до германского порта Грайфсвальд. Мощность — 55 млрд кубометров в год, протяженность двух ниток — более 2,4 тыс. км. Оператор — Nord Stream 2 AG.

Инвесторами выступают «Газпром», OMV, Wintershall Dea, Uniper, Shell и Engie. Стоимость строительства составляет около €9,5 млрд. Проект затрагивает юрисдикции России, Германии, Финляндии, Швеции и Дании. Его длина составит свыше 1200 км (2400 км по двум ниткам).