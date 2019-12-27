Полноценный рацион: чем наполнят закрома Родины

Новую Доктрину продовольственной безопасности России утвердил президент Владимир Путин. Об этом в пятницу, 27 декабря, сообщил официальный сайт Минсельхоза РФ.

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Доктрина продбезопасности подразумевает самодостаточность страны в основных видах сельскохозяйственной продукции в случае чрезывычайных ситуаций (например, непогоды и неурожая) или даже на случай военных действий. Вся продукция для госрезерва должна быть в обязательном порядке отечественного производства.

Доктрина содержит показатели самообеспеченности страны по различным видам продовольствия. Например, по овощам и бахчевым культурам пороговое значение установлено на уровне не ниже 90%, по фруктам и ягодам — 60%, по семенам — 75%.

Документ был презентован на заседании Государственного совета в Кремле в конце декабря вице-премьером правительства и куратором сельско-хозяйственной отрасли Алексеем Гордеевым. Представляя документ главе государства Гордеев отметил, что «рацион питания каждого человека, вне зависимости от его социального уровня и достатка, должен быть полноценным, здоровым и доступным».

Пахотных земель все меньше

То есть, война войной, а обед по расписанию. Но детальное наполнение доктрины еще только предстоит разработать правительству в течение трех месяцев, уточнил Гордеев.

Доктриной, в частности, предусмотрено повышать урожайность основных сельхозкультур и плодородие почв. В сельхозоборот планируется вернуть неиспользуемые пахотные земли.

Кроме того, доктрина обязывает учесть новые нормы качества и безопасности пищевой продукции в соответствии с требованиями технических регламентов, принятых Евразийским экономическим союзом.

Действующая доктрина продбезопасности была утверждена указом президента РФ в 2010 году. Срок ее действия — 10 лет. Основной считалась задача импортозамещения в сфере сельхозпроизводства и рыбного хозяйства. Десять лет назад в России должно было производиться для внутреннего потребления не менее 95% зерна, не менее 80% сахара, не менее 80% растительного масла, не менее 85% мяса и не менее 90% молока. А картофеля — не менее 95%, соли пищевой — не менее 85%.

Рыбы должно было производиться не менее 80%.

Как отмечали чиновники, практически по всем показателям произошло перевыполнение этих показателей доктрины еще в 2018 году.

Причем отмечалось, что положительную роль в досрочном выполнение доктрины сыграли западные санкции, введенные против России в 2014 году и ответное продуктовое эмбарго.

На заседании Госсовета 26 декабря Путин подтвердил перевыполнение показателей действующей доктрины, по целому ряду товарных позиций. Удельный вес отечественной продукции на внутреннем рынке составляет 99,7% при установленном плане в 95%.

Много картофеля, бобов и масла

В этом есть элемент везения. В 2019 году в России был собран рекордный урожай сахарной свеклы, подсолнечника, сои.

«По зерну, по всем прогнозам, снова выходим на высокий результат — порядка 121 млн тонн. Ежегодные урожаи за сто миллионов становятся устойчивой тенденцией. То, что прежде воспринималось как рекорд, сегодня норма», — заявил Путин на Госсовете.

О том, что урожай этого года оказался лучше предыдущего, говорил на заседании правительства и премьер Дмитрий Медведев. Есть прирост по картофелю, зерновым и зернобобовым, по масличным культурам.

«Задачи обеспечения продовольственной безопасности будут исполнены», — подчеркнул премьер. По его словам, картофеля и овощей в открытом грунте собрано больше, чем в прошлом году.

«Хороший урожай овощей и в теплицах», — добавил глава правительства.

По данным Минсельхоза, за период с 2014 по 2018 год рост валового производства продукции АПК составил 17,7%. В этом году также ожидается позитивная динамика: производство сельхозпродукции по итогам 11 месяцев увеличилось на 4,1% к аналогичному периоду прошлого года.

Позитивную динамику развития сельхозотрасли премьер объяснил государственной поддержкой. В 2019 году на АПК было направлено из госбюджета почти 318 млрд рублей.

Успехи последних лет в АПК дает властям повод говорить, что и новая доктрина будет реализована успешно. В ней речь идет уже не только об импортозамещении, но также о новой модели сельхозпроизводства. Она должна стать экспортоориентированной.

Экспорт продукции АПК в 2019 году составит $25 млрд при плане в $24 млрд. Российская сельхозпродукция поставляется более чем в 50 стран.

Впрочем, губернатор Алтайского края, руководитель рабочей группы Госсовета по направлению «Сельское хозяйство» Виктор Томенко ряд проблем, сдерживающих развитие отрасли. Например, низкая эффективность использования сельскохозземель, высокие затраты на энергоресурсы, несовершенное налогообложение.

По мнению зампредседателя комитета МТПП по развитию предпринимательства в АПК Марины Петровой, Россия достигла самообеспечения в тех отраслях АПК, где сроки окупаемости более короткие, а доходность была на высоком уровне. Пойдет ли инвестор в другие отрасли? Не факт.

Остаются проблемы с молочным производством, семеноводством, рыбной отраслью. Кроме того, сельхозпредприятия сталкиваются со сложностями в получении банковских кредитов.