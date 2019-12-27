Ничто не вечно: Россия угрожает выходом из ОПЕК+

Сокращение нефтедобычи в рамках сделки ОПЕК+ не вечный процесс, все равно когда-то нужно будет принимать решение о выходе из сделки. Об этом заявил министр энергетики РФ Александр Новак в эфире телеканала «Россия 24» (ВГТРК).

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Он полагает, что ситуация на рынке в настоящий момент стабильная, стоимость нефти удовлетворяет потребителя и производителей.

По его словам, Россия может выйти из сделки в 2020 году.

«Я считаю, эта сделка не вечная, она показала свой положительный результат на протяжении 2017-2019 годов. В этот период мы не только сокращали добычу, но и увеличивали в период, когда необходимо было обеспечить рост добычи для растущего потребления, это было в 2018 году. В целом сама координация достаточно позитивно влияет на рынки», — сказал Новак.

По его мнению, в предстоящем году не стоит опасаться падения цен на «черное золото» до уровня $30 за баррель.

Цены на нефть в зимний период держатся на уровне $60 за баррель. Летом, когда произойдет рост спроса, «нужно будет обеспечивать этот спрос», — заявил министр.

«Не думаю, что такие цифры нас ожидают. Сегодня рынок более-менее сбалансирован, и мы видим, что волатильность достаточно низкая. Тем более, что внешних шоков в последние несколько месяцев не так много, как это было в начале года. Мы видим более-менее стабильную ситуацию, хотя, конечно, есть неопределенность с добычей в Ливии, Венесуэле и Иране, и любые изменения добычи в этих странах или политические какие-то изменения могут сильно повлиять на рынок», — сказал он.

В марте в рамках ОПЕК+ планируется обсудить ситуацию на рынке и дальнейшую судьбу соглашения. Оно действует до 1 апреля. Возможное увеличение добычи является одним из вариантов обеспечить растущий спрос на рынке.

О сокращении добычи нефтедобывающие страны задумались после обвала цен на нефть в 2014–2015 годах. ОПЕК и ряд не входящих в организацию стран (ОПЕК+) договорились в конце 2016 года в Вене о сокращении добычи нефти на 1,8 миллиона баррелей в сутки с уровня октября 2016 года.

Договор стартовал с начала 2017 года. В прошлом году страны договорились сократить добычу нефти суммарно на 1,2 миллиона баррелей в сутки с 2019 года. Нововведения были сделаны в декабре.

На последней встрече страны договорились о дополнительном сокращении в первом квартале 2020 года. Они согласились всего сверх действующих квот уменьшить добычу на 500 тысяч баррелей. Таким образом Россия должна будет снизить суточную добычу на 300 тысяч баррелей.

Заявление Новака очень неожиданное,

говорит управляющий партнер экспертной группы Veta Илья Жарский. Он полагает, что «это внешнеполитический ответ на какое-то давление на Россию со стороны нефтедобывающих стран». То есть воспринимать всерьез его не стоит.

С учетом того, что на долю нефтегазовой отрасли приходится 20% российского ВВП, сокращение добычи нефти оказывается весьма чувствительным для экономического роста, говорит заместитель руководителя ИАЦ «Альпари» Наталья Мильчакова.

Но сделка ОПЕК+ помогает нам выигрывать с точки зрения наполнения «кубышки», то есть Фонда Национального благосостояния (ФНБ), говорит эксперт. Фонд создан из денег, которые сформированы за счет доходов нефтяной отрасли.

Интересно, поддержат ли Россию другие страны-участники картеля ОПЕК+, их заявления и реакция будут известны на следующей неделе, отмечает Жарский.

Эксперт в целом предвидит скорое начало распада картеля. Из соглашения о сокращении добычи уже вышел Эквадор и его примеру могут последовать другие страны, для которых вопрос наполнения собственного бюджета и обеспечения им внутренней политики может оказаться важнее международного престижа и договоренностей, говорит он.

Но развал картеля неизбежно приведет к падению цены на нефть. Вполне вероятно, что в результате распада организации цены на «черное золото» могут опуститься до $30-40 за баррель и уйти даже ниже, считает Жарский.

«Если представить себе, что квоты отменили, то на рынок где-то в течении полугода выплеснется до 1,5 млн барр./сут. нефти. Такой объем легко перекрывает прогнозируемый МЭА рост спроса на 2020 год в 1,1 млн барр./сут., не говоря о том, что ожидается еще больший суммарный прирост добычи из США, Бразилии, Канады, Гайаны и Норвегии (более 2 млн барр./сут.). В случае реализации такого сценария можно ожидать, что нефтяные котировки начнут резко снижаться, опустившись до 50 долл./барр.», — говорит Екатерина Грушевенко, эксперт Центра энергетики Московской школы управления «Сколково».

Старший аналитик БКС Премьер Сергей Суверов между тем не ожидает серьезного падения цен на нефть, так как импорт сырья со стороны Китая продолжает расти, а риски скорой рецессии в США снизились.

Нефтяной рынок пока никак не реагирует на заявление Новака. Видимо, не верит, что Россия действительно может выйти из сделки. Так, стоимость фьючерса на нефти марки Brent с поставкой в феврале на момент сдачи заметки составила $67,8. Это минус всего 0,1%.