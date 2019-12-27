Конец газовой войны: Москва и Киев снимают претензии

Россия и Украина договорились о снятии взаимных претензий по транзиту газа. Так, 1 января следующего года будут сняты аресты имущества с обеих сторон, заявил глава российского Минэнерго Александр Новак в интервью телеканалу «Россия 24».

«Договорились о том, что с 1 января <...> обнуляются взаимные претензии, будут сняты аресты имущества в счет принятых решений по судебным искам», — отметил чиновник.

Договоренность об отказе от исков, по которым нет окончательного решения, стала частью протокола о газовом сотрудничестве. Документ 20 декабря подписали представители России и Украины.

Реклама

Согласно подписанному протоколу, для продолжения транзита «Газпром» заключит с «Оператором ГТС Украины» межоператорское соглашение, а с «Нафтогазом» — договор, по которому тот забронирует оговоренные мощности для транспортировки. Изначально Киев хотел получить право на прокачку 90 млрд кубов в год сроком на 10 лет. Но в итоге стороны пока договорились о транзите 65 млрд кубов газа в 2020 году и по 40 млрд кубов в период с 2021 по 2024 годы. Такая схема позволит Украине в полной мере исполнить обязательства перед европейскими партнерами, а России развивать другие энергетические проекты в ЕС — «Северный поток — 2» и «Турецкий поток».

Сотрудничество также включает в себя договоренности об урегулировании юридических разногласий. Речь идет о компенсации, которую надеется получить Киев за недопоставки российского газа. Так, компании должны подписать соглашение о выплате «Газпромом» $2,9 млрд в пользу «Нафтогаза» по уже вынесенным решениям Стокгольмского арбитража и об отказе сторон от исков, по которым нет окончательного решения. В свою очередь, правительство Украины обязано будет подписать мировое соглашение с «Газпромом» о снятии антимонопольных претензий на сумму $7,4 млрд.

На сделку с «Нафтогазом» Москва была вынуждена пойти после того, как апелляционный суд округа Свеа (Швеция) отклонил заявление «Газпрома» на решение Стокгольмского арбитража по спору с «Нафтогазом» о поставках газа на Украину.

В конце ноября суд отказался удовлетворить жалобу «Газпрома» на решение арбитража, который обязал его выплатить «Нафтогазу» $2,6 млрд.

Напомним, Россия оспаривала в суде два решения Стокгольмского арбитража. Первое из них касалось отмены требования принципа «бери или плати». «Газпром» требовал от «Нафтогаза» компенсацию за невыбранный газ по договору о поставках на Украину. После рассмотрения дела арбитраж обязал «Нафтогаз» выплатить «Газпрому» $2 млрд за уже поставленный газ, а также проценты за просрочку. Но суд снизил годовой объем закупок по контракту с 52 до 5 млрд кубометров и оставил принцип «бери или плати» лишь при закупке 80% этого объема. Такое решение «Газпром» расценил как «неприемлемое».

Вторая же апелляция касалась обязательств российской компании по транзиту газа. Арбитраж еще в феврале 2018 года частично удовлетворил требования «Нафтогаза» и вынес постановление, по которому «Газпром» должен заплатить украинской компании $4,63 млрд за недопоставку газа по транзитному договору. При этом в «Газпроме» неоднократно заявляли, что готовы выплатить Киеву не более $2,6 млрд, поскольку «Нафтогаз» сам должен Москве около $2 млрд по решению того же Стокгольмского арбитража.

Решение по обнулению претензий всегда являлось ключевой проблемой переговоров, поэтому достижение консенсуса в этом вопросе говорит о финализации газовых споров, отмечал в разговоре с «Газетой.Ru» управляющий партнер экспертной группы Veta Илья Жарский.

«В любом случае самый сложный этап в переговорах завершен, стороны определились с дальнейшим сценарием развития событий. Россия пошла на частичные уступки Украине, но и та сторона подписалась под отказом от большего числа претензий к «Газпрому» в европейских судах. Таким образом,

в транзитном споре взаимные уступки стали своеобразной разменной монетой в борьбе за энергетическую безопасность Евросоюза», — утверждал эксперт. ,

Ожидается, что финальное соглашение на транзит газа стороны подпишут до 31 декабря текущего года. Именно в этот день истекает 10-летний контракт на транзит российского газа через территорию Украины. При этом Киеву уже удалось добиться фиксированной цены на прокачку российского газа сроком на пять лет. По словам представителей «Нафтогаза», за пятилетку Киев сможет заработать на транзите российского газа около $15 млрд.