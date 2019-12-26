«Банк ЗЕНИТ готов конкурировать с крупными банками на рынке»

— С чем связано решение объединиться с Липецккомбанком и «Девон-Кредит»?

— Присоединение Липецккомбанка и «Девон-Кредит» под брендом Банка ЗЕНИТ — это ключевая фаза поэтапной трансформации Группы. В 2017 году мы полностью пересмотрели структуру бизнеса и операционную модель. Аудит Банковской группы ЗЕНИТ и ситуации на рынке показал, что объединение пяти самостоятельных банков под одну лицензию на единой IT-платформе – это требование времени. Повысив качество управления с едиными стандартами обслуживания и технологическими решениями, мы укрепим позиции в регионах присутствия. Банк с 25-летней историей выйдет на качественно новый уровень. Итоги первого этапа, говорят о том, что решение принято верное. Завершится процесс консолидации к середине 2020 года, когда проведем интеграцию с Банком ЗЕНИТ Сочи и тульским Спиритбанком.

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— За последние пять лет рынок видел много слияний. Какие процессы лежат в их основе?

— Политика регулятора, возросшие требования к капиталу, сужение клиентской базы подталкивают крупных игроков активнее работать в регионах — на территории местных банков. Если пять лет назад тренд на слияния задали крупные банки, то сейчас активно объединяются региональные игроки. Для нас как федерального банка - это инструмент повышения конкурентоспособности.

— Перевод пяти банков на одну технологическую платформу — процесс дорогостоящий. В чем преимущества объединения?

— Эффект будет разносторонний. С одной стороны, мы объединяемся и сокращаем издержки, с другой — развиваемся и наращиваем бизнес в регионах. Если смотреть с точки зрения дочерних банков, то им нужны значительные инвестиции на разработку технологичных продуктов, отвечающих современным требованиям рынка. В результате объединения для них становятся доступны технологичные решения, дистанционное банковское обслуживание, федеральная банкоматная сеть. В целом они становятся более конкурентоспособными за счет развития продуктовой линейки. Головной банк группы получает экономию на издержках и, соответственно, повышение эффективности, а также управление продажами и установление общего стандарта качества для всех продуктов группы. В конечном итоге наибольший положительный эффект ощущают наши клиенты, которые получают качественный сервис и сбалансированную линейку продуктов.

— Один из ключевых рисков слияния — отток клиентской базы. На банке это сказалось?

— Мы сделали многое, чтобы процесс интеграции для клиентов был комфортным. За несколько месяцев стали открывать сдвоенные офисы, в которых клиентам были доступны продукты и услуги Банка ЗЕНИТ. У них было время осмотреться и привыкнуть. Большая работа была проделана по информированию и разъяснению происходящих в Группе изменений. В результате нам удалось без потерь перевести клиентскую базу в Банк ЗЕНИТ. В настоящее время объединенная база составляет 450 тыс. розничных клиентов и 27 тыс. представителей малого и среднего бизнеса. Вместе с этим мы сейчас обновляем стратегию, по итогам которой рассчитываем в ближайшие два года удвоить клиентскую базу.

— Какие изменения затронули клиентов банка в регионах?

— Все действующие договоры продолжают работать на прежних условиях. Банк ЗЕНИТ выступает правопреемником Липецккомбанка и «Девон-Кредит». Одновременно клиенты получили доступ к сбалансированной продуктовой линейке Группы, которая включает базовые финансовые инструменты и технологические решения – все, что может предоставить крупный федеральный банк. И мы в домашних регионах присутствия рассчитываем на здоровую конкуренцию с крупными банками.

— Как консолидация отразится на активах и капитале?

— Положительно. После первого этапа интеграции капитал Банка ЗЕНИТ вырос до 37,5 млрд рублей, размер активов — до 250 млрд рублей. По этим показателям мы находимся на 31-м месте среди банков России. С учетом планируемой интеграции предстоящей весной мы получим еще порядка 1 млрд рублей в капитал и около 5 млрд рублей в актив. Соответственно, войдем в топ-30 по активам, с учетом предполагаемого роста других участников рынка.

— Каковы прогнозы по кредитным и депозитным портфелям?

— Бизнес Группы достаточно диверсифицирован, и это долгое время было преимуществом. У Банка ЗЕНИТ традиционно сильные позиции в корпоративном бизнесе. Дочерние банки больше ориентированы на розничный сегмент и работу с МСБ. Объединение всех кредитных учреждений даст синергетический эффект и рост портфелей. Объем привлеченных средств розничных клиентов составит 114 млрд рублей, кредитный портфель — 42 млрд рублей. По МСБ основной прирост ожидаем в 2020 году.

— Каковы амбиции Группы в рознице и МСБ?

— Безусловно, мы будем развивать розничное направление. Как бы ни была высока конкуренция, стоимость банковского бизнеса по большому счету создается сейчас в массовых сегментах. Корпоративный блок, которым известен Банк ЗЕНИТ на рынке, однозначно хорош в качестве надежного источника денег, как инструмент для поддержания в кризисные периоды или на стадии роста массовых сегментов. Он достаточно стабилен в рамках определенного экономического цикла. Но при переходе с цикла на цикл риски гораздо больше, чем в массовом сегменте, где диверсификация глубже.

Наша задача — расти в категории физических лиц и МСБ, эффективно применяя компетенции объединенных банков.

Благодаря этому мы сможем увеличить клиентскую базу и поднять уровень продуктового проникновения с нынешнего 1,5 до 2,8–3. Это реалистично, особенно если говорить о регионах — там есть ниши для развития продаж, в отличие от напряженных рынков Москвы и Санкт-Петербурга.

— Как будет меняться продуктовая линейка?

— Наша линейка сегодня включает все актуальные финансовые инструменты. В рознице мы учитываем текущие тенденции на рынке и фокусируемся на потребительском кредитовании с обеспечением, например, под залог недвижимости. В части блока МСБ нам интересен верхний сегмент с годовым оборотом от 100 млн рублей и выше, в фокусе — персональное обслуживание и высокое качество сервиса. Кроме того, у Банка ЗЕНИТ достаточно крупный блок private banking, на основе которого мы внедряем новые инвестиционные решения. Рынок частных инвестиций активно растет, поэтому в дальнейшем масштабируем эти продукты на розницу.

Также в планах развитие клиентского опыта и дистанционных каналов обслуживания. Два года назад мы запустили мобильный банк. По данным исследования Markswebb, наше приложение обходит ряд крупных банков по удобству управления средствами на карте. Мы довольно прагматичны в этом направлении и не гонимся за мимолетными трендами. Для нас важно ответить на базовые потребности клиентов с помощью простых и функциональных сервисов.

— Ключевой акционер банка — одна из крупнейших нефтяных компаний России — «Татнефть». Какое влияние акционер оказывает на бизнес?

— Мы работаем в синергии, естественно, ощущая поддержку и силу бренда «Татнефть». Зарплатные клиенты, которые обслуживались в «Девон-Кредит», — это по большей части сотрудники «Татнефти». Компания является нашим клиентом и по другим направлениям — это корпоративный бизнес, МСБ. Некоторые поставщики или дочерние общества «Татнефти» также работают с нами. При этом для Банка ЗЕНИТ нет преференций или особых условий сотрудничества со стороны акционера. И это безусловное правило компании. Мы конкурируем с крупными банками за совместные проекты на рыночных условиях.

— Предполагается ли сокращение числа банкоматов и отделений?

— Это скорее можно охарактеризовать как перефокусировка и даже рост. Напомню, что наша сеть изначально создавалась под корпоративный бизнес. В 2018 году мы запустили перезагрузку, сохранили географию присутствия, но постепенно переходим от «тяжелых» точек на легкие мобильные отделения с удобной локацией и высоким клиентским потоком.

— Коснется ли трансформация непосредственно бренда банка?

— Конечно, мы работаем над этим. Обновленный Банк ЗЕНИТ — новый фирменный стиль.

— С какими результатами банк завершает 2019 год?

— Банк стал зарабатывать и улучшил качество кредитного портфеля до среднерыночных значений. По итогам 2019 года мы ожидаем чистую прибыль банка на уровне 1,3 млрд рублей, что соответствует целевым значениям на год. Совокупный кредитный портфель на 20 декабря составляет 159 млрд рублей, что на 10 % больше результата 2018 года. В том числе кредитный портфель юридических лиц сформирован в размере 118 млрд рублей, физических лиц — 41 млрд рублей. С начала 2019 года банк нарастил совокупный объем привлеченных средств клиентов на 8 % — до 163 млрд рублей.

— После объединения Банк ЗЕНИТ станет крупным федеральным игроком, и какова будет стратегия уже объединенного банка?

— Первое — завершить интеграцию. Собрать все банки на одной технологической платформе, с одним технологическим решением, с единой продуктовой линейкой. И после этого, в течение 2–3 последующих лет, проводить монетизацию всей клиентской базы и ее развитие в регионах присутствия. Работа над обновленной стратегий в активной фазе, о ключевых векторах мы сможем рассказать в первом квартале 2020 года.