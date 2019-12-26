«Очень деньги нужны»: кто заплатит за ЖКХ больше всех

В 2020 году тарифы на коммунальные услуги в России повысятся лишь один раз – с 1 июля.

Традиционно платежки за коммунальные услуги включают в себя несколько строк. Среди них холодное водоснабжение (ХВС), горячее водоснабжение (ГВС), отопление, содержание и ремонт жилого помещения, электрическая энергия, газ, обращение с твердыми коммунальными отходами (ТКО).

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Плата за коммунальные услуги в России в следующем году вырастет в среднем на 4%, рассказали «Известиям» в Федеральной антимонопольной службе (ФАС). Это выше инфляции в 3%, которая заложена в утвержденном Госдумой проекте федерального бюджета на 2020 год.

О новых тарифах на ЖКХ стало известно в октябре, когда в правительстве утвердили предельные значения роста платы за коммунальные услуги.

Распоряжение об утверждении индексации тарифов в регионах страны было подписано премьер-министром Дмитрием Медведевым.

В таблице представлены различные значения процентов, выше которых плата за ЖКХ подниматься в субъекте страны не может. Больше всего тарифы увеличатся в республиках Северного Кавказа.

Так, согласно документу, самый высокий из них — в Чеченской Республики. Жители региона в 2020 году будут платить за коммуналку на 6,5% больше. Самый минимальный установлен в Ненецком автономном округе — 2,4%.

Одна из основных составляющих тарифа на коммунальные услуги — это денежные вложения в модернизацию и обновление труб, котельных, электростанций и прочей инфраструктуры, объясняет в беседе с «Газетой.Ru» эксперт рабочей группы ОНФ Арсений Беленький.

Повышение тарифов по Северному Кавказу эксперт считает обоснованным. Чечня – это горный регион, и поменять трубу в этом субъекте дороже, чем в других субъектах, объясняет он.

«Дешево в Чечне это не сделаешь», — говорит Беленький.

По его словам, тарифы устанавливают в зависимости от целесообразности.

«Соответствующие государственные органы оценивают потребность в инвестициях, и если она назрела, и есть проекты, то принимается решение несколько больше поднять тарифы», — поясняет собеседник издания.

В других северокавказских республиках тоже утвержден относительно высокий «потолок». В Кабардино-Балкарской Республике — 5,4%, в Дагестане — 5,2%, в Ингушетии — 5,1%, в Карачаево-Черкесской Республике — 4,9%.

Такой рост по северокавказским республикам объясним, поскольку прежде тарифы были занижены, и сейчас их следует доводить до уровня себестоимости коммунальных услуг,

считает исполнительный директор НП «ЖКХ Контроль» Светлана Разворотнева.

«Ранее республики Северного Кавказа росли [в тарифах] более низкими темпами в сравнении в целом со страной. Уровень был ниже инфляции, и теперь, видимо, они решили поднять цены, чтобы компенсировать», — говорит она.

По инфраструктуре республики Северного Кавказа самые отсталые, признают опрошенные «Газетой.Ru» эксперты.

Между тем относительно высокие тарифы установлены и в Бурятии, Якутии, Омской области — по 5%, а также в Новосибирской, Кемеровской области, Еврейской автономной области (4,9%).

Несмотря на то, что тарифы на коммуналку в республиках Северного Кавказа – самые высокие, собираемость платежей там небольшая. Здесь явно не хватает контроля за чистоплотностью участников рынка, считает Беленький.

Получить оперативный ответ от Минстроя «Газете.Ru» не удалось.

При этом в Ненецком автономном округе, где самый низкий предельный процент по тарифам, с инфраструктурой тоже не все в порядке. Скорее всего, пока нет нужной инвестиционной программы для обновления и модернизации коммунальных объектов, либо региональные власти просто не успели ее утвердить, предполагает Беленький.

В Москве коммуналка подорожает в среднем на 5%, Московской области — 4,1%, в Санкт-Петербурге — 3,8%.

Много проблем с коммунальным хозяйством в большинстве регионов страны, рассказывает Разворотнева. В особенности в малых городах, там, где износ инфраструктуры достигает 80%, в том числе это и республики Северного Кавказа, продолжила она.

«Практически везде за редким исключением у нас есть проблемы с инфраструктурой, и пока никто не понимает, не говорит, насколько они велики. Не хватает не денег все это ремонтировать, а просто элементарного учета и контроля»,

— указывает эксперт.

В южных регионах, как правило, очень много проблем с качеством воды — порой она не соответствует даже нормам СанПиН. «Ее пить нельзя — вы отравитесь», — рассказывает Беленький.

Для того, чтобы исправить это положение, нужны денежные средства, чтобы поменять трубы и так далее, добавляет он. А на это нужны деньги. Получить их можно, как правило, либо если собрать с населения (платежи за коммуналку), либо получив из федерального бюджета.

Люди регулярно жалуются в интернете на качество коммунальных услуг. Например, в октябре этого года жители деревни Клинцов Брянской области удивились, увидев, что из крана вместе с водой плывут черви.

«Просто ужас! Такая вода течет у нас из крана. Если присмотреться, в ней можно разглядеть маленьких червячков!» — возмущались они.

Ролик в качестве доказательства был выложен в социальных сетях.

Разворотнева считает Москву лидером по качеству коммунальных услуг. Однако и здесь есть вопросы, оговаривается эксперт.

«Последние годы тарифы [в столице] растут опережающими темпами, выше уровня инфляции, и это тоже не очень понятно, не очень логично, потому что нет таких объемов ремонта, инвестиционных программ, которые бы требовали такого повышения»,

— добавляет эксперт.

Также она выделяет среди лидеров по качеству услуг ЖКХ Тюмень и Ханты-Мансийск.

В 2019 году расчеты за коммунальные услуги менялись дважды — в июле и в январе. Прошлый год был исключительный по причине увеличения НДС в 2019 году на 2%, с 18% до 20%.

Разделяли повышение для того, чтобы в этом году не так быстро росли тарифы на ЖКХ, заключает Беленький. Теперь же растягивать подорожание коммунальных услуг на два этапа не требуется.