Запрещенный импорт: Украина отказалась от электричества из России

Президент Украины Владимир Зеленский подписал закон, запрещающий импорт электроэнергии из России. Об этом сообщает пресс-служба главы государства.

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«Закон устанавливает запрет на продажу и поставки электрической энергии, импортируемой из Российской Федерации по двусторонним договорам и на внутрисуточном рынке», — говорится в тексте.

Но кабинет министров имеет право отменить этот запрет «во избежание чрезвычайной ситуации в объединенной энергосистеме Украины».

Кроме того, поправки предусматривают, что при значительном колебании цен на электричество Нацкомиссия по государственному регулированию в сферах энергетики и коммунальных услуг имеет право устанавливать предельные цены «на сутки вперёд». Об этом сообщили в пресс-службе президента.

Как отмечается, в целом документ «О рынке электрической энергии» был необходим для надлежащего контроля над ценами на электричество в условиях недостаточной конкуренции на рынке».

Верховная рада Украины поддержала соответствующий законопроект еще 4 декабря.

До этого комитет Верховной рады Украины по вопросам энергетики и ЖКХ рекомендовал парламенту внести поправки в законодательство и запретить импорт электроэнергии из России и Белоруссии. В тот момент Бурштынская и Приднепровская ТЭС, принадлежащие украинской компании ДТЭК, работали в ограниченном режиме в знак протеста. Они требовали прекратить закупки электроэнергии из РФ и Белоруссии.

Напомним, в сентябре этого года Верховная рада Украины разрешил покупать электроэнергию в России.

Для этого был отменен закон 2014 года. Он вводил запрет на импорт российской электроэнергии на договорной основе.

Верховная рада разрешила с осени импортировать электроэнергию и из России и из Белоруссии.

Поставки из России шли в пилотном режиме и по предоплате. Проводила их компания «Интер РАО».

Примерный объем поставок — около 100 МВт в сутки.

По данным украинских СМИ, поставки осуществлялись по прямому контракту с компанией «Юнайтед Энерджи», которая зарегистрирована на Андрея Короткевича-Лещенко.

Этого человека в украинских СМИ связывают с бизнесменом Игорем Коломойским. Так, компании Короткевич-Лещенко выступали поставщиками газа в адрес «Укрнафты», 42% которой принадлежит Коломойскому, а также на «Днепроазот», входящий в группу Коломойского «Приват».

Киеву пришлось вернуться к импорту электроэнергии из России из-за проблем с углем для теплоэлектростанций.

Большую часть сырья для тепловой электрогенерации на Украине давал Донбасс, но из-за конфликта на востоке Украины поставки угля в центр страны были прерваны.

Украина потребляла более 150 млрд кВт-часов в 2018 году (для сравнения: Россия — около 1 трлн кВт-часов). Большую часть электричества страна вырабатывает сама. Так, 42% генерации приходится на АЭС, 37% — на тепловые электростанции.

С 1 июля в стране стартовала энергореформа, запрещающая совмещать производство или сбыт электроэнергии с ее передачей. Аналогичные запреты коснулись рынка нефти и газа Украины.

Запуск собственного рынка электроэнергии от страны требовал Третий энергопакет ЕС. Также это подразумевала программа сотрудничества с МВФ. Это являлось условием для получения финансовой помощи от ЕС.

До этого Владимир Зеленский предлагал перенести запуск новой модели рынка на следующий год, однако Верховная рада отказала ему.

Ранее сообщалось, что в ночь на 22 декабря на Украине была принудительно снижена генерация электроэнергии на государственных АЭС. Как отмечал председатель комитета Верховной рады по вопросам энергетики и ЖКХ Андрей Герус, причиной стали тёплая погода, низкий спрос и падение промышленного производства.