Хуже, чем в кризис: почему в России дорожает рыба

Оптовые цены на добытого рыбаками лосося в этом году выше, чем в начале января, свидетельствуют данные Минсельхоза, с которыми ознакомилась «Газета.Ru». Так, один из самых распространенных как по объему вылова, так и по численности популяции вид тихоокеанского лосося – кета – за 11 месяцев 2019 года подорожала в регионах добычи на 14,3%.

Реклама

Сейчас стоимость кеты в Дальневосточном регионе составляет примерно 195 рублей за килограмм, горбуши –106 рублей, а нерки – 430 рублей.

Увеличение цены лососевых подтверждает и директор «Рыбразводного предприятия № 1» Александр Ходос. По его словам,

оптовая цена за килограмм кеты выросла за год в среднем на 15%.

«Такого существенного роста в принципе не должно было быть, хотя улов в этом году на Дальнем Востоке был ниже прошлогоднего. Плюс неправильная система хранения и транспортировки приводит к росту объема некачественной рыбы в опте, что также негативно сказывается на цене. Качественная рыба существенно подорожала и ее трудно найти. Ассортимент сейчас хуже, чем наблюдался в кризис», — указал собеседник «Газеты.Ru».

Снижение улова прогнозировал и ученый совет ФГБНУ «Всероссийский научно-исследовательский институт рыбного хозяйства и океанографии». Еще в мае 2019 года он рекомендовал к вылову в этом году 460,9 тыс. тонн тихоокеанского лосося.

Сезон добычи лосося в России традиционно начинается с Камчатки и открывается 1 июня. Активная добыча в летнее время идет также на Курилах и на юго-востоке Сахалина. К середине осени основой промысел завершается.

Именно в этот период и начинается повышение оптовой стоимости на товар. С увеличением цен уже столкнулись некоторые торговые сети. По данным «Ленты», закупочные цены на красную рыбу повысились в этом году в пределах 15%.

Помимо лососевых дорожает и один из самых распространенных в центральной России видов рыбы – минтай. В период с января по ноябрь стоимость минтая выросла на 11,9%. «Удорожание продукта вызвано колебаниями курса доллара и наблюдающимся с начала 2018 года положительным ценовым трендом на мировом рынке минтая», — объясняют представители Росрыболовства.

Российский минтай — в основном экспортный продукт, поэтому его стоимость на внутреннем рынке очень сильно зависит от мировой конъюнктуры, добавляют опрошенные «Газетой.Ru» эксперты. Основными импортерами отечественной рыбы выступают Китай и стран Европы, на которые приходится до 80% от общего объема экспорта российского минтая.

«Китайские и европейские переработчики готовы платить за минтай больше, чем российский потребитель, поэтому именно они устанавливают цены, которые транслируются на внутренний рынок», — признает в беседе с «Газетой.Ru» директор по развитию ТМ «Рыбсеть» Полина Кирова.

В опте также дорожает и традиционный участник новогоднего стола – атлантическая сельдь. С начала года по ноябрь этот вид рыбы в Московском регионе вырос в цене на 13,7%. Стоимость тихоокеанской сельди также подскочила на 11,4% за аналогичный период времени.

Пустые прилавки

В то же время в Росрыболовстве обращают внимание на существенную разницу в оптовых и розничных ценах на рыбную продукцию. По данным Росрыболовства, превышение розничных цен над ценами производителей в 2018 году на свежую рыбу составило 196%, а на замороженную –126%. В случае с сельдью тренд менее заметный: маржа розничных поставщиков составляет в среднем 49%.

В Росстате также фиксируют рост цен на рыбу, правда, более сдержанный. Последние доступные данные показывают, что в ноябре 2019 года килограмм охлажденного и мороженого лосося в рознице стоил 726 рублей — всего на 3% больше, чем в ноябре предыдущего года.

Однако участники рынка отмечают, что лосось с начала года подорожал на 10-15% и к праздникам его стоимость, очевидно, изменится в большую сторону. «Традиционно спрос на лосось к Новому году возрастает, что тут же отражается на его розничной цене.

В декабре некоторые виды лососевых дорожают еще на 15-20% по сравнению с ценами, которые были летом.

После праздников ввиду снижения интереса со стороны потребителей стоимость несколько стабилизируется, но все равно зимой лосось стоит на примерно 8% дороже, чем летом. Высокая стоимость сохраняется вплоть до следующей путины», — объяснила Полина Кирова.

В «Ленте» также отметили, что были вынуждены поднять цены на 15% на лосось «вследствие роста закупочных цен».

В отношении замороженной рыбы, Росстат фиксирует рост на 11%: со 151 рубля в ноябре прошлого года до 170 рублей в этом. Однако в «Ленте» отмечают, что в рознице минтай подорожал фактически на 30%. В «Рыбсети» указывают, что минтай на прилавках вырос в цене не более, чем на 10-12%.

«По сельди мы стараемся не менять ценовую политику, поскольку маржинальная база по ней достаточно низкая. Вдобавок спрос на нее в отличие от красной рыбы стабилен вне зависимости от сезона, поэтому смысла в смене цены особого нет. В этом году она выросла на уровень инфляции», — отмечают в «Рыбсети».

Росстат также фиксирует незначительное повышение стоимости сельди в рознице. По их данным, в ноябре 2019 года килограмм неразделанной сельди стоил 190 рублей – всего на 5% больше, чем в прошлом году.