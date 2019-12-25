Отпразднуют в России: кого не выпустят за границу

Уехать на новогодние праздники из России не смогут около 3,4 млн жителей, у которых накопились долги. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе Федеральной службы судебных приставов (ФССП).

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«По состоянию на 1 декабря действовало 3,4 млн постановлений о временном ограничении на выезд должника из РФ», — рассказали в ФССП.

Всего за этот год судебные приставы-исполнители вынесли около 7,2 млн постановлений о временном ограничении на выезд должников из России. Из них 980 тыс. человек — это алиментщики.

Число невыездных россиян сократилось. Перед ноябрьскими праздниками сообщалось о 3,7 млн россиян, которым за долги запрещен выезд за границу.

«По состоянию на 1 сентября 2019 года действовало 3,7 млн постановлений судебных приставов-исполнителей о временном ограничении на выезд должников из Российской Федерации», — рассказывали «Газете.Ru» в пресс-службе ФССП.

Запрет на выезд достаточно эффективный механизм в руках приставов для взыскания задолженностей, поясняет адвокат Московской коллегии адвокатов «Межрегион» Алексей Трофимов.

«В ряде случаев пристав-исполнитель по заявлению взыскателя (кредитора) вправе ограничить выезд должнику за пределы Российской Федерации с целью обеспечения взыскания этой задолженности», — говорит адвокат Трофимов.

По закону минимальная сумма для запрета на выезд составляет 30 тыс. руб. Однако есть исключения по отдельным видам платежей, например, для задолженности по алиментам, компенсации вреда здоровью, имущественного вреда, «порог» установлен в 10 тыс. руб.

По его словам, для многих россиян отсутствие возможности покинуть страну — это достаточно веский повод оплатить накопившуюся сумму.

Многие люди при этом погашают долг прямо на границе, продолжает Трофимов. При этом поступают в казну достаточно большие суммы. Например, чтобы уехать за рубеж, житель Краснодара сразу заплатил алименты на сумму 1,7 млн рублей.

Об этом в январе 2019 года сообщала УФССП по Краснодарскому краю. По решению суда он должен выплачивать их трем своим детям, однако мужчина не делал этого в течение полугода. Долг копился с августа 2018 года. Было известно, что житель работал в крупной строительной компании, ему нужно было отправиться в одно из сопредельных государств по служебным делам.

Однако даже если долг погашен у границы, бюрократические процедуры могут занять какое-то время и перелет придется отложить. Чтобы такого не произошло следует заранее проверить информацию о своей задолженности, советует Трофимов. Узнать неприятные новости можно и раньше, посетив портал госуслуг. Там можно отследить, возбуждено ли в отношении вас уголовное производство. Либо использовать официальный сайт Федеральной службы судебных приставов, где есть банк данных исполнительных производств, указывает он. Кроме того, в управлении ФССП можно проверить, существует ли в отношении вас ограничение по выезду.

Зачастую на границе разворачивают автолюбителей, у которых накопились штрафы, а также алиментщиков, отмечает адвокат. Как правило, по штрафам нет отдельных судебных решений, объясняет он. Согласно статистике ФССП, из 3,4 млн россиян в настоящее время 528 тыс. являются должниками по алиментам. В первом полугодии 2019-го ради выезда из страны россияне погасили по долгам сумму в 45 млрд рублей, свидетельствуют данные ФССП.

При этом никакой компенсации, если ваша путевка «прогорела», ждать не стоит. Ни турфирма, ни отели не могут нести ответственность за то, что вас по решению госоргана не выпускают за границу, поясняет собеседник издания. Задолженность — это ответственность самого должника. Однако можно надеяться на возмещение ущерба от некорректных действий самих приставов, добавляет он.

«Если приставы при наложении этой меры допустили какие-то ошибки: незаконно наложили или не уведомили, хотя они обязаны направлять постановление о временном ограничении выезда из России по адресу регистрации должника. В ряде случае можно признать это постановление незаконным и взыскать убытки с казны РФ, по сути, с приставов, об убытке», — говорит Трофимов.

И такие случаи уже были, добавляет он, ссылаясь на судебную практику.

В то же время число попавших в стоп-лист должников растет уже четвертый год подряд. Еще в 2016 году должников без права покидать России насчитывалось всего 1,3 млн, а на конец 2017-го их было уже 1,8 млн. Увеличение их числа объяснимо ростом количества кредитов у населения.