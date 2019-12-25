«Капля в море»: Козак назвал меньшим из зол выплату Украине $2,9 млрд

Вице-премьер российского правительства Дмитрий Козак заявил в среду, 25 декабря, что выплата «Газпромом» $2,9 млрд Украине по решению Стокгольмского арбитража является просто «каплей в море» по сравнению с отказом от дальнейших претензий.

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На газовых переговорах с украинскими партнерами в Минске был достигнут «максимально возможный интерес, который удовлетворяет и Россию, и Украину», отметил вице-премьер в интервью телеканалу «Россия 24».

«Однозначно можно сказать, что те $2,9 млрд, которые мы заплатим во исполнение уже вступившего в силу решения суда, — это капля в море по сравнению с теми претензиями и потенциальными рисками, которые могли быть и для России, и для Украины», — сказал Козак.

Он добавил, что «эти суммы могут быть значительно больше».

Ранее помощник украинского президента Андрей Ермак также подтверждал, что на встрече по газу в Минске российская сторона согласилась выплатить Украине долги по решению Стокгольмского арбитража.

20 декабря сообщалось, что Россия и Украина подписали протокол договоренностей о продолжении транзита российского газа через территорию Украины и по урегулированию взаимных требований.

Как ожидается, судебных исков и споров между партнерами больше не будет.

Переговоры проходили примерно семь часов за закрытыми дверями на территории стрелково-спортивного комплекса «Сябры» в 20 км от столицы Белоруссии.

«Мы возвращаемся домой с очень хорошими новостями, и у нас будет транзитный контракт на выгодных для Украины условиях. Благодаря этим договорённостям Украина по решению Стокгольмского арбитража получит $3 млрд», — заявил тогда Ермак.

Помощник украинского президента уточнил, что выплата со стороны России будет произведена деньгами, хотя ранее не исключалась возможность погашения долга перед Украиной при помощи поставок газа.

Компромисс с Евросоюзом возможен

Вице-премьер Козак сообщил также в среду, что рассчитывает на компромисс с Евросоюзом по достройке «Северного потока — 2». Порядка 15 стран-членов ЕС, в том числе Польша, страны Балтии, выступают против прокладывания российской трубы по территории Европы. Германия, наоборот, поддерживает строительство газопровода из России.

«Мы уверены в том, что в сотрудничестве с европейскими странами мы решим эту проблему и найдем компромисс», — сказал Козак, отвечая на вопрос о перспективах этого проекта на фоне американских санкций.

Вице-премьер допустил, что давление со стороны США в связи с «Северным потоком — 2» будет расти. Но возможности Вашингтона надавить на Германию и ЕС Козак назвал небезграничными.

Страны ЕС заинтересованы в обеспечении своей энергетической безопасности, отметил он.

Ранее, 20 декабря, президент США Дональд Трамп подписал оборонный бюджет на 2020 год, который, в частности, предусматривает санкции против газопроводов «Северный поток — 2» и «Турецкий поток».

США потребовали от подрядчиков немедленно прекратить строительство. Компания Allseas, которая занимается прокладкой «Северного потока — 2», уже прислушалась к требованию США и приостановила работы в территориальных водах Дании.

Тема газового контракта обсуждалась также 19 декабря во время так называемой большой пресс-конференции президента РФ Владимира Путина. Он ответил на вопрос украинского журналиста о том, будет ли газовая война.

По его словам, Москва в ней не заинтересована.

Наоборот, Россия хочет продолжать поставки газа по украинскому маршруту и договориться на таких условиях, чтобы Киев остался доволен.

По словам президента, строительство газопроводов в обход Украины не влияет на желание России сохранить транзит газа через Украину.

При этом украинский маршрут, как считается, не самый выгодный для России.

«Украинский маршрут в Европу длиннее, чем маршрут по Балтийскому морю (то есть «Северный поток — 2»), и для нас дороже. Но все-таки в Центральную и Южную Европу это тоже маршрут отработанный, хороший», — уточнял Путин.

При этом было заявлено, что Россия готова поставлять газ на Украину со скидкой 25%, как и было обещано ранее.

Благодаря этой скидке, Киев мог бы снизить стоимость газа для своих потребителей, а не повышать ее с 1 января 2020 года. Средняя его стоимость для всех потребителей на Украине превысит в новом году $300 за тысячу кубометров.

Действующий газовый контракт был заключен 10 лет назад, срок его окончания — 31 декабря 2019 года. Новый контракт сроком на пять лет планируется заключить до конца этого года.