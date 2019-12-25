«Вопреки многим»: Кудрин рассказал, как Путин спас экономику

Экономика Российской Федерации была спасена решением Владимира Путина, в 2008 году находившемся на посту премьер-министра, о создании резервных фондов. Об этом заявил бывший министр финансов РФ Алексей Кудрин, давний сподвижник российского лидера, сейчас стоящий во главе Счетной палаты.

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Интервью Кудрина было приурочено к двадцатилетию нахождения Путина у власти.

«Я как раз хочу сказать, что он единственный, может быть, вопреки многим позициям поддержал создание в свое время Стабилизационного фонда, потом Резервного фонда, потом Фонда национального достояния, которые сыграли свою решающую роль в кризис 2008-2009 года», – подчеркнул бывший глава Минфина.

По мнению Кудрина, хотя придуманы фонды были в Минфине, который он тогда возглавлял, именно благодаря политической воле Путина эти финансовые институты были созданы. Фактически, была спасена не только экономика, но и социальные расходы государства.

«Не сокращались зарплаты, а пенсии даже выросли в два раза в тот период, в тот кризис. Это очень важно», –- сказал глава Счетной палаты.

Отметим, что к началу глобального экономического кризиса в 2008 году в Стабфонде были накоплены солидные резервы, и правительство РФ решило разделить его на Резервный фонд и Фонд национального благосостояния. За счет первого власти страны смогли полностью поддержать все бюджетные обязательства, запасы Резервного фонда были полностью исчерпаны к 2018 году.

Все экстраординарные доходы от продажи нефти и газа правительство направляет в ФНБ – именно этот фонд сейчас служит «подушкой безопасности» для бюджета России. К 1 декабря 2019 года объем ФНБ составляет $124 млрд — почти 8 трлн рублей.

Кудрин вспомнил, как вместе с Владимиром Путиным он работал в мэрии Санкт-Петербурга.

«Мы примерно равномерно, одновременно двигались: он комитет внешнеэкономических связей возглавил, я финансовый комитет возглавил. Потом примерно в одно время стали замами мэра. Потом примерно в одно время первыми замами мэра. И, в общем, много общались, конечно, друг другу помогали, должен сказать», – добавил Кудрин.

Он предположил, что какие-то качества Путина, возможно, были недооценены.

При этом взгляды российского лидера сохранились на протяжении всей его жизни, заявил он.

Но характер правления в России все же меняется, добавил Кудрин.

«Я, может быть, отчасти жалею, что мы мало сейчас уделяем внимания развитию демократических институтов. Очень хотелось бы, чтобы этого было больше», – подытожил он.

Двадцать лет назад началась «эпоха Путина», но в 1999 году этого никто не понимал. Такое мнение выразил в свою очередь первый президент Казахстана Нурсултан Назарбаев в разговоре с РИА «Новости».

«На заре ХХI века в Кремль пришел новый политик, который не был похож ни на кого из своих предшественников», — отметил экс-глава Казахстана.

Владимир Путин стал исполняющим обязанности главы российского государства 31 декабря 1999 года. Первый президент РФ Борис Ельцин сделал в эфире отечественного телевидения сенсационное заявление, сообщив о своем уходе в отставку. «Мы создаем важнейший прецедент цивилизованной добровольной передачи власти – власти от одного президента России другому, вновь избранному», — прокомментировал тогда он.

Путин был назначен премьером еще в августе 99-го года. В марте 2000 года он выигрывает президентские выборы уже в первом туре, набрав 52,94% голосов (почти 40 млн человек). Большую популярность он завоевал благодаря личной активности и решительной позиции по поводу Второй Чеченской войны.

В конце своего второго президентского срока, в сентябре 1999 года, Ельцин позвонил президенту США Биллу Клинтону, чтобы сообщить ему о выборе своего преемника и рассказать о личности будущего главы РФ.

По словам первого российского президента, у него «заняло много времени, чтобы подумать, кто мог бы стать президентом России в 2000 году, и в конце концов он «встретил Путина, изучил его биографию, интересы, окружение и так далее».

Ельцин отметил, что Путин — надежный человек, держащий руку на пульсе событий, старающийся контролировать происходящее вокруг. Кроме того, Ельцин обратил внимание Клинтона на то, что преемник — «тщательный, сильный и очень общительный, легко умеющий наладить хорошие отношения с людьми».

Спустя 20 лет президент России Владимир Путин заявил, что всегда думал о своем преемнике на посту главы государства, начиная с 2000 года. В этом признался он в интервью британскому изданию Financial Times. Главу государства определят российские граждане на всеобщих демократических выборах, подчеркнул он. Ранее Путин, срок полномочий которого истекает в 2024 году, неоднократно заявлял, что не станет менять Конституцию, чтобы продлить свое пребывание у власти.