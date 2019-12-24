«Минимум 4 года задержки»: «Северный поток — 2» нечем строить

У России нет судов, которые могли бы укладывать трубы по дну Балтийского моря, чтобы достроить «Северный поток — 2», признал глава «Объединенной судостроительной корпорации» (ОСК) Алексей Рахманов, выступая в эфире телеканала «Россия 24».

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«Таких судов, которые прямо сегодня могли бы приступить к работе, нет», — сообщил он.

Рахманов объяснил такое положение дел тем, что суда-трубоукладчики строятся под конкретный проект. Одновременно он выразил уверенность, что Россия сможет создать такой корабль. По оценке главы ОСК, на проектирование судна понадобится от полутора до двух лет, а процесс строительства займет три-четыре года.

«Это для нас будет, как всегда, что-то сделанное с нуля, поэтому, наверное, в меньшие сроки мы не уберемся. Хотя, напомню, что ледокол «Ленин» построили за три года», — уточнил он.

Необходимость в достройке трубы собственными силами возникла после того, как в ночь на 21 декабря в силу вступили санкции США в отношении подрядчиков проектов газопроводов «Северный поток — 2» и «Турецкий поток». Ограничения были введены в момент подписания военного бюджета США президентом Дональдом Трампом. Документ запрещает предоставлять какие-либо услуги для строительства газопроводов под угрозой блокирования активов компаний в США и невозможности ведения бизнеса с американскими компаниями.

В результате швейцарская компания Allseas, которая укладывала последний участок трубы «Северного потока — 2», заявила о приостановке работ.

А 23 декабря суда покинули зону строительства газопровода. На момент вступления в силу санкций оставалось проложить, по разным данным, порядка 120-160 км труб, или 5% от всей длины трубы.

Allseas последние три недели, после того как правительство Дании дало разрешение на прокладку трубы через территориальные воды страны в районе острова Бронхольм, прикладывала максимальные усилия для завершения работы над «Северным потоком — 2».

На 21 декабря крупнейшее в мире трубоукладочное судно Pioneering Spirit проложило примерно две трети первой нитки газопровода на участке в исключительной экономической зоне Дании. Судно Solitaire проложило примерно половину второй нитки.

Ранее издание «КоммерсантЪ» сообщало, что «Газпром» может достроить трубу своими силами с использованием судна «Академик Черский». Но оно сейчас находится на Дальнем Востоке, и на проход корабля в Балтику необходим как минимум месяц.

Кроме того, в строительстве «Северного потока — 2» уже принимала участие компания «Межрегионтрубопроводстрой» (МРТС) с трубоукладочной баржей «Фортуна». Это судно в 2018 году уложило первые 13 км обеих ниток газопровода. Баржа была построена для работы в прибрежных водах, и она более чувствительна к волнению моря и непогоде, чем морские суда, которые использовала Allseas. Но все же технически баржа способна укладывать трубы «Северного потока — 2» на глубину до 200 метров, что было бы достаточно для завершения проекта. В отличие от «Академика Черского», баржа «Фортуна» находится в паре дней пути от места возможных работ — в немецком порту Мукран.

Если прокладку газопровода сможет продолжить только «Фортуна», то сроки завершения проекта увеличатся. «Фортуна» способна укладывать трубу диаметром до 1,5 метра со скоростью около 1,5 км в день, в то время как разные суда Allseas держали темп в 3-5 км в день. В целом «Фортуне» потребуется около трех месяцев для завершения прокладки обеих ниток. Но с учетом сложных погодных условий на Балтике зимой судно, вероятно, не сможет работать непрерывно. Таким образом,

срок ввода газопровода, обозначенный в ноябре вице-премьером Дмитрием Козаком — середина 2020 года — и казавшийся тогда несколько пессимистичным, теперь выглядит вполне вероятным.

После завершения прокладки трубы необходимо еще провести ее испытания и заполнение газом, на что уйдет, вероятно, 1,5–2 месяца.

Если же «Фортуна» и «Академик Черский» не смогут завершить строительство трубы по дну Балтики, то вопрос о вводе в эксплуатацию «Северного потока — 2» откладывается на неопределенное время. При этом «Газпром» может заполнять газом трубу «Северного потока — 1» на полную мощность, а по сухопутной части Европы транспортировать топливо через трубопровод Eugal, специально построенный под «Северный поток — 2». Поскольку Eugal проходит по территории Германии, то у Польши не возникает права требовать от «Газпрома» загружать эту ветку лишь на 50%, как в случае с газопроводом Opal, в отношении которого Польша по суду добилась снижения мощности прокачки с 90% от объема трубы до 50%.