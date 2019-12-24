Сон для водителей: как новые правила скажутся на перевозках

Стоимость услуг перевозчиков после ограничения количества рабочих часов водителей грузовых машин и автобусов может увеличиться примерно на 30%, заявил «Газете.Ru» председатель московского отделения «Объединения перевозчиков России» (ОПР) Сергей Рудаметкин.

«В любом случае будет дороже фрахт — плата за транзит груза или пассажиров. Должно быть», — прогнозируют в «Объединении перевозчиков России».

Ранее 24 декабря на сайте правительства России появилось постановление кабмина. Оно запрещает водителям грузового автомобиля с разрешенной максимальной массой свыше 3,5 т или автобуса находиться за рулем более 9 часов в сутки. Допускается увеличение этого времени до 10 часов, но не более двух раз в течение календарной недели, указано в законе. Попадающая под новый регламент категория граждан должна будет предоставить уполномоченным органам доступ к своему тахографу и карте водителя, говорится в постановлении.

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Кроме того, водители обязаны делать «передышку» каждые 4,5 часа работы, а отдыхать при этом не менее 45 минут. Только после этого можно продолжать вождение. «Указанный перерыв для отдыха может быть разделен на 2 части или более, первая из которых должна составлять не менее 15 минут, а последняя — не менее 30 минут», — говорится в документе.

Но зачастую у водителей просто нет места для отдыха, признают перевозчики. По словам Рудаметкина, водителям автобусов, например, просто негде отдыхать. «Места для отдыха в пассажирском автобусе нет», — поясняет он.

В грузовиках место для отдыха есть, однако даже при этом отдохнуть водителю совсем не просто. «С грузовиками другая ситуация. Грузовик едет с грузом. И чтобы остановиться и отдохнуть, нужно заехать на охраняемую парковку. Этих парковок не хватает. Особенно если взять территорию за Уралом, там их практически нет», — заявляет собеседник издания.

В итоге, считает Рудаметкин, водителей будут штрафовать и наказывать, хотя должных условий им не предоставили.

Просто на обочине встать и отдохнуть ни водитель автобуса с пассажирами, ни водитель с грузом, который нельзя оставить без присмотра, не сможет, добавляет он.

Представитель перевозчиков полагает, что властям для начала следует настроить придорожный сервис, «а потом с людей спрашивать».

Кроме того, изменение режима работы водителей скажется на логистике, предупреждает Рудаметкин. Если за рулем будет один водитель, то рейс будет выполняться дольше минимум в два раза. «А это значит, надо пересматривать плату, и оплата должна идти не только километражем, но еще и часовая», — говорит он.

Получить оперативный комментарий от Минтранса России «Газете.Ru» не удалось.

Приборы учета в каждой машине

Ожидается, что следить за водителями будут с помощью специальных приборов учета времени — тахографов. Они стоят в среднем от 40 до 60 тыс. рублей.

В октябре 2018 года президент России Владимир Путин подписал закон, обязывающий водителей грузовиков с разрешенной массой для провоза в 3,5 тонны и автобусов с числом мест более 8 оснастить транспортные средства тахографами. Соответствующие требования действуют с 1 ноября 2019 года. Это приводит к дополнительным тратам, посетовал Рудаметкин.

Между тем роль транспортной логистики в российской экономике велика. В 2018 году вклад транспортно-логистического сектора в прирост ВВП составил 0,19 процентных пункта, обеспечив 7,0% валовой добавленной стоимости. Об этом сообщалось в докладе аналитического центра при правительстве России.

В 2018 году объем грузоперевозок (тоннаж перевезенных грузов) в России составил 8,3 млрд т, сообщали эксперты. Наибольшая доля традиционно приходится на автомобильный транспорт (67,1% в 2018 году).

В итоге за все инициативы правительства в конечном счете заплатит потребитель, предупреждают эксперты. Фактически новые правила говорят о том, что

на определенной дальности необходимо, чтобы в кабине было два водителя, а значит, две зарплаты,

сказал в беседе с «Газетой.Ru» директор Института экономики транспорта и транспортной политики ВШЭ Михаил Блинкин. «Правда, речь идет лишь о некоторых случаях», — оговорился эксперт.

Решение ограничить законом количество рабочих часов профессор ВШЭ поприветствовал, добавив, что такие нормы существуют давно, просто не соблюдались.

«Это абсолютно правильное, благое пожелание, связанное с тем, чтобы люди не нарушали режим труда и отдыха, принятый во всем цивилизованном мире, здесь нет никакой экзотики. Другое дело – не очень понятно, как это будут администрировать. Нужно представлять себе рынок дальнобойщиков, он у нас не очень гладенький, не очень урегулированный», — комментирует новые правила Блинкин.

По его словам, то, что у водителей спустя определенное количество часов работы появляются сонливость, утомляемость — это бесспорный факт. Кроме того, концентрация внимания рассеивается, добавляет Блинкин.

«Сонливость за рулем имеет жуткие последствия», — подчеркивает профессор ВШЭ.

Тем не менее эксперт отмечает сложность в контроле, поскольку линейного персонала Ространснадзора для этих задач может не хватить.

«Если будут действительно проверять, то будут смотреть тахографы, путевую документацию и сравнивать. Линейный персонал Ространснадзора [функционально задача проверять режим труда и отдыха водителей относится к этому ведомству. — «Газета.Ru»] очень маленький. Кто и как это будет проверять?» — задается вопросом эксперт.

В России водители зачастую перерабатывают, подтверждает он. «Чтобы мужик за рулем работал меньше 12-14 часов — это огромная редкость», — резюмирует Блинкин.