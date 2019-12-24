«Не дадим снова обдурить украинцев»: чего боится «Нафтогаз»

В украинском «Нафтогазе» допустили, что Россия может отступить от своих обещаний по транзиту газа. Об этом в интервью телеканалу «Громадське» 23 декабря заявил исполнительный директор газовой компании Юрий Витренко.

«Если мы откажемся от новых исков [к «Газпрому». — «Газета.Ru»], а мы должны это сделать, если транзит останется, а потом транзита не будет, и получается, что мы отказались от исков без всякого смысла, это очень большой риск», — сказал он.

Как ранее сообщали в «Газпроме», украинская компания согласилась отозвать в том числе и те иски, по которым решение еще не принято. Речь идет, например, о новых претензиях «Нафтогаза» к российской корпорации на сумму свыше $12 млрд. Иск подали почти два месяца назад, 2 ноября. Решение по нему ожидалось к 2021 году.

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По словам Витренко, чтобы минимизировать риски или полностью их убрать, Украина работает над «системой договоров». Украинский топ-менеджер считает, что необходимо оказывать «определенное давление на российскую сторону», чтобы документ был подписан и воплощен в жизнь, «а не остался только на бумаге».

«И это сложное такое дело, и поэтому есть риск того, что даже договоренности, которые были достигнуты, они не будут реализованы. Я надеюсь, что конструктивная работа, добросовестная работа со всех сторон сделает так, чтобы этого не произошло», — отметил исполнительный директор «Нафтогаза».

После интервью телеканалу Витренко добавил пост в одной из социальных сетей, где указал на важность выполнения обязательств Украины как страны-транзитера. Он пояснил, что от этого зависит и международная репутация Киева. Однако еще недавно звучавшие слова о том, что c 1 января 2020 года транзита может и не быть, — «вполне реальная перспектива», добавил он.

Согласно Витренко, в настоящее время идет «сложное согласование контрактов, и пока они не подписаны». Однако раскрывать детали в «Нафтогазе» не стали, объяснив это нежеланием портить свои переговорные позиции.

«В этих газовых переговорах мы не дадим повторить ошибки 2009 года и снова обдурить украинцев», — пообещал Витренко.

В декабре Москва и Киев договорились о продлении транзита газа. Соглашение планируется заключить до 31 декабря, пока подписан лишь протокол о новых поставках газа с 2020 года. В настоящее время топливо идет по украинской газотранспортной системе в рамках 10-летнего контракта, который истекает 31 декабря 2019 года.

21 декабря стали известны детали договоренностей о продолжении прокачки российского газа через украинскую ГТС. В частности, новый контракт предусматривает транзитные поставки в течение пяти лет с возможностью продления. В 2020 году объем мощностей составит 65 млрд кубометров. Далее с 2021 по 2024 годы он будет по 40 млрд кубометров.

Напомним, предыдущий российско-украинский договор о транзите газа предполагал прокачку в объеме 60 млрд кубометров в год с возможностью увеличения до 90 млрд.

Ряд договоренностей включает и прежде спорные пункты о взаимных судебных претензиях «Газпрома» и «Нафтогаза».

«Россия и Украина урегулировали взаимные претензии по газу, больше судебных исков и споров не будет»,

— подчеркнул тогда вице-премьер России Дмитрий Козак.

Москва и Киев договорились отозвать все иски друг к другу. Также российский газовый монополист обязался выплатить долг «Нафтогазу» в $3 млрд по решению Стокгольмского арбитража. Вдобавок планируется, что антимонопольный комитет Украины отменит штраф и пени в отношении «Газпрома» на более чем $7,4 млрд.

До этого тема украинского транзита обсуждалась во время большой пресс-конференции президента РФ Владимира Путина 19 декабря. Путина спросили, ждать ли «газовой войны». Российский лидер пояснил, что Москва не заинтересована в этом и хочет продолжать поставки газа по украинскому маршруту. Отмечалось, что договориться можно на таких условиях, чтобы Киев остался доволен.

По словам Владимира Путина, строительство новых газопроводов («Северный поток — 2» и «Турецкий поток») не влияет на желание России сохранить транзит газа через Украину. Ранее из-за новых российских газовых проектов в Киеве высказывались различные опасения на этот счет.